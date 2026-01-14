Home News TV-News

„Familientherapie mit Franca Cerutti“: ARD zeigt emotionale Konflikte

"Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse"

Lebenslange Lügen und Eifersucht: Diese Familien brechen ihr Schweigen

14.01.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
In der neuen Reportage-Reihe "Familientherapie mit Franca Cerutti" auf ARD, HR und SWR hilft die erfahrene Psychotherapeutin Franca Cerutti Familien, verschüttete Probleme zu entdecken und Konflikte zu lösen.
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti
Hartmut (links) und Tochter Mirjana (rechts) suchen Hilfe bei der Psychotherapeutin Franca Cerutti (Mitte), um an ihrer Vater-Tochter-Beziehung zu arbeiten.  Fotoquelle:  HR / Janne Ebel
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti
Die Psychotherapeutin Franca Cerutti (Mitte) zeigt Gundhild und Matthias, wie sie die belastende Vergangenheit hinter sich lassen können.   Fotoquelle: HR / Janne Ebel
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti
Mirjana (links) und Hartmut (Mitte) legen aus bunten Tonscherben ein neues Fundament für ihre Vater-Tochter-Beziehung. Rechts: Psychotherapeutin Franca Cerutti.  Fotoquelle: HR / Leyla Hoppe

Die Psychotherapeutin, Buchautorin und Podcasterin Franca Cerutti hilft Familien dabei, Gründe für ihre nicht offengelegten Verletzungen und die daraus entstehenden verdeckten Konflikte und Streitigkeiten zu erkennen und womöglich zu bewältigen.

ARD
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse
Reportage • 14.01.2026 • 23:50 Uhr

In ihrer fünfteiligen Reihe "Familientherapie mit Franca Cerutti" (HR, SWR und ARD-Mediathek) versucht sie das beispielhaft mit vier verschiedenen Familien. Sie will Anstöße zur Selbsterkenntnis der Betroffenen geben, keine schnellen Lösungen für schwelende Konflikte. Sie hilft dabei, immer wieder unter den Tisch gekehrte unangenehme Wahrheiten zu entdecken.

Familientherapie vor laufender Kamera: Eifersucht und lebenslange Lügen

Im seriellen Schnelldurchlauf betreibt die Psychotherapeutin mit 20-jähriger Praxiserfahrung offensichtlich auch viel Coaching. Sie stellt Fragen, hört zu und gibt vier Familien, "die sich trauen, ihren Problemen ins Auge zu sehen", Tipps, wie das Zusammenleben wieder besser werden könnte. Es gilt zu erkennen: "Welche alten Themen und Wunden liegen hinter den ständigen Auseinandersetzungen und Spannungen?"

Im Ersten (14. Januar, 23.50 Uhr) setzen sich Marjana (33) und ihr Vater Hartmut (67) mit der späten Erkenntnis auseinander, dass Hartmut nicht ihr leiblicher Vater ist – für Hartmut entstand dabei Eifersucht. Nun müssen sie sich mit einer lebenslangen Lüge konfrontieren und ihre Rollen neu klären. Nichts für schwache Nerven.



Gunhild (69), alleinerziehende Mutter aus Erlangen, und ihr Sohn Matthias (39) aus Hamburg, leiden noch immer unter der Trennung vom Vater und Ehemann vor über 25 Jahren. Über ihre Gefühle haben beide jedoch nie gesprochen. "Mut zur Wahrheit" und "Leinen los!" heißen weitere Teile der psychologischen Reportagereihe. Es sind Aufforderungen, die Richtlinien ins neue Familienleben geben.

Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse – Mi. 14.01. – ARD: 23.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

