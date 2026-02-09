Home News TV-News

"Aquaman": Kritik zum DC-Klassiker mit Nicole Kidman

"Aquaman"

Herrscher von Atlantis

09.02.2026
von Christopher Diekhaus
Aquaman, der sechste Teil der DC-Filmreihe, bringt 2018 die Leinwände zum Beben. Jason Momoa glänzt als charismatischer Held, der sich den finsteren Plänen seines Halbbruders entgegenstellt. Begleitet von Amber Heard und Willem Dafoe, bietet der Film ein Spektakel voller Überwältigung, Ironie und beeindruckender Unterwasserwelt.
Aquaman (Jason Momoa) und Mera (Amber Heard) müssen Orm aufhalten.
Aquaman (Jason Momoa) ist ein hervorragender Kämpfer und Draufgänger, am Thron hat er zunächst wenig Interesse.
Mithilfe der unerschrockenen Prinzessin Mera (Amber Heard) stellt sich Aquaman den Plänen seines Halbbruders Orm in den Weg.
Orm (Patrick Wilson) will gegen die an Land lebenden Menschen in den Krieg ziehen.
Vater und Sohn beim gemeinsamen Bier: Thomas Curry (Temuera Morrison, links) und Arthur Curry (Jason Momoa).
David Kane alias Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) schwört Rache an Aquaman. Seiner Meinung nach ist er Schuld am Tod seines Piraten-Vaters.
Willem Dafoe kommt in der Rolle des Nuidis Vulko die Aufgabe zu, Arthur Curry auszubilden. Unter seinem Einfluss reift Aquaman zu einem großen Krieger.

Im Gegensatz zur auf Comicfiguren basierenden Filmreihe der Marvel Studios konnten sich viele Rezensenten oftmals nicht mit dem von Warner Bros. verantworteten DC-Superheldenkosmos anfreunden. Größtenteils positive Besprechungen erhielt zwar der im Sommer 2017 veröffentlichte Blockbuster "Wonder Woman", auf den allerdings der eher ernüchternde Bombast-Streifen "Justice League" folgte. Mit "Aquaman" erreichte 2018 der sechste Beitrag des DC-Universums die Leinwände, nun zeigt ihn Kabel Eins erneut. Horrorexperte James Wan ("Conjuring 2") inszeniert den Film als wilden, stellenweise recht unterhaltsamen Abenteuerritt.

Der Prolog entführt den Zuschauer ins Jahr 1985 und beschreibt das Zusammentreffen des Leuchtturmwärters Tom Curry (Temuera Morrison) mit Atlanna (Nicole Kidman), der Königin des Unterwasserreiches Atlantis, die ihm quasi vor die Füße gespült wird. Ohne zu zögern bringt sie in sein Haus, um ihre Wunden zu verarzten. Schon bald verlieben sich die beiden und bekommen schließlich einen Sohn, Arthur. Das familiäre Glück geht jedoch in die Brüche, als sich Atlanna nach dem Auftauchen eines Soldatentrupps gezwungen sieht, in ihre Heimat zurückzukehren.

Dieser Muskelmann strahlt etwas aus

Mehrere Jahrzehnte später ist der kleine Arthur zu einem stattlichen Mann (nun gespielt von Jason Momoa) herangewachsen, der nicht nur ein hervorragender Kämpfer ist, sondern auch mit Meereswesen kommunizieren kann. Dass ihm eigentlich der Thron von Atlantis zusteht, interessiert den Draufgänger nur wenig. Seinem Schicksal muss er sich dennoch stellen, da sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) um jeden Preis die Armeen der sieben Unterwasserreiche vereinen und gegen die an Land lebenden Menschen in den Krieg führen will. Mithilfe der unerschrockenen Prinzessin Mera (Amber Heard) und seines Lehrmeisters Vulko (Willem Dafoe), eines engen Vertrauten seiner toten Mutter, stellt sich Arthur alias Aquaman den unheilvollen Plänen in den Weg.

Seinen ersten längeren Auftritt feierte der Titelheld im Giganten-Treffen "Justice League", dem fünften Film der DC-Reihe, und ließ dort bereits sein kernig-einnehmendes Charisma aufblitzen. In seinem eigenen Soloabenteuer kommt die Ausstrahlung des Muskelmannes nun noch mehr zur Geltung und gehört sicher zu den Stärken einer Spektakelshow, die mitunter heillos überkandidelt ausfällt. Handfeste Kitschanflüge gibt es ebenso zu bestaunen wie gruselige Seemonster und krachende Kampfpassagen, in denen Überwältigung das oberste Gebot zu sein scheint. Glücklicherweise färbt der kreativ verantwortliche Wan seine häufig dick auftragende Inszenierung immer mal wieder ironisch ein, was den Over-the-top-Modus um einiges erträglicher macht.

Amber Heard setzt Akzente

Wie so oft beim Superheldentreiben ist die aus altbekannten Versatzstücken gebaute Story (Drehbuch: David Leslie Johnson-McGoldrick und Will Beall) letztlich nur ein Vorwand, um den Protagonisten und seine Verbündeten auf eine actionreiche, an exotische Schauplätze führende Reise zu entsenden. Arthurs Entwicklung von der Verweigerung bis zur endgültigen Annahme seines Schicksals wird oberflächlich abgehandelt. Standardmotive wie Rache und Machtstreben spielen eine Rolle, taugen aber nicht zur Schärfung der Charakterprofile. Ähnliches gilt für die obligatorische Liebesgeschichte, die sich das Etikett "Malen nach Zahlen" vollauf verdient. Umso erfreulicher ist es, dass die von Amber Heard schlagkräftig und gewitzt verkörperte Mera abseits der formelhaften Romanze handfeste Akzente setzen darf.

Mehrheitlich überzeugend sind die Impressionen der Unterwasserwelt und das skurrile, markante, mannigfaltige Kostümbild, für das Kym Barrett verantwortlich war. Ins Auge sticht zudem die äußerst agile, manchmal gar halsbrecherische Kameraarbeit von Don Burgess, dem es wiederholt gelingt, den Zuschauer in das Geschehen regelrecht hineinzusaugen. Etwa bei einem aus nächster Nähe eingefangenen Sturz von einer Klippe oder einer Verfolgungsjagd in einem beschaulichen sizilianischen Dorf.

Mit "Aquaman: Lost Kingdom" erschien im Dezember 2023 eine Fortsetzung im Kino. Ein dritter "Aquaman"-Film ist derzeit nicht geplant.

Aquaman – Mo. 09.02. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

