"Habe da große Zweifel": Toni Kroos ledert gegen BVB und macht düstere Prophezeiung

31.01.2026, 21.20 Uhr
von Gianluca Reucher
Toni Kroos und sein Bruder Felix analysieren im Podcast "Einfach mal Luppen" die enttäuschende Leistung von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand in der Champions League. Kroos prophezeit dem BVB ein frühes Aus.
Toni Kroos
Toni Kroos glaubt bei Borussia Dortmund an ein frühes Champions-League-Aus.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz
Borussia Dortmund - Inter Mailand
Borussia Dortmund und Inter Mailand trafen in der Champions League aufeinander - ein Highlight war das Spiel eher nicht.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Stuart Franklin

Als ein in Teilen durchaus spektakulärer letzter Champions-League-Spieltag am Mittwochabend zu Ende ging, gehörte die zuvor eigentlich vielversprechende Partie zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand definitiv nicht zu den Highlights der Übertragungen auf DAZN. Entsprechend musste auch Toni Kroos in der neusten Folge des Podcasts "Einfach mal Luppen" gestehen, dass er in der letzten halben Stunde vom Einzelspiel auf die große 18er-Konferenz gewechselt hatte. "Mir ist nichts anderes übrig geblieben", bekannte der ehemalige Real-Madrid-Star.

Eiigentlich hatte sich Toni Kroos zusammen mit seinem Bruder Felix vorgenommen, das BVB-Spiel im Podcast zu analysieren. Das versuchte der 36-Jährige dann auch und gab an, nicht überrascht gewesen zu sein, dass es letztlich ein Freistoß von Inter Mailand war, der das Spiel zugunsten der Italiener spät entschieden hatte. Felix Kroos sah es ähnlich und verkündete sein Fazit, das er sich schon während der Begegnung notiert hatte: "Die Champions League gewinnt keiner von beiden."

Das sei laut Toni Kroos allerdings eine Erkenntnis, die auch schon vor dem Spiel klar gewesen wäre. Der frühere Bayern-Profi ging sogar noch deutlich weiter und prophezeite den Dortmundern eine düstere Zukunft im prestigeträchtigen Wettbewerb: "Ich würde sogar in Erwägung ziehen, dass beide das Achtelfinale nicht erreichen." Toni Kroos relativierte, dass es für Inter Mailand noch zum Weiterkommen in den nun anstehenden Play-offs reichen sollte. In Bezug auf den BVB aber hat er keine gutes Gefühl.

Toni Kroos sieht frühes BVB-Aus in der Champions League kommen

"Inter wird ins Achtelfinale kommen, bei Dortmund habe ich da große Zweifel", stellte der Weltmeister von 2014 klar und fügte an: "Und da würde ich sogar fast sagen, egal gegen wen es geht dann jetzt." Die Folge wurde noch vor der Auslosung der Champions-League-Play-offs aufgenommen. Inzwischen ist klar: Borussia Dortmund hat mit Atalanta Bergamo nicht nur das nächste italienische Team, sondern auch eine ziemlich schwierige Aufgabe vor der Brust.

Dass das Ausscheiden hier schon früh auf den BVB zukommen könnte, sah auch Bruder Felix so, der das Spiel gegen Inter Mailand gar nur mit einem Zweitliga-Topspiel verglich. Er muss es wissen: Schließlich begleitet er das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend bei RTL regelmäßig als Experte. Seine Erklärung: Es habe bei den Schwarz-Gelben viele einfache Fehler gegeben, die er "in der Champions League selten gesehen" habe.

Toni Kroos bemängelte vor allem die mangelnde Intensität. Letztlich sei der Sieg für Inter "eher verdient" gewesen, kritisierte er den BVB weiter, denn im Gegensatz zum Bundesligisten hätte der italienische Erstligist "zumindest eine klare Idee" gehabt. Gut zu Ende gespielt hätten die Mailänder ihre Gelegenheiten dennoch nicht. "Wenn da jetzt ein Barcelona oder Real oder sowas gewesen wäre mit den Spielern, dann wäre Dortmund recht früh tot gewesen mit dem Spielverlauf", ist der 114-fache deutsche Nationalspieler überzeugt.

Er habe keine Idee gehabt, wie Dortmund mit diesem Auftritt ein Tor hätte schießen sollen. Dem konnte Felix Kroos, der das Spiel im Gegensatz zu seinem Bruder in der Einzelübertragung bis zum Schluss geschaut hatte, nur beipflichten: "Ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl im Spiel, wenn einer trifft, dann ist es Inter." Das Fazit von beiden: "Es war einfach kein schönes Spiel."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

