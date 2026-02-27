Home News Star-News

Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin

Einblick ins Zuhause

Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin

27.02.2026, 09.06 Uhr
von Annika Schmidt
Luxus wäre möglich, doch der Schlagerstar setzt auf Gemütlichkeit statt Glamour. Ihr Zuhause wirkt überraschend schlicht – und sehr persönlich.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Beatrice Egli hält ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss — umso aufschlussreicher sind seltene Einblicke in ihr Zuhause am Zürichsee. Dort hat sich die Sängerin einen Ort geschaffen, der nichts mit Bühnenlicht oder Termindruck zu tun hat. Hinter der Wohnungstür steht nicht der gefeierte Schlagerstar im Mittelpunkt, sondern eine Frau, die Ruhe sucht und einfach sie selbst sein möchte.

Überraschend bescheiden: Eglis Wohnstil im Detail

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.

Derzeit beliebt:
>>Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
>> "Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
>>Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
>>Beatrice Eglis Vermögen: Wie reich ist der Schlagerstar wirklich?


Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)



So entspannt Egli in den eigenen vier Wänden

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel prägten als Moderationsduo die deutsche TV-Landschaft. Doch privat verband die beiden nicht viel, wie Ulrike im Podcast verriet.
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

Zuhause als Schutzraum: Eglis Regel für Privatsphäre

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kochen als Leidenschaft: Eglis Lieblingsort zuhause

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
Hans Sigl ist seit über 15 Jahren als Dr. Martin Gruber bekannt. Nun spricht er im Podcast "SWR1 Leute" offen über ein mögliches Ende seiner Erfolgsgeschichte und seine Pläne für die Zukunft, inklusive einer Late-Night-Show.
Hans Sigls Zukunftspläne
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"

„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Mieten, kaufen, wohnen Schlager

Das könnte dich auch interessieren

„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
Fanbegegnung
Melissa Naschenweng
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums geheime Welt: Familie und Catwalk
"On & Off the Catwalk by Heidi Klum"
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Nach Krisen: So stabil ist die Beziehung von Sophia Thomalla & Zverev jetzt
Stärker denn je
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
SAT.1 bringt "Promis unter Palmen" zurück
"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!"
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
Reinhold Beckmann muss seine Wohnung verlassen: "Nichts mehr zu retten"
Wohnungsverlust
"NDR Talk Show"
Neue Staffel abgedreht: Bill und Tom Kaulitz verraten, wann es mit "Kaulitz & Kaulitz" weitergeht
Kaulitz-Doppelpack
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Händler-Duell bei „Bares für Rares“: Waldi gegen Jos eskaliert
„Bares für Rares“ vom 4. Februar 2026
"Bares für Rares": Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Schlagerstar Ben Zucker spricht über seine Alkoholsucht
Alkoholbeichte
Ben Zucker hält sein Buch "Kämpferherz" in der Hand.
Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen ihre eigene Netflix-Serie
Zarrellas auf Netflix
Giovanni und Jana Ina Zarrella küssen sich auf dem roten Teppich.
Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp
„Bridgerton“: Wo sind Anthony und Kate in Staffel 4?
Neue Staffel
Simone Ashley und Jonathan Bailey auf dem roten Teppich.
Amira Aly über ihre Kindheit ohne Vater: "Er hat viel Mist gebaut"
Emotionale Einblicke
Amira Aly guckt kritisch zur Seite.
"Heated Rivalry": Queere Eishockey-Romanze erobert Deutschland
Das ist der Grund
Heated Rivalry, Staffel 1, 6. Februar, HBO Max
Gottschalk, Pocher und Co. bei "Wer wird Millionär?" - So schlugen sich die Promis
Promis im Quiz-Duell
Amira Aly packt aus: Sie wünscht sich "größere Distanz" zu Ex Oliver Pocher
Wohn-Dilemma
Amira Aly
"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow
Raabs Dschungel-Attacke
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
Toni Kroos wagt sich nach 15 Jahren in Friseursalon: "Kostet Überwindung"
Abenteuer
Toni Kroos
Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber
Krimi-Parodie
Bastian Pastewka
Dietmar Bär wird 65: Hättest du "Tatort"-Star in seiner ersten Rolle erkannt?
Schauspielkarriere
Dietmar Bär
Rebecca Mir kündigt "große Neuigkeiten" an – alle lagen falsch
Nach Insta-Post
Rebecca Mir
Das wussten Sie noch nicht über die Muppets
Puppenkult
Die Muppets
Dunkelheit von der Stange
"Der Chinese"
"Der Chinese"
"Big Little Lies" am Alpenrand: deutsch-österreichische Erfolgsserie geht in die zweite Staffel
"Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse"
Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse
Hamburgs dunkle Seiten
"Nachtstreife (1)"
Nachtstreife
Ein Kind sucht die Geborgenheit
"The Quiet Girl"
The Quiet Girl