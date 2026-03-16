"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation

1,4 Millionen Einwohner, 10,5 Millionen Touristen jährlich – Hawaii, der 50. Bundesstaat der USA (seit 1959) scheint nicht gerade ein Refugium für seltene Tiere und Naturwelten zu sein. Abseits des teuren Tourismus entdecken die Naturfilmer Lars Pfeiffer und Florian Graner zwischen Vulkanen, die sich vor Millionen Jahren 4.000 Meter aus dem Meer erhoben, und den Weiten des Pazifiks dennoch eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, die es zu schützen gilt. "Malama Aina" nennen die Einheimischen ihre schöne Pflicht, sich "um das Land zu kümmern". Das alles in dem Bewusstsein, "Verwalter der Erde" zu sein.

Singende Buckelwale ziehen vor der Insel Maui ihre Kälber auf, Spinnerdelfine, grüne Meeresschildkröten und Mantarochen stehen für die Naturvielfalt in den hawaiianischen Meeren. Während der Walfischfang seit langem verboten ist, zeigen Tigerhaie an Hangelaken und Tauen ihre Zähne. Die Apnoe-Taucherin Ocean Ramsey befreit sie, ohne mit einem Haikäfig gesichert zu sein, von ihrer Gefangenschaft. Die Aktivistin und Sängerin Hawane Rios setzt sich für mystische Orte wie den 4.200 Meter hohen schlafenden Vulkan Mauna Kea ein, den heiligen Berg, der in der Mythologie der Polynesier als Verbindung zwischen Himmel und Erde gilt. Der Film über das "Naturwunder Hawaii" (WDR, ARTE, ORF) will zeigen, wie viel auf dem Spiel steht, wenn die indigene Kultur und ihr Wissen verloren gingen. Er zeigt aber auch, wie sehr die Einheimischen darum kämpfen, ihr Paradies zu bewahren.