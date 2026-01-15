Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter

Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" startete letzte Woche mit der Episode "Neuanfänge" fulminant und dramatisch. Und mit offenem Schluss. "Jetzt müssen die Stammzellen tun, was die Stammzellen tun müssen", sagte Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) hoffnungsvoll, aber auch vage. Damit blieb das serielle Schicksal der jungen Geschwister Mia und Noah Meindl offen. Denn ob die beiden Kids ihre lebensbedrohliche Immunschwäche wirklich überwinden, ließ die Folge unbeantwortet.

In Episode 2, "Höhenflug", die am Donnerstag, 22. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF gesendet wird, ist für ihre potenzielle Genesung oder mögliche weitere Komplikationen kein Platz mehr. Wie auch, vor Martin Gruber, der guten Arztseele aus Ellmau, türmen sich jede Menge Probleme. Traditionell privat altbekannte und medizinisch nagelneue.

Eine medizinische Parallele zwischen den beiden ersten Folgen der 19. Staffel gibt es. Denn auch in "Höhenflug", der 166. Folge seit Serienstart 2008, haben Grubers Patienten gleich mit mehreren Symptomen zu kämpfen. Diesmal geht's um Unterleibsschmerzen, Nackenprobleme, Blutgerinnungsstörungen, mögliche Immunkrankheit und Trombosen. Aber, klar, und da sei nicht zu viel verraten: Martin Gruber ahnt natürlich, was da alles nicht so passt bei seiner Zufallspatientin Charlie Eggers (Jaschka Lämmert).

Nur: Trotz aller Expertise und medizinischem Knowhow steht Gruber im Showdown zum tatenlosen Nichtstun verurteilt da – dann bleibt selbst dem Super-Doc nur das hoffnungsvolle Bangen. Denn es geht um seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner)!

Dr. Martin Gruber ist zum tatenlosen Zuschauen verurteilt Charlie Eggers tritt aus heiterem Himmel ins Leben von Martin Gruber und seiner Mama, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Pilotin muss auf der Weide der Grubers außerplanmäßig mit ihrem Segelflieger landen. Weil Charlie beim Abschleppen des Flugzeugs sich vor Unterleibsschmerzen krümmt, schließt Gruber spontan eine neue Patientin in den Arm. Und merkt rasch, dass das mehr sind als Wechseljahresbeschwerden, als was es Charlie abtut.

Die forsche Pilotin hat nämlich keine Zeit, krank zu sein. Sie muss die Segelflugschule wuppen, die sie mit Miriam Sterzinger (Carolina Vera) gründete. Und zwar allein, denn Miriam hat seit einem Flugunfall Panikattacken, sobald sie sich dem Cockpit auch nur nähert. Zwischen den besten Freundinnen gibt es zunehmend Spannungen, weil die Flugschule finanziell in Schieflage gerät und der Absturz in die Insolvenz droht. Deshalb stellt Charlie ihre Gesundheit hintan und schlägt auch sämtliche Ratschläge von Martin in den Wind. Kopfschmerzen? Bisschen Zwicken im Unterleib? Da muss frau durch, schließlich geht's um die Firmenexistenz.

Charlie weiß nicht, dass sie mit ihrer Beratungsresistenz mit ihrem Leben spielt. Als sie es leidvoll erfährt, ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig, denn mit ihr schwebt Lisbeth Gruber im Flieger durch die Lüfte Tirols. Was können Martin und Charlies Partnerin Miriam tun, um den Gleiter und Besatzung heil zu Boden und Richtung Happy End zu bringen?

Lilli Gruber im Zwiespalt: Soll sie Rolf Pflügers Erbe antreten? "Nebenbei" muss sich Martin um andere Baustellen kümmern, vor allem private. Da geht's um die Wohnsituation von ihm und seiner Frau Karin, die nach dem Schwelbrand angespannt ist. Vor allem aber schwebt immer noch die Trauer über Rolf Pflügers Tod über allen – und die Auswirkungen, die er auf den Landhandel hat.

Nicht nur Lilli (Ronja Forcher) ist unschlüssig, ob sie Rolfs Erbe annehmen soll. Auch ihre "beiden" Väter, Martin und Hans (Heiko Ruprecht) Gruber, kommen sich darüber in die Haare. Und Caro (Barbara Lanz), Rolfs Tochter, die sich übergangen fühlt, ist sowieso sauer hoch zehn!

Dagegen wirkt das Problem, das Dr. Alexander Kahnweiler (Markt Keller) und seine Frau Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel) im Krankenhaus haben, wie eine Lappalie. Allerdings dürfte die, in Person der neuen Mitarbeiterin Vanessa Mertens (Elzemarieke de Vos), der neuen Freundin von Dr. Angelika Rüdiger (Annika Ernst), das Arztehepaar noch länger auf Trab halten. Der neue personelle "frische Wind" dürfte sich zum Orkan entwickeln.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

