Howard Carpendale wird 80 – und spricht über seinen Abschied

Howard Carpendale wird am 14. Januar 80 Jahre alt. Für viele seiner Fans klingt das zunächst nach einer Zahl, die nicht so recht zu dem Mann passen will, der noch immer große Hallen füllt, stundenlang auf der Bühne steht und körperlich präsent wirkt wie eh und je. Dennoch plant Carpendale inzwischen den schrittweisen Rückzug: Wenige Wochen nach seinem runden Geburtstag geht der Sänger auf Abschiedstournee.

Dass er sich mit 80 überhaupt zutraut, die Belastungen einer großen Tourneen auf sich zu nehmen, ist kein Zufall. Sport sei sein größtes Hobby, sagte er jüngst im Gespräch mit der "MDR Schlagerwelt". Vor allem aber helfe eine entspannte Lebensführung: "Ich lebe ein sehr zufriedenes Leben inzwischen." Dazu komme eine stabile Ehe: "Ich glaube die Tatsache, dass ich 43 Jahre verheiratet bin mit jemandem, der mein Leben so wunderschön macht, spielt eine große Rolle."

Stress, so Carpendale, entstehe bei ihm weniger privat als beruflich – vor allem durch das viele Reisen. Genau das ist einer der Gründe, warum 2026 Schluss sein soll mit den langen Tourneen. Aber eben auch nur damit, wie er nach seinem Auftritt im Silvester-Schlagerbooom betonte: "Wenn ich gesund bleiben sollte und wenn die Leute wollen, dann werde ich schon immer wieder mal hier und da auf einer Bühne stehen", sagte er im Gespräch mit Florian Silbereisen.

Howard Carpendale machte schon einmal einen Rückzug vom Rückzug Carpendale war in den letzten Jahren so präsent, dass inzwischen fast in Vergessenheit geraten ist, dass er schon einmal Abschied von der Bühne genommen hatte: Im Februar 2003 machte er öffentlich, dass er an Multipler Sklerose leidet, kurz darauf kündigte er seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft an. Im Dezember spielte er ein letztes, emotionales Abschiedskonzert in der Köln-Arena. Er sei damals an einem Punkt in seiner Karriere gewesen, "an dem ich das Gefühl hatte, es wiederholt sich alles", sagte Carpendale 2009 über seine Auszeit im teleschau-Interview.

2023 war Carpendale noch offener: Im NDR-Podcast "Raus aus der Depression" sprach er mit Entertainer Harald Schmidt über seinen damaligen Tiefpunkt. Nach dem zwischenzeitlichen Karriereende Mitte der 2000er-Jahre sei er in eine tiefe Krise gefallen. Lange habe er sich die Depression nicht eingestehen wollen: "Ich kannte das Wort Depression kaum. Ich war ein Alpha-Tier. Das konnte mir nicht passieren." 2007 folgte dann der Rückzug von Rückzug: Er habe nach der Pause wieder "extreme Lust" gehabt, auf die Bühne zu gehen: "Das war einfach alles, was ich machen wollte! Das merkte ich damals. Ich kann so etwas nicht so leicht an den Nagel hängen", sagte er damals.

Und diese Aussage gilt bis heute, wie jüngst ein Film seines Sohnes Wayne Carpendale zeigte. Die Dokumentation "Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale" erlaubte einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Tour 2024. Zu sehen ist ein Künstler, der sich mit Hüft-OP, Infekt und stimmlichen Problemen an die Grenze bringt, Auch hier sprach Carpendale über seine Beweggründe, sich noch mal eine solche Belastung ("fast drei Stunden auf der Bühne und das jeden Abend") zuzumuten: "Viele Leute fragen mich: Warum machst du das heute noch? Weil ich keinen Bock hab zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen, und Golf hab ich genug gespielt."



Während sowohl sein 60-jähriges Bühnenjubiläum als auch sein Geburtstag mit dem Album, TV-Auftritten und der Abschiedstournee gefeiert werden und wurden, fällt die private Feier eher klein aus, wie Carpendale im Gespräch mit der "MDR Schlagerwelt" verriet; "Da werde ich meine große Patchworkfamilie einladen und wir halten es nur für uns, diesen Abend mal zu genießen." Die gemeinsame Feier im kleinen Rahmen sei auch Ausdruck seiner Dankbarkeit gegenüber seiner Familie, die ihn stets ehrlich und offen ihre Meinung sage: "In meiner Position, der in dieser Branche ist, wo man sehr schnell ausflippt, weil man denkt, man wär' etwas Besonderes. Meine Familie sorgt dafür, dass ich nie auf diese Idee komme", so der Sänger.

