Home News Star-News

Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"

Mit 27 Jahren

Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"

20.11.2025, 13.18 Uhr
von Natasa Unkel
Während einer Aufzeichnung des Podcasts „Lanz & Precht“, den Markus Lanz mit seinem Freund Richard David Precht aufnimmt, erzählt der ZDF-Moderator von einer schwierigen Zeit in seinem Leben.
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
Markus Lanz ist wohl der erfolgreichste Gastgeber deutscher Polit-Talkshows. Jetzt hat er offen über mentale Probleme gesprochen.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Seine Talk-Runden im ZDF verfolgen Millionen Zuschauer, er gehört zu den Aushängeschildern des Senders: Markus Lanz steht als Moderator und Podcaster in der Öffentlichkeit, seine gleichnamige Sendung wird häufig heiß diskutiert. Im Leben des 56-Jährigen hat es aber auch eine dunkle Zeit gegeben: „Ich bin selber mal, da war ich ungefähr 27, richtig in die Knie gegangen – Panikattacken und so weiter“, sagt er bei der Aufzeichnung mit Richard David Precht. Er habe seinem Körper nicht mehr vertraut und wolle in diese grauenvolle Zeit nicht zurückkehren.

Denn vor knapp 30 Jahren gab es noch keinen sensiblen Umgang mit dem Thema in der Öffentlichkeit, Depressionen und mentale Gesundheit waren ein Tabu. So möchte auch Lanz heute für eine andere öffentliche Wahrnehmung des Themas werben und spricht offen über seine mentalen Probleme. Der deutsch-italienische Talkmaster wäre damals „heilfroh gewesen, wenn es etwas mehr Sensibilität gegeben hätte für solche Dinge“, sagt er.

Das hat ihm geholfen

Was ihm geholfen hat? Ausdauersport. Lanz habe sich so aus seinem Tief selbst heraushelfen können. Ein neuer persönlicher Rekord habe ihm damals die Erkenntnis gebracht: „Wenn dein Körper das kann, in der Zeit, dann kann das mit dem bevorstehenden Herzinfarkt so schlimm gar nicht sein.“ Das sei dann der „Moment der Genesung“ gewesen.

Derzeit beliebt:
>>RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
>>"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
>>Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
>>TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen

Auch wenn ihn diese Zeit noch heute beschäftige, habe er keine Angst vor einem Rückfall. „Wenn du nicht möchtest, dass das nochmal wiederkommt, dann wird es auch nie wieder passieren“, soll ein befreundeter Psychiater gesagt haben.

Der Moderator betonte auch noch einen ganz besonders wichtigen Punkt: Nämlich, dass dies seine „ganz persönliche Geschichte“ sei und die Genesung und vor allem der Weg dorthin bei jedem anders ablaufe.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Vor der Kamera steht Angela Finger-Erben meist perfekt gestylt. Auf Instagram präsentierte die RTL-Moderatorin nun einen Vorher-Nachher-Vergleich – zur Freude ihrer Follower.
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“
"SOKO Wismar"
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern
Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
"37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo"
Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
"Die Simpsons"
Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"
Bambi-Skandal
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"
Siebter Todestag: Danni Büchner spricht über Frage, die sie ihrem Jens noch gerne stellen würde
Gedenken an Jens
Daniela Büchner
Roter-Teppich-Auftritt: Unheilbar an Krebs erkrankte Patrice Aminati findet es schön, sich "als Frau zu fühlen"
Krebskampf
Patrice Aminati
Die anrührendste Serie des Jahres: Liebe und Leben im Zeitraffer
"Ana und Oscar"
Ana und Oscar
"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner
In dieser Kult-Serie hatte Pedro Pascal eine seiner ersten Rollen
Hollywood-Star
Pedro Pascal
Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite
Ehrliche Tränen
Glückwunsch, Andy
"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Simone Thomalla verliebt: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund René M.
Seltener Schnappschuss
Simone Thomalla und René M.
Schlechte Vorbereitung: Händler zahlt bei „Bares für Rares“ viel zu viel
Weit über Expertise
Horst Lichter
Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen
„Ich will meinen Frieden!“
Pietro Lombardi
Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"