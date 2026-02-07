"ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf": Kritik zur ZDF-Doku

Für Skisprung-Enthusiasten ist Oberstdorf mit seiner Schattenbergschanze vor allem die erste Station der alljährlichen Vierschanzentournee. Dass Oberstdorf darüber hinaus besonders im Winter viel mehr zu bieten hat, zeigt die ZDF-Reportage von Annette Tubaishat anschaulich aus vielen Perspektiven. Besucht werden Eisiglus in 2.000 Metern Höhe auf dem Hausberg Nebelhorn, aber auch die winterlich vereiste Breitachklamm ist mit ihren bizarren Eisformen bei winterlichen Temperaturen eine Winterwanderung wert. Sie ist mit 150 Metern die tiefste Felsschlucht Mitteleuropas und zieht jährlich etwa 300.000 Besucher in ihren Bann. Für Skitouristen werden 130 Pistenkilometer präpariert, Tiefschneefahrer schließen sich darüber hinaus kundigen Skilehrern an.

ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf Reportage • 07.02.2026 • 17:35 Uhr

Sicher ist bei heutigen Wetterbedingungen allerdings nichts. "Wir wissen nie, wann wir loslegen können, wie viele Iglus es geben wird und wann die wieder wegschmelzen", weiß Manuel Welte, der Herr über ein Dutzend magisch beleuchtete Iglus auf dem Nebelhorn zu berichten.

Dass Tiefschneefahren abseits überfüllter Pisten nicht zuletzt wegen möglicher Lawinen gefährlich ist, wissen Experten wie der Trekking-Skilehrer Konrad Eggensberger, der schon mal Gestrauchelte retten muss: "Wenn einer fällt, verschwindet er nicht selten im tiefen Schnee. Befreien kann man sich daraus selbst kaum. Da hilft dann nur Buddeln und Ziehen." Sarah, die 21-jährige Gastköchin aus dem Ruhrgebiet, hat es da leichter. Den Saisonarbeitsjob auf einer nahe gelegenen Alpe hat sie sich für fünf Monate zur Weiterbildung ausgesucht. Für die Oberstdorfer ist sie damit eine willkommene Hilfe, denn in der Wintersaison fehlt es auch hier stets an Personal.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

