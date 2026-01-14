Home News Star-News

Was ist dran an den Gerüchten?

Schwangerschaft und Hochzeit: Was ist wirklich los bei Amira Aly und Christian Düren?

14.01.2026, 12.13 Uhr
von Anja Kratz
Moderatorin Amira Aly spricht in ihrem Podcast über die Gerüchte um eine Beziehungskrise mit Christian Düren.
Amira Aly und Christian Düren
Seit 2024 sind sie ein Paar: Amira Aly (33) und Christian Düren (35). Doch zuletzt wurden Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus laut.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Moderatorin Amira Aly hat die in den letzten Wochen aufgekommenen Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise mit ihrem Partner Christian Düren erstmals öffentlich kommentiert. In der aktuellen Episode ihres Podcasts Iced Macho Latte, den sie gemeinsam mit Paula Lambert moderiert, machte die 33-Jährige deutlich, dass die Spekulationen ins Leere laufen. Zwischen ihr und dem 35-jährigen „taff“-Moderator sei alles gut – Anlass zur Sorge gebe es keinen.

Nach Trennungsgerüchten bei Amira Aly und Christian Düren: Jetzt Hochzeit und Schwangerschaft?

Aly war in den sozialen Medien und in Boulevard-Berichten mehrfach mit einem knapp gehaltenen Kommentar zu ihren Weihnachtsplänen aufgefallen, was Spekulationen über ein Liebes-Aus nährte. Sie selbst reagierte im Podcast gelassen auf die Gerüchte: Mit einem Lächeln sagte sie sinngemäß, „es scheint ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist“ und „alles gut“ – ein direktes Krisen-Statement machte sie damit nicht nötig.

In dem Podcast berichtete Aly außerdem von einem Besuch bei einer Wahrsagerin zum Jahreswechsel in ihrer österreichischen Heimat. Diese habe ihr für das laufende Jahr sowohl eine Schwangerschaft im Frühjahr als auch eine Hochzeit im Spätsommer vorhergesagt. Konkrete Planungen gebe es dafür nach Alys Angaben jedoch nicht. Die Moderatorin nahm die Voraussagen mit Humor: „Ich bin ja noch nicht mal verlobt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.“

Allein ohne Christian Düren? So verbrachte Amira Aly die Winterferien

Als BILD Anfang Dezember nach ihren Weihnachtsplänen fragte, antwortete Aly knapp mit dem Wort „allein“. Nach Informationen der Zeitung soll die Moderatorin auch die anschließenden Skiferien nicht mit Düren, sondern mit Freunden verbracht haben. Inzwischen scheint sich die Situation jedoch verändert zu haben.



ZDF-Star Ronja Forcher spricht über ihre „Playboy“-Bilder
Ronja Forcher gab jüngst der „Bild am Sonntag“ ein Interview. Dabei äußerte sie sich auch zu ihrem „Playboy“-Shooting von 2017. Sie verriet, was dieses Shooting für sie und für ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Felix Briegel bedeutete.
Enthüllung
Ronja Forcher lacht.

In ihrem Podcast erzählte Aly, dass sie bereits Pläne für das kommende Silvester schmiede. Schon zum letzten Jahreswechsel habe sie sich gewünscht, gemeinsam mit ihrem Freundeskreis als Paare in einer urigen Hütte in den Bergen den Jahreswechsel zu feiern. Dieser Wunsch habe sich kurzfristig jedoch nicht umsetzen lassen, solle aber nun nachgeholt werden.

Christian Düren hat sich bislang nicht öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

