Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte

Seit 2008 gehört er fest zum Ensemble des "Bergdoktors" – und ist längst mehr als nur eine Nebenfigur. Als leicht verschrobener Dr. Alexander Kahnweiler hat sich Mark Keller still und leise zum Publikumsliebling entwickelt. In einer Backstage-Doku bringt es ein Fan auf den Punkt: Für viele ist er inzwischen der witzigste Charakter der ganzen Serie.

Mit dieser Meinung steht der Fan nicht alleine. Dabei wollte Keller die Rolle als Konkurrent und dann bester Freund von "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) zunächst gar nicht spielen, wie der 60-Jährige lachend in der Doku verrät.

"Ich muss sagen, ganz zu Anfang habe ich diese Rolle abgelehnt. Ich wollte sie nicht machen, weil sie viel zu klein war", erklärt er. Inzwischen hat Keller eine andere Meinung zu dem Chefarzt: "Diese Rolle macht mir Spaß, weil ich eben was an der Klatsche habe. Kahnweiler spricht ja nicht so wie ein normaler Arzt, sondern hat immer diesen komischen Duktus mit diesem Martin", lacht er.

Was Keller damit meint, dürfte Fans der ZDF-Erfolgsserie sofort klar sein. Der Satz "Martin, mein einziger Freund", ist in den 18 Staffeln "Der Bergdoktor" schon beinahe Kult. "Manchmal stellt er sich ein bisschen deppert an, was er aber gar nicht ist. Und das ist das Schöne daran", erklärt eine Frau beim jährlichen "Bergdoktor"-Bergfest die Beliebtheit Kahnweilers.

Mark Keller und Hans Sigl: Freundschaft auch abseits der Kamera Am Set ist Keller ähnlich beliebt, wie seine Rolle es bei den Fans ist. "Es gibt kaum einen Kollegen, mit dem ich so viel und so gerne lache wie mit ihm – fast Liebe, kann man sagen", schwärmt etwa Hans Sigl in der Backstage-Reportage, die einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur 18. Staffel der ZDF-Serie gewährt. Beinahe jede Aufnahme zeigt die beiden Männer, wie sie miteinander lachen und scherzen. Kein Wunder, dass Keller sagt: "Wir lachen die ganze Zeit und für mich ist das immer erholend, hierherzukommen."

Fans, die noch mehr Einblicke in den "Bergdoktor"-Alltag bekommen wollen, versorgen die zwei Freunde inzwischen auf Social Media selbst mit Videos. Darin "schwätzen" sie in bestem Schwäbisch über ihr eigenes "Backstage". "Ach, die Aufzugvideos, da kam ich drauf, weil wir einen Raum gesucht haben, wo wir ungestört unser kleines Jour fixe filmen können", schmunzelt Sigl und grinst: "Die Leute mögen das ganz gern, glaub ich."

In der 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie sind die beiden Schauspieler auch vor der Kamera wieder als beste Freunde zu sehen. Ab Donnerstag, 8. Januar, zeigt das ZDF wöchentlich insgesamt acht neue Folgen von "Der Bergdoktor".



