"Let’s Dance": Der Start der RTL-Serie mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

"Let’s Dance"

Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow

27.02.2026, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
RTL startet die 19. Staffel von "Let's Dance" mit 14 Prominenten, die sich der Jury und dem Publikum präsentieren. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die Show.
"Let's Dance"
"Let's Dance" geht in die nächse Runde. Natürlich wieder mit dabei: Die Jury aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer
Let's Dance
In der 19. Staffel von "Let's Dance" wagen sich erneut 14 Prominente auf das Tanzparkett.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Daniel Hartwich und Victoria Swarovski
Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski gemeinsam mit Daniel Hartwich die RTL-Promitanzshow "Let's Dance".   Fotoquelle: Joshua Sammer/Getty Images
Let's Dance
Influencerin Vanessa "Nessi" Borck wagt sich dieses Jahr auf die Tanzfläche.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Auf Instagram hat Willi Whey zwei Millionen Follower. Wird er die Jury von sich überzeugen können?  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Schlagzeuger Gustav Schäfer tanzt bei "Let's Dance" mit.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Auch der Schweizer Sportler und Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli wird sich in der Tanzshow beweisen müssen.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Vom Laufsteg auf das Tanzparkett: Model Betty Taube ist bei der neuen Staffel "Let's Dance" dabei.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Auf der Bühne zu stehen ist für Sänger Ross Antony nichts Neues. Doch wird er mit seinen Tanzmoves punkten können?  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Sängerin Anna-Carina Woitschack will den Sieg bei der 19. Staffel "Let's Dance" holen.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Der Musiker Milano ist mit seinen 27 Jahren der jüngste Teilnehmer der 19. Staffel "Let's Dance".  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Impact-Creatorin Bianca Heinicke tanzt mit.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Schluss mit lustig. Auch Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann wird sich auf dem Tanzparkett beweisen.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Schauspieler Jan Kittmann entdeckte bereits als Kind das Tanzen für sich.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Schauspielerin Esther Schweins wagt sich auf das "Let's Dance"-Parkett.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
Sonya Kraus träumt schon lange davon, bei "Let's Dance" zu tanzen, wie sie dem Sender selbst im Interview verriet.  Fotoquelle:  RTL / Jörn Strojny
Let's Dance
"No Angels"- Star Nadja Benaissa wird in der 19. Staffel "Let's Dance" mittanzen.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny

Fortan steht der Freitagabend bei RTL wieder ganz im Zeichen des Tanzes. In der 19. Staffel von "Let's Dance" wagen sich erneut 14 prominente Teilnehmer auf das Parkett und stellen sich der tänzerischen Herausforderung. Doch ein Publikumsliebling fehlt ...

RTL
Let’s Dance
Tanzshow • 27.02.2026 • 20:15 Uhr

So startet man stilvoll in die RTL-Showreihe "Let's Dance". Mit der großen Kennenlernshow fällt auch in diesem Jahr der offizielle Startschuss für die neue Staffel. Für 14 Prominente beginnt damit eine ebenso aufregende wie anstrengende Reise, bei der sich alles um Cha-Cha-Cha, Walzer, Tango und viele weitere Tänze dreht. In der Auftaktshow betreten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit ihren jeweiligen Tanzpartnern erstmals das Parkett und präsentieren sich Publikum und Jury. Ab der darauffolgenden Woche geht es freitags mit den regulären Live-Shows weiter.

Durch die Kennenlernshow führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Nicht nur die Zuschauer können sich einen ersten Eindruck von den Kandidaten verschaffen, auch die Jury wirft schon mal einen genauen Blick auf das Teilnehmerfeld. Joachim LlambiMotsi Mabuse und Jorge González beobachten aufmerksam, wer Potenzial für die kommenden Wochen mitbringt.

Das sind die 14 Promis

Zur diesjährigen Besetzung zählen unter anderem Comedian Simon Gosejohann und Moderatorin Sonya Kraus. Für reichlich Aufmerksamkeit sorgen zudem bekannte Gesichter aus der Onlinewelt. Impact-Creatorin Bianca Heinicke ist ebenso dabei wie Content-Creatorin und "Princess Charming"-Bekanntheit Vanessa Borck sowie der Fitness-Influencer Willi Whey.

Auch musikalisches Talent ist in dieser Staffel vertreten. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer wagt sich ebenso auf das Tanzparkett wie Sänger Ross Antony. Darüber hinaus kämpfen die Sängerinnen Nadja Benaissa und Anna-Carina Woitschack um den Titel in der beliebten Tanzshow. Hinzukommen die Schauspielerin Esther Schweins sowie "GZSZ"-Darsteller Jan Kittmann. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch das Model Betty Taube.

Isabel Edvardsson wird nicht dabei sein

An der Seite der Prominenten stehen wie gewohnt die erfahrenen Profitänzerinnen und -tänzer, die ihre Schützlinge fordern und fördern. In dieser Staffel feiert die 24-jährige Victoria Sauerwald ihr Debüt als Profitänzerin bei "Let's Dance". Sie tanzt bereits seit ihrem fünften Lebensjahr und bringt entsprechend viel Erfahrung mit. Zu den weiteren Profis gehören unter anderem Anastasia Maruster, Patricija Ionel, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Mariia Maksina, Marta Arndt und Ekaterina Leonova. Auch Massimo Sinató, Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke, Evgeny Vinokurov, Vadim Garbuzov und Mikael Tatarkin sind wieder Teil des Ensembles. Publikumsliebling Isabel Edvardsson wird in diesem Jahr allerdings nicht dabei sein. Als dreifache Mutter möchte sie sich aktuell auf ihre Familie konzentrieren und sieht nicht die Möglichkeit, der Show die volle Aufmerksamkeit zu widmen.

Victoria Swarovski übernimmt in diesem Jahr zusätzlich die Moderation des "Eurovision Song Contest" am 16. Mai sowie der beiden Halbfinalshows am 12. Mai und 14. Mai. Aus diesem Grund wird die "Let's Dance"-Ausgabe am 15. Mai von Laura Wontorra moderiert.

Let’s Dance – Fr. 27.02. – RTL: 20.15 Uhr

"Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um
Als öffentliche Person muss man auch Kritik und Anfeindungen aushalten kännen. Anna-Carina Woitschack hat ihren eigenen Weg gefunden, damit umzugehen.
Schlagersängerin trotzt
Anna-Carina Woitschack

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
