Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird

"Ich habe dich gerade gegoogelt und ich musste so lachen", begrüßt Barbara Schöneberger die Schauspielerin Eva Habermann in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Denn bei ihrer Recherche habe die Moderatorin mehrmals gelesen, dass die 49-Jährige die Ex-Frau von Otto Waalkes gewesen sei. "Und dann dachte ich mir: Nein, das war Eva Hassmann."

Teilweise seien sogar Bilder vertauscht gewesen, sodass Eva Habermanns Name unter den Fotos von Eva Hassmann zu finden gewesen sei und umgekehrt, erzählt Barbara Schöneberger amüsiert. Tatsächlich handele es sich um eine Verwechslung, die ihr immer wieder begegne, wie Eva Habermann bereits 2012 genervt in der "Bild" klarstellt. Damals sagte sie: "Es geht mir langsam auf den Keks, dass ich seit Jahren auf Otto angesprochen werde, weil alle Habermann mit Hassmann verwechseln!"

Deshalb wird Eva Habermann ständig verwechselt So habe sogar Günther Jauch schon bei "Wer wird Millionär?" die Frage gestellt, wer die Frau von Otto Waalkes gewesen sei – mit sowohl Eva Hassmann als auch Eva Habermann als Antwortmöglichkeiten. Und dann seien die beiden, die sich nicht nur den Vornamen, sondern auch die Schauspiel-Leidenschaft teilen, auch noch im gleichen Film zu sehen gewesen: "Der hieß 'Papa und Mama', das war ein Film von Dr. Dieter Wedel, und da standen wir dann untereinander im Abspann", erinnert sich die "Rosamunde Pilcher"- Darstellerin.

"Das ist ja lustig", findet Barbara Schöneberger. "Und wir sehen uns auch nicht so wirklich ähnlich", merkt Eva Habermann an, dass sie und Eva Hassmann lediglich beide blond seien und eben einen ähnlichen Namen hätten. "Das reicht dann schon für die meisten", entgegnet Schöneberger – und scheint damit vollkommen richtigzuliegen. Denn wie ihre Gesprächspartnerin verrät, wurde sie auch schon mit ihr verwechselt ...

Als Eva Habermann für Barbara Schöneberger gehalten wurde "Es hat sich jemand fünf Minuten mit mir unterhalten, bis wir schließlich drauf kamen", erklärt Eva Habermann, dass der Mann sie von einer Charity-Aktion überzeugen wollte und plötzlich deutlich weniger Interesse zeigte, als er erkannt hatte, dass sie nicht Barbara Schöneberger sei. So etwas sei ihr auch noch ein weiteres Mal passiert, weshalb Habermann überzeugt in Richtung der Podcast-Gastgeberin sagt: "Ich könnte als dein Double auftreten."

Eva Habermann ist durch die Moderation der Kinderserien "Ferienfieber" (1995) und "Pumuckl TV" (1995/1996) bekannt geworden. Als Schauspielerin wirkte sie in der ZDF-Serie "Immenhof" mit sowie in "Rosa Roth" und in der "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung "Zwei Schwestern". Außerdem hatte sie unter anderem Rollen in Serien wie "Tatort", "Der Ermittler", "Die Kommissarin" und "Wilde Engel".

Mit Komiker-Urgestein Otto Waalkes war Eva Habermann allerdings nie liiert – ganz im Gegensatz zu ihrer Namensvetterin Eva Hassmann, die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist. Die 53-Jährige war von 2000 bis 2012 mit Otto Waalkes verheiratet.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

