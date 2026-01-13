Home News TV-News

Horst Lichter fassungslos bei "Bares für Rares": Experte beschädigt Verkaufsstück

Ungewöhnlicher Eingriff

Horst Lichter fassungslos bei "Bares für Rares": Experte beschädigt Verkaufsstück

13.01.2026, 13.13 Uhr
von Anja Kratz
Ein bemerkenswerter Moment bei "Bares für Rares": Experte Detlev Kümmel beschädigt ein Objekt, um ein Verkaufsverbot zu umgehen. Der Schätzwert sinkt, doch der Händlerraum überrascht.
Horst Lichter
"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) staunte nicht schlecht, als Experte Detlev Kümmel (57) zur Klinge griff und kurzerhand selbst Hand anlegte, um ein Verkaufsstück zu beschädigen.  Fotoquelle: © Frank W. Hempel/ZDF

In der Montagsfolge von „Bares für Rares“ kam es zu einem ungewöhnlichen Moment: Experte Detlev Kümmel griff zur Klinge und beschädigte ein Verkaufsstück ganz bewusst – mit der Folge, dass dessen Schätzwert nach dem Eingriff sogar nach unten korrigiert wurde.

Moderator Horst Lichter konnte kaum glauben, was er sah, als Kümmel vor laufender Kamera Teile des Objekts abschnitt. So etwas habe es in der Sendung noch nie gegeben, meinte er sichtlich irritiert. Die Besitzerin des Stücks gab jedoch ihr Einverständnis, obwohl klar war, dass der Wert darunter leiden würde.

Experten-Alarm: Dieses „Bares für Rares“-Objekt durfte nicht verkauft werden

Die beiden Verkäuferinnen Irmgard und Marlena aus Bayern hatten ein traditionsreiches Werk mitgebracht: eine Sammlung chinesischer Holzschnitte auf Reispapier, die auf Vorlagen aus dem 17. Jahrhundert basiert. Das Exemplar war 1952 neu aufgelegt worden und war einst ein Geschenk an Irmgards Onkel, der als Schriftsetzer arbeitete. Kümmel erklärte, es handele sich um ein bedeutendes Standardwerk der chinesischen Kalligrafie. Doch ein Detail machte Probleme: Die Befestigung bestand aus Elfenbein – und damit durfte das Objekt ohne amtliche Genehmigung nicht verkauft werden. Schon bei der ersten Begutachtung hatte Horst Lichter deshalb ein ungutes Gefühl.

Derzeit beliebt:
>>So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
>> ZDF plant spektakuläre Neuerung bei "Giovanni Zarrella Show"
>>Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
>>"Da würde ich eher betteln gehen": Diese Raritäten würde Händler Walter Lehnertz niemals verkaufen

Während Irmgard selbst nur mit ein paar hundert Euro gerechnet hatte, taxierte Kümmel den Wert deutlich höher. Um das Verkaufsverbot zu umgehen, schlug die Verkäuferin vor, die problematischen Teile einfach zu entfernen. Kümmel hielt das für die beste Lösung und setzte den Plan sofort um.



So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
Eine chaotische Ausgabe von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch sorgte für Lacher und Verwirrung. Von Mikrofon-Pannen bis zu falschen Stühlen - das Glück war nicht immer auf der Seite der Kandidaten.
Günther Jauch entnervt
Günther Jauch

Mit einer Rasierklinge trennte er die Elfenbeinverschlüsse ab und kündigte an, sie den Behörden ordnungsgemäß zu übergeben. Lichter war dabei sichtlich nervös, denn noch nie zuvor war in der Sendung ein Objekt absichtlich verändert worden. Nach dem Eingriff sank der Schätzwert zwar leicht, lag aber immer noch im vierstelligen Bereich – und die Verkäuferinnen erhielten grünes Licht für den Händlerraum.

Preis schießt nach oben: Zuschlag nach spannendem Duell im Händlerraum

Dort sorgte das Werk sofort für Aufmerksamkeit. Daniel Meyer erkannte die Holzschnitte auf Anhieb und betonte, dass es sich um ein weithin bekanntes Werk handele, das er sogar schon mehrfach versteigert habe. Heute werde es wieder verstärkt nach China zurückverkauft, wo solche Stücke besonders gefragt seien. Auch Fabian Kahl lobte den hervorragenden Erhaltungszustand.

Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor
Schlagerstar Michelle macht ernst: Sie verabschiedet sich von der Bühne – für immer. Warum die Entscheidung für sie so wichtig ist und was sie nun plant.
Abschied einer Legende
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.

Das Bieten begann verhalten, nahm dann aber schnell Fahrt auf. Liza Kielon eröffnete, wurde jedoch rasch überboten. Julian Schmitz-Avila und Fabian Kahl trieben den Preis bald über die 1.000-Euro-Marke, ehe auch Meyer einstieg. Schmitz-Avila erklärte, er sehe großes Potenzial auf dem asiatischen Markt und reise regelmäßig nach Hongkong, um dort solche Werke weiterzuverkaufen.

Am Ende lieferten sich Meyer und Schmitz-Avila ein direktes Duell. Die Verkäuferinnen konnten ihr Glück kaum fassen, als die Gebote immer weiter stiegen. Mit 1.600 Euro setzte sich schließlich Schmitz-Avila durch und erhielt den Zuschlag – ein Ergebnis, mit dem Irmgard und Marlena niemals gerechnet hätten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
TV trifft Streaming
Horst Lichter und PietSmiet
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show
Skurrile Posts
"Bares für Rares"
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL
ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
Prominente Raritäten
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
"Ku'damm 77"-Premiere bleibt hinter den Erwartungen zurück
Serienfortsetzung
Ku'damm 77
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten
Schlager-Hits
Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne.
„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic
Erschütternde Wiedersehensshow
Temptation Island VIP
Peter Weirs „Die Truman Show“ mit Jim Carrey heute bei Kabel Eins
Mediensatire
Die Truman Show
Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird
Verwechslungsgeschichte
Eva Habermann
"Let's Dance"-Star Christina Hänni trainiert sich nach der Schwangerschaft zurück
Post partum
Christina und Luca Hänni
"Diese Reise war anders als alles, was ich je unternommen habe": Mit Will Smith auf Entdeckungstour
Weltweite Naturreise
Von Pol zu Pol mit Will Smith
Dieter Bohlen und Carina Walz jetzt auch standesamtlich verheiratet
Hochzeit besiegelt
Dieter Bohlen und Carina Walz
Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor
Abschied einer Legende
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
So privat wie nie: Ein Blick in das Zuhause von Beatrice Egli
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli redet.
Wegen Netflix-Deal: Paramount Skydance will Warner Bros. Discovery verklagen
Übernahmekampf
Paramount Skydance
Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"
Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.
ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt über seine Sicherheit in den USA: "Wir sind alle gewarnt"
Journalismus unter Druck
Elmar Theveßen
Aus heimlichen Treffen wurde Liebe: Roland Kaisers Ehe mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
„Haveltod“ bei RTL: Wolfgang Bahro ermittelt als Armin Weber
"Haveltod – Ein Potsdam-Krimi"
Wolfgang Bahro im Interview
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
ZDF-Reportage über Schlafstörungen: Drei Menschen ohne Schlaf
"37°: Schlaflos – Wenn die Nacht zum Feind wird"
37°: Schlaflos - Wenn die Nacht zum Feind wird
TV-Tipp: Harald Lesch untersucht bei „Terra X“ das Glück
"Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück"
Harald Lesch
„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer
"WaPo Bodensee"
"WaPo Bodensee"