Home News Star-News

Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben

Chronik seiner Beziehungen

Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben

21.11.2025, 10.32 Uhr
von Julian Flimm
Heino Ferch hat im Laufe seines Lebens einige Liebesgeschichten erlebt. Von seiner Schauspielkollegin über eine Ärztin bis hin zu seiner langjährigen Ehefrau: Ein Rückblick auf die Frauen in seinem Leben.
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Heino Ferch hat in der Liebe schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Zeit für einen Blick auf die Frauen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben.

Heino Ferch & Suzanne von Borsody: Berufliches Duo und private Partnerschaft

1990 verliebte sich Ferch in seine Schauspielkollegin Suzanne von Borsody. Die beiden waren nicht nur privat ein Paar, sondern auch beruflich eng miteinander verbunden. 2003 standen sie im Fernsehfilm „Gefährliche Verbindung“ gemeinsam für die Hauptrollen vor der Kamera.

Doch ihre Beziehung hielt nicht für immer. Bereits 1999 trennten sie sich – öffentlich machten sie das allerdings erst später. In ihrer Erklärung betonten beide, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt sei und keine anderen Partner eine Rolle gespielt hätten.

Derzeit beliebt:
>>Giovanni Zarrella über das Bühnenleben: "Das Lampenfieber bleibt - und es soll bleiben"
>>Wie wohnt Beatrice Egli wirklich? Ein seltener Blick in ihre Wohnung
>>"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht": Kritik zum Krimi mit Heino Ferch auf ARTE
>>Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia


Das Schauspiel-Paar lebte während ihrer Beziehung gemeinsam in Berlin. Bildquelle: picture-alliance / dpa | Nestor Bachmann



Wie wohnt Beatrice Egli wirklich? Ein seltener Blick in ihre Wohnung
Schlagerstar Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause am Zürichsee. Trotz Erfolg und Vermögen lebt sie bescheiden in einer Zweizimmerwohnung, die ihr Ruhe und Geborgenheit bietet.
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli

Neuanfang mit einer Ärztin: Heino Ferchs Weg ins Familienglück

Kurz darauf fand Ferch erneut sein privates Glück – diesmal an der Seite der Berliner Ärztin Julia von Pufendorf. Die beiden wurden 2000 Eltern einer gemeinsamen Tochter.


Wann genau die Beziehung der beiden zu Ende ging, ist nicht bekannt. Bildquelle: picture-alliance / SCHROE'WIG/CS | SCHROE'WIG/CS

Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Hans Sigl, bekannt aus der TV-Serie "Der Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen dem ZDF-Traumschiff vor. So reagierte er auf die Anfragen von Florian Silbereisen.
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.

Heino Ferchs zweite Ehe: 19 Jahre Liebe – und ein überraschendes Ende

2002 lernte Heino Ferch die Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette Steinle kennen. Drei Jahre später heirateten die beiden – und wirkten lange wie ein überaus harmonisches Paar. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder.

Doch nach 19 Jahren Ehe folgte Ende 2024 der überraschende Einschnitt: Heino und Marie-Jeanette machten ihre Trennung öffentlich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Roter-Teppich-Auftritt: Unheilbar an Krebs erkrankte Patrice Aminati findet es schön, sich "als Frau zu fühlen"
Krebskampf
Patrice Aminati
"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner
"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare
Hass im Internet
Stefanie Reinsperger im Interview
Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Mutiger Appell
Palina Rojinski
Martha Liebermanns Kampf gegen das NS-Regime
"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"
"Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben"
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben
"House of the Dragon"
House of the Dragon
Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!
"Diego Maradona"
Diego Maradona
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
"Die Simpsons"
Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"
Bambi-Skandal
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"