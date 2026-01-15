Home News Star-News

Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement

Ehrliche Worte

Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement

15.01.2026, 13.49 Uhr
von Anja Kratz
Janin Ullmann überrascht beim finalen Wiedersehen von "Temptation Island VIP" mit offenen Worten über ihren Beziehungsstatus. Das steckt dahinter.
Janin Ullmann
Janin Ullmann (44) trat 2025 in die Fußstapfen von Lola Weippert (29) und übernahm die Moderation der beliebten RTL-Show "Temptation Island VIP".  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Horst Galuschka
Janin und Kostja Ullmann
Zehn Jahre lang waren die beiden liiert, zwei davon sogar verheiratet: Janin (44, l.) und Kostja Ullmann (41, r.).  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann hat beim finalen Wiedersehen der aktuellen Staffel von „Temptation Island VIP“ überraschend offen über ihren Beziehungsstatus gesprochen – und damit viele Fans berührt. Die 44-jährige TV-Persönlichkeit betonte, wie sehr sie ihr aktuelles Leben ohne festen Partner genieße.

In der Sendung am 12. Januar 2026 sagte Ullmann: „Ich glaube, das ist eine Staffel, an die werden wir alle noch lange denken. Ich bin hier an der ein oder anderen Stelle wirklich sehr happy, Single zu sein.“

Beziehung neu gedacht: Janin Ullmann über ihre persönliche Freiheit

Ullmanns Worte wirkten dabei weniger wie eine spontane Reaktion als vielmehr wie ein reflektiertes Fazit. In mehreren Interviews der vergangenen Monate hatte sie bereits betont, dass sie derzeit bewusst keine feste Partnerschaft anstrebe. Stattdessen lege sie den Fokus auf Selbstzufriedenheit, berufliche Projekte und persönliche Freiheit. Eine neue Beziehung komme für sie nur infrage, wenn sie ihr Leben „noch schöner macht, als es ohnehin schon ist“.

Derzeit beliebt:
>>Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
>>Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“
>>Schwangerschaft und Hochzeit: Was ist wirklich los bei Amira Aly und Christian Düren?
>>„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic

Janin Ullmann begann ihre TV-Karriere in den frühen 2000er-Jahren als Moderatorin beim Musiksender VIVA, wo sie unter anderem Formate wie „Interaktiv" und „VIVA Live!" präsentierte. Später folgten Moderationen bei ProSieben, Sat.1 und RTL, darunter Musik-, Lifestyle- und Eventshows. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin arbeitete sie auch als Schauspielerin, etwa in TV-Filmen und Serienproduktionen.



"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
RTLZWEI hat die Teilnehmer der "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe bekannt gegeben. Mit dabei sind ehemalige Gewinner und polarisierende Persönlichkeiten. Das Spektakel verspricht neue Regeln und unerwartete Wendungen.
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"

Seit 2025 ist sie das Gesicht von „Temptation Island VIP“, wo sie die prominenten Paare durch das Reality-Format begleitet und insbesondere bei den emotionalen Lagerfeuer-Momenten eine zentrale Rolle einnimmt.

Janin Ullmanns Liebesleben: Diese Männer waren an ihrer Seite

Erste große Liebe: Clueso

Ihre erste große Liebe hatte Ullmann bereits in ihrer Jugend – mit Thomas Hübner, heute besser bekannt als Musiker Clueso. Die beiden wuchsen in Erfurt auf, teilten Interessen wie Breakdance und HipHop und sind bis heute freundschaftlich verbunden.

Zehn Jahre Beziehung & Ehe mit Kostja Ullmann

Von 2008 bis 2018 war die Moderatorin mit dem Schauspieler Kostja Ullmann liiert, ab Juli 2016 sogar verheiratet. Die Ehe wurde im Dezember 2018 offiziell beendet – das Paar verkündete die Trennung gemeinsam auf Instagram.

Nach der Trennung sprach sie in Interviews offen über die emotionalen Herausforderungen dieser Zeit, darüber, sich selbst neu kennenzulernen und persönliche Grenzen zu setzen.

Flirt mit Fußballstar Neymar

Im Frühjahr 2020 sorgten Fotos und Auftritte an der Seite des brasilianischen Fußballstars Neymar für Schlagzeilen. Die beiden wurden in Paris und bei öffentlichen Events zusammen gesehen, unter anderem im Prinzenparkstadion beim Spiel von Paris Saint Germain.

"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
Bill und Tom Kaulitz haben sich mit der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" aus einer dreiwöchigen Winterpause zurückgemeldet. Sie erzählten von einem irren Vorfall am Strand, bei dem sie von einer Frau attackiert und sogar bespuckt worden waren.
Strandvorfall
Tom und Bill Kaulitz

Eine offizielle Bestätigung einer Beziehung gab es jedoch nie; Ullmann kommentierte diese Phase später nur zurückhaltend als „eine schöne und interessante Zeit“.

Kinderwunsch & persönliche Reflexion

In Interviews hat Ullmann auch über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Bereits 2019 sagte sie, sie würde gerne Mutter werden, und betonte, dass dieser Wunsch für sie wichtig sei, auch wenn er bislang unerfüllt blieb

Selbstverwirklichung statt klassischem Beziehungsideal

Die ehrlichen Aussagen der Moderatorin spiegeln eine gesellschaftliche Debatte wider: Glück und Selbstverwirklichung müssen nicht zwangsläufig an Beziehungskonzepte gekoppelt sein. Für viele Zuschauer und Fans wirkt Ullmanns Haltung nicht nur persönlich, sondern auch inspirierend – eine Einladung, alte Rollenbilder zu hinterfragen und Selbstzufriedenheit neu zu definieren.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?
Hollywood-Star
Faye Dunaway
ZDF-Star Ronja Forcher spricht über ihre „Playboy“-Bilder
Enthüllung
Ronja Forcher lacht.
"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
Neuer Rekord
Zoe Saldaña
Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird
Verwechslungsgeschichte
Eva Habermann
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter
Spannungen in Ellmau
Der Bergdoktor
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"
"Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet": Das sagt Hans Sigls Vorgänger
Das wurde aus ihm
Gerhart Lippert
"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
Strandvorfall
Tom und Bill Kaulitz
Hans Sigl spricht überraschend offen über sein „Bergdoktor“-Ende
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"
Idris Elba in Berlin
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"The Rip" mit Matt Damon und Ben Affleck: Allegorie aufs gespaltene Amerika?
Spannung im Vorstadthaus
The Rip
Nach "Love is Blind"-Dreharbeiten: Erneut Hirntumor bei Sohn von Höhner-Star entdeckt
Tumor-Drama
"Love is Blind"
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung
Wer ist der Favorit?
Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland - Österreich
"Beckenbauer. Der letzte Kaiser": Alle Infos zur Reportage über Fußball-Legende
Sport-Star
Beckenbauer. Der letzte Kaiser