Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben

Heino Ferch hat in der Liebe schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Zeit für einen Blick auf die Frauen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben.

Heino Ferch & Suzanne von Borsody: Berufliches Duo und private Partnerschaft 1990 verliebte sich Ferch in seine Schauspielkollegin Suzanne von Borsody. Die beiden waren nicht nur privat ein Paar, sondern auch beruflich eng miteinander verbunden. 2003 standen sie im Fernsehfilm „Gefährliche Verbindung“ gemeinsam für die Hauptrollen vor der Kamera.

Doch ihre Beziehung hielt nicht für immer. Bereits 1999 trennten sie sich – öffentlich machten sie das allerdings erst später. In ihrer Erklärung betonten beide, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt sei und keine anderen Partner eine Rolle gespielt hätten.



Das Schauspiel-Paar lebte während ihrer Beziehung gemeinsam in Berlin. Bildquelle: picture-alliance / dpa | Nestor Bachmann

Neuanfang mit einer Ärztin: Heino Ferchs Weg ins Familienglück Kurz darauf fand Ferch erneut sein privates Glück – diesmal an der Seite der Berliner Ärztin Julia von Pufendorf. Die beiden wurden 2000 Eltern einer gemeinsamen Tochter.



Wann genau die Beziehung der beiden zu Ende ging, ist nicht bekannt. Bildquelle: picture-alliance / SCHROE'WIG/CS | SCHROE'WIG/CS

Heino Ferchs zweite Ehe: 19 Jahre Liebe – und ein überraschendes Ende 2002 lernte Heino Ferch die Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette Steinle kennen. Drei Jahre später heirateten die beiden – und wirkten lange wie ein überaus harmonisches Paar. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder.

Doch nach 19 Jahren Ehe folgte Ende 2024 der überraschende Einschnitt: Heino und Marie-Jeanette machten ihre Trennung öffentlich.