"Hier passiert nichts mehr": DAZN schaltet vor Spielende in die Werbung – Fans sind entsetzt

Es lief die achte Minute einer neunminütigen Nachspielzeit. Im Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon schien so weit alles klar. Der spanische Top-Klub führte mit 2:1, hatte die Partie im Griff und stand auch durch den 1:0-Hinspiel-Sieg schon mit einem Bein im Achtelfinale des Wettbewerbs. Was sich DAZN bei der Übertragung der Mittwochabend-Konferenz dann erlaubte, sorgte bei zahlreichen Fans dennoch für Unverständnis und jede Menge Wut.

"Hier passiert nichts mehr, wir müssen in eine kurze Pause gehen", sagte Kommentator Tom Kirsten plötzlich und beendete damit die Konferenz, als noch etwas mehr als eine Minute zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon zu spielen war. Statt das Ende der Play-offs-Partie zu zeigen, entschied sich DAZN dafür, noch eine Werbepause einzulegen, ehe es mit der Verlängerung des Spiels zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul weiterging.

Tom Kirsten behielt zwar recht damit, dass es bei seiner begleiteten Begegnung zu keinem nennenswerten Ereignis mehr kommen sollte. Dennoch ärgerte sich ein großer Teil der zahlenden Kundschaft massiv über das vorzeitige Übertragungsende beim Streamingdienst.

"DAZN, ist das eigentlich euer Ernst?" "Hier passiert nix mehr? Der größte Mist in der Sportübertragung ever", regte sich ein Fan auf der Plattform X auf. Ein weiterer schloss sich an: "DAZN, ist das eigentlich euer Ernst? Ihr schaltet die Konferenz ab, bevor die Spiele vorbei sind. Für so einen Haufen Geld so etwas abzuliefern ..." Ein anderer Kommentar schlug in die gleiche Kerbe: "Dass man Geld für DAZN zahlt und die einfach Werbung schalten, während Real noch nicht vorbei ist, finde ich krass."

"Nein, das meint DAZN nicht ernst??? Die schalten ernsthaft schon in die Werbung, obwohl noch nicht mal alle Spiele einer 3er(!)-Konferenz zu Ende sind? Das können die doch nicht ernst meinen? Was ein Saftladen, wow", fiel noch eine Reaktion deutlich aus. Ein frustrierter Zuschauer sprach gar von einem "neuen Tiefpunkt", während ein Nutzer Konsequenzen forderte: "Dass es bei DAZN eine Werbung während eines Live-Spiels gibt, sollte eigentlich mal ordentlich Konsequenzen geben. Zuschauer zahlen dafür unfassbar viel Geld. Das ist unglaublich ..."

Während der Verlängerung zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul ging Kommentator Robby Hunke sogar auf scharfe Fan-Kritik ein. Dabei bezog er sich allerdings auf Vorwürfe, dass die Partie bei DAZN zu parteiisch kommentiert werden würde. Robby Hunke sagte dazu: "Wir sind neutral und sehen ein mitreißendes Fußballspiel. Deswegen alle auch mal ein bisschen runterkommen – es ist nur Fußball."

