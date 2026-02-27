"Let’s Dance": Der Start der RTL-Serie mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

Fortan steht der Freitagabend bei RTL wieder ganz im Zeichen des Tanzes. In der 19. Staffel von "Let's Dance" wagen sich erneut 14 prominente Teilnehmer auf das Parkett und stellen sich der tänzerischen Herausforderung. Doch ein Publikumsliebling fehlt ...

Let’s Dance Tanzshow • 27.02.2026 • 20:15 Uhr

So startet man stilvoll in die RTL-Showreihe "Let's Dance". Mit der großen Kennenlernshow fällt auch in diesem Jahr der offizielle Startschuss für die neue Staffel. Für 14 Prominente beginnt damit eine ebenso aufregende wie anstrengende Reise, bei der sich alles um Cha-Cha-Cha, Walzer, Tango und viele weitere Tänze dreht. In der Auftaktshow betreten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit ihren jeweiligen Tanzpartnern erstmals das Parkett und präsentieren sich Publikum und Jury. Ab der darauffolgenden Woche geht es freitags mit den regulären Live-Shows weiter.

Durch die Kennenlernshow führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Nicht nur die Zuschauer können sich einen ersten Eindruck von den Kandidaten verschaffen, auch die Jury wirft schon mal einen genauen Blick auf das Teilnehmerfeld. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beobachten aufmerksam, wer Potenzial für die kommenden Wochen mitbringt.

Das sind die 14 Promis Zur diesjährigen Besetzung zählen unter anderem Comedian Simon Gosejohann und Moderatorin Sonya Kraus. Für reichlich Aufmerksamkeit sorgen zudem bekannte Gesichter aus der Onlinewelt. Impact-Creatorin Bianca Heinicke ist ebenso dabei wie Content-Creatorin und "Princess Charming"-Bekanntheit Vanessa Borck sowie der Fitness-Influencer Willi Whey.

Auch musikalisches Talent ist in dieser Staffel vertreten. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer wagt sich ebenso auf das Tanzparkett wie Sänger Ross Antony. Darüber hinaus kämpfen die Sängerinnen Nadja Benaissa und Anna-Carina Woitschack um den Titel in der beliebten Tanzshow. Hinzukommen die Schauspielerin Esther Schweins sowie "GZSZ"-Darsteller Jan Kittmann. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch das Model Betty Taube.

Isabel Edvardsson wird nicht dabei sein An der Seite der Prominenten stehen wie gewohnt die erfahrenen Profitänzerinnen und -tänzer, die ihre Schützlinge fordern und fördern. In dieser Staffel feiert die 24-jährige Victoria Sauerwald ihr Debüt als Profitänzerin bei "Let's Dance". Sie tanzt bereits seit ihrem fünften Lebensjahr und bringt entsprechend viel Erfahrung mit. Zu den weiteren Profis gehören unter anderem Anastasia Maruster, Patricija Ionel, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Mariia Maksina, Marta Arndt und Ekaterina Leonova. Auch Massimo Sinató, Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke, Evgeny Vinokurov, Vadim Garbuzov und Mikael Tatarkin sind wieder Teil des Ensembles. Publikumsliebling Isabel Edvardsson wird in diesem Jahr allerdings nicht dabei sein. Als dreifache Mutter möchte sie sich aktuell auf ihre Familie konzentrieren und sieht nicht die Möglichkeit, der Show die volle Aufmerksamkeit zu widmen.

Victoria Swarovski übernimmt in diesem Jahr zusätzlich die Moderation des "Eurovision Song Contest" am 16. Mai sowie der beiden Halbfinalshows am 12. Mai und 14. Mai. Aus diesem Grund wird die "Let's Dance"-Ausgabe am 15. Mai von Laura Wontorra moderiert.

Let’s Dance – Fr. 27.02. – RTL: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels