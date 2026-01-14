„Familientherapie mit Franca Cerutti“: ARD zeigt emotionale Konflikte

Die Psychotherapeutin, Buchautorin und Podcasterin Franca Cerutti hilft Familien dabei, Gründe für ihre nicht offengelegten Verletzungen und die daraus entstehenden verdeckten Konflikte und Streitigkeiten zu erkennen und womöglich zu bewältigen.

Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse Reportage • 14.01.2026 • 23:50 Uhr

In ihrer fünfteiligen Reihe "Familientherapie mit Franca Cerutti" (HR, SWR und ARD-Mediathek) versucht sie das beispielhaft mit vier verschiedenen Familien. Sie will Anstöße zur Selbsterkenntnis der Betroffenen geben, keine schnellen Lösungen für schwelende Konflikte. Sie hilft dabei, immer wieder unter den Tisch gekehrte unangenehme Wahrheiten zu entdecken.

Familientherapie vor laufender Kamera: Eifersucht und lebenslange Lügen Im seriellen Schnelldurchlauf betreibt die Psychotherapeutin mit 20-jähriger Praxiserfahrung offensichtlich auch viel Coaching. Sie stellt Fragen, hört zu und gibt vier Familien, "die sich trauen, ihren Problemen ins Auge zu sehen", Tipps, wie das Zusammenleben wieder besser werden könnte. Es gilt zu erkennen: "Welche alten Themen und Wunden liegen hinter den ständigen Auseinandersetzungen und Spannungen?"

Im Ersten (14. Januar, 23.50 Uhr) setzen sich Marjana (33) und ihr Vater Hartmut (67) mit der späten Erkenntnis auseinander, dass Hartmut nicht ihr leiblicher Vater ist – für Hartmut entstand dabei Eifersucht. Nun müssen sie sich mit einer lebenslangen Lüge konfrontieren und ihre Rollen neu klären. Nichts für schwache Nerven.

Gunhild (69), alleinerziehende Mutter aus Erlangen, und ihr Sohn Matthias (39) aus Hamburg, leiden noch immer unter der Trennung vom Vater und Ehemann vor über 25 Jahren. Über ihre Gefühle haben beide jedoch nie gesprochen. "Mut zur Wahrheit" und "Leinen los!" heißen weitere Teile der psychologischen Reportagereihe. Es sind Aufforderungen, die Richtlinien ins neue Familienleben geben.

