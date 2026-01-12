Home News Film-News

„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore

Meisterwerk der Literaturverfilmung

„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore

12.01.2026, 10.23 Uhr
von Jasmin Herzog
Stephen Daldrys "The Hours" vereint die Geschichten dreier Frauen über Jahrzehnte hinweg und schafft eine tiefgründige Literaturverfilmung mit Nicole Kidman, Julianne Moore und Meryl Streep in den Hauptrollen.
"The Hours"
London, um 1920: Virginia Woolf ist eine begnadete Schriftstellerin, die allerdings mit ihrem eigenen Verstand zu kämpfen hat. Nicole Kidman wurde für diese Rolle mit dem Oscar ausgezeichnet.  Fotoquelle: Paramount Pictures
"The Hours"
New York, 2001: Herausgeberin Clarissa Vaughn (Meryl Streep) bereitet eine Party zu Ehren ihres liebsten Freundes vor, eines ernsthaft erkrankten Dichters.  Fotoquelle: MDR/Paramount Pictures
"The Hours"
Nachdem Virginia (Nicole Kidman) versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen, zieht ihr Mann Leonard (Stephen Dillane) mit ihr aus der Großstadt aufs Land.  Fotoquelle: Paramount Pictures

Drei Frauen, drei verschiedene Jahrzehnte und ein Buch, das die Charaktere miteinander verbindet: In Stephen Daldrys Literaturverfilmung "The Hours" (2002) ist alles genau durchdacht. Basierend auf dem Roman "The Hours" von Michael Cunningham vereint die Filmadaption die Geschichte von drei Damen, die an unterschiedlichen Punkten des Lebens stehen – aber, so wie im Buch, auf der Suche nach sich selbst sind. One wiederholt das Meisterwerk zur besten Sendezeit (Montag, 12. Januar, 20.15 Uhr).

Die Schriftstellerin Virginia Woolf (Nicole Kidman) nimmt sich das Leben. Der erste Zeitsprung von vielen führt zurück in die Zeit, in der sie aufhört, nach Auswegen zu suchen. Sie schreibt ein Buch, "Mrs. Dalloway", und eben das führt zur zweiten Zeitebene: Anfang der 50er-Jahre liest Laura Brown (Julianne Moore) eben diese Erzählung. Sie lebt mit ihrem Mann (John C. Reilly) zusammen, ist Mutter und als solche unglücklich. Nur sehr träge offenbart sich dem Betrachter die Ursache für ihre Verzweiflung, die nach den üblichen gesellschaftlichen Maßstäben nicht verstehbar ist.

„The Hours“ als modernes Melodram: Ein Film über Zeit, Verlust und Selbsttäuschung

Mrs. Dalloway – so nennt Richard, ein Schriftsteller, in der Gegenwart Clarissa Vaughan (Meryl Streep). Die beiden sind Freunde, wohl war früher mehr. Inzwischen stirbt er vor sich hin. Aids. Eine Zeit lang ist Clarissa das einzig Positive an diesem Film, sie strahlt Zuversicht aus. Doch schließlich offenbart sich auch das nur als Spiel, als schöner Schein, um Richard Hoffnung zu geben.

Derzeit beliebt:
>>Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
>>Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
>>Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
>>Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner

Eine der beiden Geschichten jenseits des Virginia-Woolf-Ursprungs wird traurig enden, die andere nicht. Es ist eine der vielen Stärken dieses Films, dass die Entscheidung, für welche Geschichte was gilt, jeder Zuschauer anders fällen könnte. Dabei drängt ihm "The Hours" das Parabelhafte nicht auf, verzichtet Stephen Daldry doch auf lästig-oberflächliche Metaphern.



Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Prominente Nachbarn, viel Privatsphäre und ein bewusster Rückzug: Ein Blick auf das Leben des TV-Stars fernab der Serie.
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.

Der Regisseur verliert – und das ist die eigentliche Leistung – nie den Gesamteindruck aus den Augen. Mit dezenten Untertönen spielt er mit den vielen einzelnen, mal düster realistischen, mal verträumten Momenten und fügt sie am Ende zu einem harmonischen Ganzen. Ein Plan, der nicht aufgegangen wäre ohne Nicole Kidman, die zwar nicht die meiste Zeit des Films einnimmt, aber die unbestrittene Schlüsselrolle innehat.

Eine Rolle im Schatten der Trennung von Tom Cruise

In den 50er- und 60er-Jahren war die äußere Verwandlung von Kleinigkeiten am Körper des Schauspielers ein recht beliebtes Mittel Hollywoods. Nicole Kidman wurde gleichsam eine neue Nase gegeben, und dem Maskenbildner sollte ein Denkmal gesetzt werden. Kidman aber, damals geprägt von der frischen Trennung von Tom Cruise, spielt hier sowieso die Rolle ihres Lebens und wurde dafür zu Recht mit einem Oscar ausgezeichnet. Zunächst hatte sie versucht, bedingt durch die privaten Erlebnisse, aus dem Vertrag zu entkommen. Sie tat es nicht, durfte es nicht, und das mag das Glück ihres Lebens gewesen sein. Ausweglosigkeit, Trauer, Sensibilität, Poesie – alles in einem einzigen Gesicht.

Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Vom Leistungssport bis zur Weltbühne: Thomas Seitel hat mehr erlebt, als viele ahnen. Diese Fakten sind über den Vater von Helenes Kindern bekannt.
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

Wenn man "The Hours" etwas vorwerfen wollte, dann dass er sich selbst in gewisser Hinsicht Steine in den Weg legt. Nicole Kidman reißt den Film an sich, und so interessant und routiniert Julianne Moore und Meryl Streep ihre Parts auch spielen, so unterschwellig unzufrieden verfolgt man sie. Und endlich die Antwort: Alle haben Angst vor Virginia Woolf und ihren letzten Stunden, die dann doch in Erlösung münden.

Das Wasser umspielt ihren Körper. Was bleibt, sind ihre niedergeschriebenen Worte. Dazu ein preisgekrönter Roman von Michael Cunningham, der "The Hours" zugrunde liegt. Und nicht zuletzt dieser Film selbst, der zurecht seinen Platz in der Kino-Geschichte bekommen wird. Weil er uns daran erinnert hat, dass Traurigkeit ein Geschenk ist. Nicht nur, weil ohne sie das Glück nicht strahlen kann.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen
Kino-Exklusivität
Kino
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Mord in der Oper: Tatort-Kommissare ermitteln in spektakulärer Kulisse
"Tatort: Die Schöpfung"
Tatort: Die Schöpfung
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"