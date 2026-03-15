WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator

"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"

Joachim Llambi entdeckt seine romantische Seite und sieht sich als Amor bei "Let's Dance". Besonders ein Tanzpaar zeigt dem Publikum, wie nah man sich beim Tanzen doch kommen kann. Der Jury gefällt das Gerücht einer engeren Beziehung.