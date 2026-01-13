„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic

Körperliche Untreue war in dieser Staffel des RTLplus-Treuetests "Temptation Island VIP" das kleinste Problem gewesen – stattdessen standen toxische Beziehungsdynamiken und problematische Frauenbilder im Mittelpunkt. Ganz vorne mit dabei: Marwin Klute (28) und Aleks Petrovic (34), die sich in der Sendung abwertend über ihre Partnerinnen Melissa Heitmann (28) und Vanessa Nwattu (26) geäußert und den Verführerinnen gegenüber respektlos verhalten hatten.

Marwin und Melissa waren dennoch als Paar aus der Show gegangen, doch das war Geschichte, wie man nun erfuhr. Dreimal habe sie sich von ihm getrennt, dreimal habe er sie überzeugt, er würde sich ändern und wertschätzender behandeln, doch das sei nie von langer Dauer gewesen, so Melissa. Die vierte Trennung soll nun die letzte sein.

Geschafft hatten es dagegen Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner (28), obwohl die mit der größten Vorbelastung in die Sendung gekommen waren: Er hatte sie in der Vergangenheit schon einmal betrogen. Doch den Test nun hatte er mit Bravour bestanden. Beim Gucken der Folgen habe es zwar noch die ein oder andere Diskussion über manche Aussprüche gegeben, gaben beide zu, aber insgesamt zeigten sie sich als glückliches Paar.

Laurenz und Brenda am Scheidepunkt: Was passierte wirklich nach dem Dreamdate? Schon in der Show, beim letzten Lagerfeuer, hatten sich dagegen Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) getrennt, konnten beide doch mit den Flirts des beziehungsweise, der jeweils anderen nur schwer umgehen. Auch jetzt ließ Brenda keine der noch mal gezeigten Szenen unkommentiert, quatschte die ganze Zeit dazwischen: "Ist das normal? Schämst du dich nicht?" Darüber hätten sie doch längst gesprochen, zeigte sich Laurenz genervt. Und immerhin gab es ja auch von Brenda gewisse Bilder ...

Was etwa war mit diesem vermeintlichen Off-cam-Moment am Morgen nach dem Dreamdate, der aus der Ferne gefilmt worden war: Sah man da etwa einen Kuss? "Kann ich jetzt gerne erklären", begann Brenda und strich sich nervös durch die Haare. Sie habe nach und nach immer mehr mit ihrer Beziehung abgeschlossen ... Moderatorin Janin Ullmann (44) hakte nach: "Aber noch mal: Was haben wir da eben grade gesehen?" "Ja ähm ... Musti hat mir 'n Kuss auf die Stirn gegeben", gab Brenda zu. Doch sie bereue den Flirt. Inzwischen sei sie aber mit Musti "im Austausch", man telefoniere.

Beleidigungen, Aggression und Kontrolle: Vanessa spricht über emotionalen Missbrauch Doch nun zum am meisten diskutierten Ex-Paar der Staffel: Auch Vanessa hatte sich bereits beim letzten Lagerfeuer getrennt. Doch stimmten die Befürchtungen, sie sei noch mal zu Aleks zurückgekehrt? Offenbar nein – denn es habe auch schon vor "Temptation" große Probleme gegeben: "Und das werd' ich nicht mehr verheimlichen."

Dass ihr etwa so wichtig gewesen war, dass Aleks nicht zu viel Alkohol trinke, läge daran, dass er sie im betrunkenen Zustand schon des Öfteren mit "ganz krassen Schimpfwörtern" beleidigt habe, erzählte sie. "Er wurde dann auch ab und an mal 'n bisschen aggressiver." Zwar habe er ihr keine körperliche Gewalt angetan, aber: "Es gab mehrere Türen, die bei uns zu Hause kaputt waren." Was Aleks mit ihr getan habe, sei emotionaler Missbrauch. Er habe sie manipuliert, ihr Selbstbewusstsein zerstört.

Aleks wollte das nicht auf sich sitzen lassen und griff zum denkbar dümmsten Argument: "Wenn ich so der krasse Manipulator bin, warum hab' ich's dann nur geschafft, einmal im Monat Intimität zu manipulieren. Das ist absolut widersprüchlich!" Vanessa aber ließ sich nicht mehr einlullen. Viel zu lange habe sie ihn geschützt, "auch fürs Außenbild", habe auf sein Geheiß Posts gelöscht, die zu traurig wirkten: "Ich musste immer für die Kamera lachen." Doch das war nun vorbei, wofür sie im Netz sehr viele beglückwünschen.

Bleibt die Frage, was an den Gerüchten dran war, dass es schon eine Nachfolgerin geben sollte – Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26), mit dem Aleks demnächst in der "Couple Challenge" zu sehen sein wird? Die lerne er gerade "intensiv kennen", erklärte er. Man sei aber noch nicht zusammen. Wäre das auch geklärt.

