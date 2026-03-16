Home News TV-News

"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation

"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"

"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation

16.03.2026, 06.20 Uhr
von Hans Czerny
Hawaii, bekannt für seine Strände und Touristen, beherbergt auch eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt. Die Naturfilmer Lars Pfeiffer und Florian Graner zeigen, was abseits der Touristenströme zu entdecken ist und wie wichtig der Schutz dieser einzigartigen Umwelt ist.
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Der majestätische Sonnenaufgang auf dem Vulkanberg Haleakalā auf der Insel Mau'i ist ein bewegendes Naturschauspiel.   Fotoquelle:  NDR / Lars Pfeiffer
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Die grüne Meeresschildkröte, das Hawaiianische Nationaltier, ist eine sehr bedrohte Art auf den Hawaiianischen Inseln.  Fotoquelle:  NDR / Florian Graner
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Ein Spinner-Delfin zeigt sich nach seiner Nachtruhe beim Sprung vor der Insel Mau'i.  Fotoquelle:  NDR / Florian Graner
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Der Mauna Loa auf der Hauptinsel Hawaii brach im Jahr 2022 nach fast 40 Jahren erneut aus.  Fotoquelle:  NDR / Mike Prikett / Florian Graner
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Die annähernd unberührte Nā Pali-Küste im Nordwesten der Insel Kaua'i zeigt ihre smaragdgrünen Klippen.  Fotoquelle: NDR / Mike Prikett / Florian Graner
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Hammerhaie kommen nach Hawaii, um auf Partnersuche zu gehen. Ein Verhalten, dass bisher noch nicht beobachtet wurde.   Fotoquelle:  NDR / Florian Graner

1,4 Millionen Einwohner, 10,5 Millionen Touristen jährlich – Hawaii, der 50. Bundesstaat der USA (seit 1959) scheint nicht gerade ein Refugium für seltene Tiere und Naturwelten zu sein. Abseits des teuren Tourismus entdecken die Naturfilmer Lars Pfeiffer und Florian Graner zwischen Vulkanen, die sich vor Millionen Jahren 4.000 Meter aus dem Meer erhoben, und den Weiten des Pazifiks dennoch eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, die es zu schützen gilt. "Malama Aina" nennen die Einheimischen ihre schöne Pflicht, sich "um das Land zu kümmern". Das alles in dem Bewusstsein, "Verwalter der Erde" zu sein.

ARD
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Naturfilm • 16.03.2026 • 20:15 Uhr

Singende Buckelwale ziehen vor der Insel Maui ihre Kälber auf, Spinnerdelfine, grüne Meeresschildkröten und Mantarochen stehen für die Naturvielfalt in den hawaiianischen Meeren. Während der Walfischfang seit langem verboten ist, zeigen Tigerhaie an Hangelaken und Tauen ihre Zähne. Die Apnoe-Taucherin Ocean Ramsey befreit sie, ohne mit einem Haikäfig gesichert zu sein, von ihrer Gefangenschaft. Die Aktivistin und Sängerin Hawane Rios setzt sich für mystische Orte wie den 4.200 Meter hohen schlafenden Vulkan Mauna Kea ein, den heiligen Berg, der in der Mythologie der Polynesier als Verbindung zwischen Himmel und Erde gilt. Der Film über das "Naturwunder Hawaii" (WDR, ARTE, ORF) will zeigen, wie viel auf dem Spiel steht, wenn die indigene Kultur und ihr Wissen verloren gingen. Er zeigt aber auch, wie sehr die Einheimischen darum kämpfen, ihr Paradies zu bewahren.

Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii – Mo. 16.03. – ARD: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
>>"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
>>Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
>>WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator

"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugsversuche nehmen seit Jahren zu. Auch bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" berichtet Rudi Cerne regelmäßig über entsprechende Fälle. Auch der ZDF-Moderator selbst wurde schon über den Tisch gezogen.
Betrugserlebnis
Rudi Cerne

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
"Zwei Frauen für alle Felle – Neues Glück": Darum geht's im vorerst letzten Film der ARD-Reihe mit Bettina Zimmermann
Tierärztinnen-Drama
Zwei Frauen für alle Felle - Neues Glück
Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück
ARD-Krimi-Reihe
Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe
"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
Selbstbewusstsein
Adele Neuhauser im Interview
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
Kultklassiker
Die Klapperschlange
Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück
Eindringliches Familiendrama
"The Madison" | Paramount+
"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Llambi als Amor
Let's Dance
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
Oscar-Verleihung
Oscar-Countdown - Live vom Red Carpet
"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
Musik und Emotionen
Die Giovanni Zarrella Show
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
Unheilig-Frontmann: Der Graf spricht über seine romantische Liebesgeschichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Experte von "Bares für Rares" ist sich sicher: "Das gibt ein Bietergefecht"
Ausgabe vom 13. März
Horst Lichter.
Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter
Neue Staffel
Hans Sigl guckt freundlich.