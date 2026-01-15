Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement

Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann hat beim finalen Wiedersehen der aktuellen Staffel von „Temptation Island VIP“ überraschend offen über ihren Beziehungsstatus gesprochen – und damit viele Fans berührt. Die 44-jährige TV-Persönlichkeit betonte, wie sehr sie ihr aktuelles Leben ohne festen Partner genieße.

In der Sendung am 12. Januar 2026 sagte Ullmann: „Ich glaube, das ist eine Staffel, an die werden wir alle noch lange denken. Ich bin hier an der ein oder anderen Stelle wirklich sehr happy, Single zu sein.“

Beziehung neu gedacht: Janin Ullmann über ihre persönliche Freiheit Ullmanns Worte wirkten dabei weniger wie eine spontane Reaktion als vielmehr wie ein reflektiertes Fazit. In mehreren Interviews der vergangenen Monate hatte sie bereits betont, dass sie derzeit bewusst keine feste Partnerschaft anstrebe. Stattdessen lege sie den Fokus auf Selbstzufriedenheit, berufliche Projekte und persönliche Freiheit. Eine neue Beziehung komme für sie nur infrage, wenn sie ihr Leben „noch schöner macht, als es ohnehin schon ist“.

Janin Ullmann begann ihre TV-Karriere in den frühen 2000er-Jahren als Moderatorin beim Musiksender VIVA, wo sie unter anderem Formate wie „Interaktiv" und „VIVA Live!" präsentierte. Später folgten Moderationen bei ProSieben, Sat.1 und RTL, darunter Musik-, Lifestyle- und Eventshows. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin arbeitete sie auch als Schauspielerin, etwa in TV-Filmen und Serienproduktionen.

Seit 2025 ist sie das Gesicht von „Temptation Island VIP“, wo sie die prominenten Paare durch das Reality-Format begleitet und insbesondere bei den emotionalen Lagerfeuer-Momenten eine zentrale Rolle einnimmt.

Janin Ullmanns Liebesleben: Diese Männer waren an ihrer Seite Erste große Liebe: Clueso Ihre erste große Liebe hatte Ullmann bereits in ihrer Jugend – mit Thomas Hübner, heute besser bekannt als Musiker Clueso. Die beiden wuchsen in Erfurt auf, teilten Interessen wie Breakdance und HipHop und sind bis heute freundschaftlich verbunden.

Zehn Jahre Beziehung & Ehe mit Kostja Ullmann Von 2008 bis 2018 war die Moderatorin mit dem Schauspieler Kostja Ullmann liiert, ab Juli 2016 sogar verheiratet. Die Ehe wurde im Dezember 2018 offiziell beendet – das Paar verkündete die Trennung gemeinsam auf Instagram.

Nach der Trennung sprach sie in Interviews offen über die emotionalen Herausforderungen dieser Zeit, darüber, sich selbst neu kennenzulernen und persönliche Grenzen zu setzen.

Flirt mit Fußballstar Neymar Im Frühjahr 2020 sorgten Fotos und Auftritte an der Seite des brasilianischen Fußballstars Neymar für Schlagzeilen. Die beiden wurden in Paris und bei öffentlichen Events zusammen gesehen, unter anderem im Prinzenparkstadion beim Spiel von Paris Saint Germain.

Eine offizielle Bestätigung einer Beziehung gab es jedoch nie; Ullmann kommentierte diese Phase später nur zurückhaltend als „eine schöne und interessante Zeit“.

Kinderwunsch & persönliche Reflexion In Interviews hat Ullmann auch über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Bereits 2019 sagte sie, sie würde gerne Mutter werden, und betonte, dass dieser Wunsch für sie wichtig sei, auch wenn er bislang unerfüllt blieb

Selbstverwirklichung statt klassischem Beziehungsideal Die ehrlichen Aussagen der Moderatorin spiegeln eine gesellschaftliche Debatte wider: Glück und Selbstverwirklichung müssen nicht zwangsläufig an Beziehungskonzepte gekoppelt sein. Für viele Zuschauer und Fans wirkt Ullmanns Haltung nicht nur persönlich, sondern auch inspirierend – eine Einladung, alte Rollenbilder zu hinterfragen und Selbstzufriedenheit neu zu definieren.