Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”

14.01.2026, 12.10 Uhr
von Alina Altendorf
Der Tierarzt und Teilzeit-Ermittler Hauke Jacobs löst eigentlich traditionell neue Kriminalfälle ab der ersten Januarwoche in der ARD. Doch diesmal müssen sich Zuschauende noch etwas länger gedulden.
Die Festtage sind vorbei, die Mägen gefüllt, die Geschenke im Schrank verstaut und die letzten Silvesterböller verklingen in der Ferne. Gut ein Dutzend Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fiebern dem Donnerstagabend entgegen. Normalerweise ist der Start zweier Erfolgsserien, „Der Bergdoktor“ und „Nord bei Nordwest“, so sicher wie „Dinner for One“ an Neujahr. Dieses Mal jedoch bleibt nur das ZDF seinem Programm treu. „Der Bergdoktor“ startete wie gewohnt in der ersten Januarwoche. Krimi-Fans hingegen müssen sich noch gut drei Wochen länger gedulden.

Schlechte Nachrichten für Krimi-Liebhaber, gute für Sport-Fanatiker

Grund für die Programmänderung ist wie so oft der Sport. Die ARD zeigt im Januar viel Wintersport und überträgt am kommenden Donnerstagabend die Handball-Europameisterschaft – das Spiel Deutschland gegen Österreich. Die Termine für Sportsendungen stünden laut einem Sprecher der ARD erst kurzfristig fest, sodass man „Nord bei Nordwest“ später eingeplant habe, um nichts umplanen zu müssen. Am 22. Januar zeigt die ARD zur Einstimmung eine Wiederholung der „Nord bei Nordwest“-Folge „Fette Henne mit Pilzen“.

Nur zwei neue Folgen ab dem 29. Januar

Am 29. Januar und 5. Februar ermittelt Hobby-Detektiv Hauke Jacobs, der von Hinnerk Schönemann (51) verkörpert wird, endlich wieder. Auch hier gibt es eine Änderung zu den Vorjahren: Die Ausstrahlung der nächsten neuen Folgen ist erst für die zweite Jahreshälfte geplant. Fans müssen also stark bleiben.

Einen kleinen Trost gibt es jedoch: Wer sich nicht bis Ende Januar gedulden möchte, kann sich beide neuen Folgen vorab in der ARD-Mediathek ansehen.



