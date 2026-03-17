Home News TV-News

Hitlers französische Soldaten (1/2)

Kollaboration im Zweiten Weltkrieg

Hitlers französische Soldaten (1/2): Alle Infos zu der ARTE-Dokumentation

17.03.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ARTE-Dokumentation "Hitlers französische Soldaten" von Jean Bulot deckt die freiwillige Kollaboration französischer Soldaten mit dem Nazi-Regime auf. Sie beleuchtet die Beteiligung der "Légion des volontaires français" an Kriegsverbrechen im Osten und thematisiert die langjährige Verdrängung dieser Historie.
Hitlers französische Soldaten
Parade der ersten französischen Freiwilligen in Deba, Polen, im Herbst 1941: Sie wollten dem "bolschewistischen Ungeheuer" an den Kragen.   Fotoquelle: ARTE / Archives du Rhône
Hitlers französische Soldaten
Ein französischer Freiwilliger im Einsatz in Russland. Die unzulänglich ausgebildeten Freiwilligen wurden 80 Kilometer vor Moskau zerschlagen.  Fotoquelle: ARTE / Archives Nationales
Hitlers französische Soldaten
Eine Inkorporationszeremonie der 1941 gegründeten freiwilligen Legionäre der LVF (Légion des volontaires français contre le bolchevisme) zeigt die für den "Kampf gegen den Bolschewismus" angetretenen Franzosenführer in der Kaserne Borgnis-Desbordes in Versailles.   Fotoquelle: ARTE / Archives du Rhône

Ab 1941, nach der Besetzung Frankreichs, ließen sich mehrere tausend Franzosen vom rechtsgerichteten Regime rekrutieren, um gegen den Bolschewismus und das Judentum im Osten zu kämpfen. Sie folgten der faschistischen Propaganda ultrarechter Kollaborateure und marschierten nach kurzer Ausbildung in Polen, Weißrussland und Russland ein. Als Mitglieder der "Légion des volontaires français" (LVF) waren die etwa 3.000 Soldaten – nicht zu verwechseln mit den zwangsrekrutierten Elsässern – an Kriegsverbrechen und an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Osten beteiligt. "Hitlers französische Soldaten" lautet der Titel der Dokumentatiojn bei ARTE, die sich des Themas annimmt. Lange verdrängt oder gar mystifiziert, kann der französische Historiker Jean Bulot anhand von Holocaust-Archiven, militärischen und juristischen Aufzeichnungen, aber auch seltenen Tagebüchern die wahre Geschichte der "französischen Soldaten im Dritten Reich" (Originaltitel) hier erzählen.

ARTE
Hitlers französische Soldaten (1/2)
Dokumentation • 17.03.2026 • 20:15 Uhr

80 Jahre nach Kriegsende kommt vieles zum Vorschein, was von Augenzeugen und Tätern "ein Leben lang" verdrängt oder beschönigt wurde. Anlass für den Film war dabei das Buch "Ein gewöhnlicher Vater" des Journalisten Philippe Douroux, der darin die Geschichte seines damals unter den Nazis dienenden Vaters erzählt. "Wahrscheinlich war da mein Vater dabei", sagt Douroux im Film, während die Archivbilder eine 1943 neuerlich zusammengerufene massenhafte nationalistische Kundgebung inmitten der französischen Hauptstadt zeigen.

Die Freiwilligen, die zunächst in Lagern in Polen ausgebildet wurden und am 18. Oktober 1941 die polnisch-russische Grenze überschritten, wollten an der Vernichtung des "bolschewistischen Ungeheuers" mitwirken und hatten das Gefühl, "Teil von etwas Großem" zu sein. Die Wirklichkeit sah allerdings anders aus. Es galt zunächst die Einsatzgruppen hinter der Front bei deren "Säuberungen" zu unterstützen, in einem mit Naziideologie fundierten rechtsfreien Raum. Es gab täglich Erschießungen. an den Bäumen hingen gehenkte Partisanen wie Trophäen.

Derzeit beliebt:
>>"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege
>>"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres
>>"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Berliner "Cold Case" von 1986 lösen
>>Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?

Es ist eine Geschichte der Verblendung und des Fanatismus, die hier unterbreitet wird. Danach kamen Ernüchterung und Schweigen. Die nur unzulänglich ausgebildete Freiwilligenfront wurde vor Moskau zerschlagen, viele hatten Typhus, ihre Finger und Füße waren erfroren. Bei Kriegsende gab es später die Verurteilung von Kollaborateuren, aber auch Amnestiegesetze für einfache Soldaten. Ein besonderer Mythos rankte sich um die Freiwilligen, die in der SS-Brigade "Charlemagne" ("Karl der Große") angeblich als Letzte den Berliner Führerbunker verteidigten.

Inzwischen vertreten Historiker und Investigativjournalisten die Zeugen von einst. Dass diese zu Lebzeiten in ihren Berichten die eigene Beteiligung und Schuld verschwiegen, macht es auch dieser Dokumentation nicht leicht. Es entsteht eine gewisse Kommentarlastigkeit, die den Betrachter leicht überfordern kann. Aber damit muss und kann man leben.

ARTE zeigt die zweiteilige Dokumentation aus dem Jahr 2024 als Erstausstrahlung. Darin schließt sich um 22.15 Uhr der Dokumentarfilm "Stalingrad – Stimmen aus Ruinen" von Artem Demenok an.

Hitlers französische Soldaten (1/2) – Di. 17.03. – ARTE: 20.15 Uhr

Die Verzweiflung der "Displaced Persons"
Die ARTE-Dokumentation "Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust" erinnert an die vergessenen Schicksale von Displaced Persons nach dem Krieg und ihre Suche nach einem neuen Zuhause.
"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
"Plan A – Was würdest du tun?": Kritik zum Film auf 3sat mit August Diehl
Nachkriegsgeschichte
Plan A - Was würdest du tun?
"Joan Baez – Mit lauter Stimme": Alle Infos zu dem Porträtfilm auf ARTE
Intime Einblicke
Joan Baez - Mit lauter Stimme
Shirin David klagt über Bambi-Verleihung: "Die behandeln mich wie einen Clown"
Einblicke in Shirin Davids Leben
Shirin David
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
"Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)": Die Doku-Reihe auf ARTE
Triaden weltweit
Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch (1/3)
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors
„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab
Harte Kritik
Die Jury von „Let’s Dance“
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger über Lampenfieber: "Die Hölle"
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Was ist da los? Margot Hellwig sorgt sich um Florian Silbereisens Gesundheit
Volksmusiklegende ist alarmiert
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Diese Filmenden sorgten für hitzige Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
„Bares für Rares“-Expertin überrascht: „Ich habe so etwas noch nicht gesehen!“
Ausgabe vom 16. März
Horst Lichter
Oscars: Politthriller "One Battle After Another" triumphiert – doch sein Star geht leer aus
Oscar-Triumph für PTA
Paul Thomas Anderson
Packende Thriller-Action: "Parker" mit Statham und Lopez im Free-TV
Thriller-Highlight
Parker
Kurt Russell wird 75: Ein Leben voller Kultrollen
Hollywood-Legende
Kurt Russell
Elisabeth Volkmann: Die erste Marge Simpson
Pionierin der Synchronisation
Elisabeth Volkmann
"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
Bond-Finale auf RTL
Keine Zeit zu sterben (2021)
Enttäuschung für "Buffy"-Fans: Darum wurde die Neuauflage der Kultshow abgesagt
Buffy-Reboot gestoppt
"Buffy - Im Bann der Dämonen"
Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.