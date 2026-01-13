Home News Star-News

Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird

Verwechslungsgeschichte

Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird

13.01.2026, 11.13 Uhr
von Gianluca Reucher
In Barbara Schönebergers Podcast spricht Eva Habermann über eine dauerhafte Verwechslung: Sie ist nicht die Ex-Frau von Otto Waalkes, sondern wird oft mit Eva Hassmann verwechselt.
Eva Habermann
Eva Habermann wird oft für die Ex-Frau von Otto Waalkes gehalten. Dabei handelt es sich allerdings um eine Verwechslung.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
Eva Hassmann
Die eigentliche Ex von Otto Waalkes: Schauspielerin Eva Hassmann.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Andreas Rentz

"Ich habe dich gerade gegoogelt und ich musste so lachen", begrüßt Barbara Schöneberger die Schauspielerin Eva Habermann in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Denn bei ihrer Recherche habe die Moderatorin mehrmals gelesen, dass die 49-Jährige die Ex-Frau von Otto Waalkes gewesen sei. "Und dann dachte ich mir: Nein, das war Eva Hassmann."

Teilweise seien sogar Bilder vertauscht gewesen, sodass Eva Habermanns Name unter den Fotos von Eva Hassmann zu finden gewesen sei und umgekehrt, erzählt Barbara Schöneberger amüsiert. Tatsächlich handele es sich um eine Verwechslung, die ihr immer wieder begegne, wie Eva Habermann bereits 2012 genervt in der "Bild" klarstellt. Damals sagte sie: "Es geht mir langsam auf den Keks, dass ich seit Jahren auf Otto angesprochen werde, weil alle Habermann mit Hassmann verwechseln!"

Deshalb wird Eva Habermann ständig verwechselt

So habe sogar Günther Jauch schon bei "Wer wird Millionär?" die Frage gestellt, wer die Frau von Otto Waalkes gewesen sei – mit sowohl Eva Hassmann als auch Eva Habermann als Antwortmöglichkeiten. Und dann seien die beiden, die sich nicht nur den Vornamen, sondern auch die Schauspiel-Leidenschaft teilen, auch noch im gleichen Film zu sehen gewesen: "Der hieß 'Papa und Mama', das war ein Film von Dr. Dieter Wedel, und da standen wir dann untereinander im Abspann", erinnert sich die "Rosamunde Pilcher"- Darstellerin.

Derzeit beliebt:
>>Peter Weirs „Die Truman Show“ mit Jim Carrey heute bei Kabel Eins
>>"Let's Dance"-Star Christina Hänni trainiert sich nach der Schwangerschaft zurück
>>Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“
>>Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger

"Das ist ja lustig", findet Barbara Schöneberger. "Und wir sehen uns auch nicht so wirklich ähnlich", merkt Eva Habermann an, dass sie und Eva Hassmann lediglich beide blond seien und eben einen ähnlichen Namen hätten. "Das reicht dann schon für die meisten", entgegnet Schöneberger – und scheint damit vollkommen richtigzuliegen. Denn wie ihre Gesprächspartnerin verrät, wurde sie auch schon mit ihr verwechselt ...



Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
"Let's Dance" startet mit einer neuen, aufregenden Staffel. Erfahre, welche prominenten Persönlichkeiten sich der Herausforderung stellen und auf dem Tanzparkett glänzen möchten.
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Als Eva Habermann für Barbara Schöneberger gehalten wurde

"Es hat sich jemand fünf Minuten mit mir unterhalten, bis wir schließlich drauf kamen", erklärt Eva Habermann, dass der Mann sie von einer Charity-Aktion überzeugen wollte und plötzlich deutlich weniger Interesse zeigte, als er erkannt hatte, dass sie nicht Barbara Schöneberger sei. So etwas sei ihr auch noch ein weiteres Mal passiert, weshalb Habermann überzeugt in Richtung der Podcast-Gastgeberin sagt: "Ich könnte als dein Double auftreten."

Eva Habermann ist durch die Moderation der Kinderserien "Ferienfieber" (1995) und "Pumuckl TV" (1995/1996) bekannt geworden. Als Schauspielerin wirkte sie in der ZDF-Serie "Immenhof" mit sowie in "Rosa Roth" und in der "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung "Zwei Schwestern". Außerdem hatte sie unter anderem Rollen in Serien wie "Tatort", "Der Ermittler", "Die Kommissarin" und "Wilde Engel".

Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Immobilien und ein ganz besonderes Hobby: Roland Kaisers Leben abseits der Bühne ist überraschender, als viele Fans ahnen.
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.

Mit Komiker-Urgestein Otto Waalkes war Eva Habermann allerdings nie liiert – ganz im Gegensatz zu ihrer Namensvetterin Eva Hassmann, die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist. Die 53-Jährige war von 2000 bis 2012 mit Otto Waalkes verheiratet.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Wer wird Millionär? (WWM) Rosamunde Pilcher

Das könnte dich auch interessieren

So privat wie nie: Ein Blick in das Zuhause von Beatrice Egli
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli redet.
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs
Seine Zukunft
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
"Diese Reise war anders als alles, was ich je unternommen habe": Mit Will Smith auf Entdeckungstour
Weltweite Naturreise
Von Pol zu Pol mit Will Smith
Dieter Bohlen und Carina Walz jetzt auch standesamtlich verheiratet
Hochzeit besiegelt
Dieter Bohlen und Carina Walz
Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor
Abschied einer Legende
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
Wegen Netflix-Deal: Paramount Skydance will Warner Bros. Discovery verklagen
Übernahmekampf
Paramount Skydance
Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"
Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.
ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt über seine Sicherheit in den USA: "Wir sind alle gewarnt"
Journalismus unter Druck
Elmar Theveßen
Aus heimlichen Treffen wurde Liebe: Roland Kaisers Ehe mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
„Haveltod“ bei RTL: Wolfgang Bahro ermittelt als Armin Weber
"Haveltod – Ein Potsdam-Krimi"
Wolfgang Bahro im Interview
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
ZDF-Reportage über Schlafstörungen: Drei Menschen ohne Schlaf
"37°: Schlaflos – Wenn die Nacht zum Feind wird"
37°: Schlaflos - Wenn die Nacht zum Feind wird
TV-Tipp: Harald Lesch untersucht bei „Terra X“ das Glück
"Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück"
Harald Lesch
„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer
"WaPo Bodensee"
"WaPo Bodensee"
Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars
Schauspieljubiläum
Patrick Dempsey
„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Vater sucht neue Liebe
"Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe"
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
"Ich war wie in Trance": Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt
Verlobung auf Insel
Andrej Mangold und Annika Jung
Nach Absetzung: "Prominent!"-Moderatorin verabschiedet sich unter Tränen
RTL-Kürzungen
"Prominent!"
Beruf von "Dinner"-Kandidatin überrascht ihre Gäste: "Nee, ne?!"
Polizistin begeistert
Das perfekte Dinner - Tag 1
Nach Rauswurf beim ARD-Magazin "ttt" – Thilo Mischke bekommt neue Doku-Reihe im ZDF
TV-Comeback
"German Guilt"
Deckt Giovanni Zarrella eine "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf?
Neue Open-Air-Show
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
"leben in einer hypersensibilisierten Gesellschaft": Christoph Maria Herbst über "Extrawurst"
Neuer Kino-Film
Christoph Maria Herbst im Portrait.