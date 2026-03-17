Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern

Modedesigner Harald Glööckler ist für sein extravagantes Auftreten bekannt. Was Mode und Design angeht, kann es offenbar nicht pompös und luxuriös genug sein. In seinem Schloss, dem "Château Pompöös" in Kirchheim, wohnte Harald Glööckler viele Jahre mit seinem Ex-Mann auf rund 400 Quadratmetern. Was einige nicht wissen dürften: Zuvor lebte das inzwischen getrennte Paar auf noch viel größerem Fuß: Auf 2.000 Quadratmetern mitten in Berlin.

Das verriet der Glööckler nun im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger. Diese lud den Ex-"Promi Big Brother"-Kandidaten zum Plausch ein und hakte bei dem 60-Jährigen ganz genau nach.

"Stichwort: 30 Sofas. Stimmt das, als du umgezogen bist, mussten unter anderem 30 Sofas transportiert werden?", will Schöneberger von ihrem Gast wissen. Der erklärt gelassen: "Ob das 30 Sofas waren, weiß ich nicht, aber es waren sehr viele, ja."

Harald Glööckler macht Barbara Schöneberger fassungslos: "Nicht dein Ernst!" Glööckler erzählt weiter: "Ich bin von Berlin-Mitte, aus 2.000 Quadratmetern – da kriegt man ja einige Sofas hin...", wird jedoch direkt von der Gastgeberin unterbrochen: "Come on, du hast nicht auf 2.000 Quadratmetern gelebt?! Alleine?!", fragt Schöneberger völlig fassungslos. Der Modedesigner erklärt, er habe dort mit seinem Partner und seinem Hund gewohnt und fügt hinzu: "Waren ja auch nur acht Badezimmer und zwölf Toiletten." In der Wohnung habe es außerdem einen Tisch mit Platz für 60 Personen gegeben.

Auf die Nachfrage Schönebergers, wo man in Berlin-Mitte eine derartige Immobilie findet, verrät der Modedesigner, er habe damals zunächst ein Penthouse mit 500 Quadratmetern gemietet. Zeitgleich habe die gegenüberliegende Wohnung, bei der es sich um eine Maisonette-Wohnung gehandelt habe, freigestanden. Der 60-Jährige entschied sich daraufhin, die gegenüberliegende Wohnung ebenfalls zu mieten, "damit da niemand einzieht." Diese habe er als Show Room genutzt. Dazu kam schließlich noch eine weitere 400 Quadratmeter große Fläche in dem Haus, die ihm als Galerie diente. Schöneberger kann es immer noch nicht ganz fassen: "Nicht dein Ernst!"

Doch ihr Gast gibt "Entwarnung": Mittlerweile habe er sich nämlich wieder "verkleinert": "Ich bin dann nach Kirchheim in die Villa, die hatte 400 Quadratmeter", berichtet er. Das "Château Pompöös" in dem Glööckler mehrere Jahre mit seinem damaligen Partner lebte, steht mittlerweile zum Verkauf und Glööckler wohnt wieder in Berlin. Natürlich wieder in einem luxuriösem Penthouse. Der Modedesigner sieht es gelassen: "Ja, mein Gott. (...) Ich wollte einfach mal der Welt zeigen, dass man auch auf 2.000 Quadratmetern wohnen kann."

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