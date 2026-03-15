WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Dieser Personalwechsel bei der ARD kommt überraschend. Jörg Schönenborn hört als Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks auf. Das machte der WDR am Freitag bekannt. Schönenborn war über 40 Jahre beim ARD-Sender, seit 2014 amtiert er als Programmdirektor. Mit 61 Jahren sucht Schönenborn ab Mitte des Jahres eine neue, sehr reichweitenstarke Herausforderung: Er wird Moderator der "Tagesthemen" im Ersten.
"Das Bedürfnis nach Orientierung war bei unserem Publikum noch nie so groß wie heute", ist der Journalist überzeugt. Ihm sei es daher wichtig, so zu berichten und zu erklären, dass sich jede und jeder selbst ein Bild machen und eigene Schlüsse ziehen könne. "Deshalb bin ich dankbar für die Möglichkeit, in der neuen Rolle einen größeren Beitrag dazu leisten zu können."
Jörg Schönenborn steht für "Tiefgang, Einordnung und Erfahrung"
Der HR-Intendant und turnusmäßige ARD-Vorsitzende Florian Hager begrüßt den Schritt: "In Zeiten von Desinformation und Propaganda im Netz setzt die ARD auf noch mehr Tiefgang, Einordnung und Erfahrung." NDR-Intendant Hendrik Lünenborg, dessen Sender für die "Tagesthemen" federführend verantwortlich zeichnet, hält Schönenborn für "eine große Bereicherung für uns und unser Publikum".
Jörg Schönenborn gilt beim WDR als Urgestein. Bereits sein Volontariat absolvierte er beim öffentlich-rechtlichen Sender in Köln. Vertraut ist er vielen Zuschauerinnen und Zuschauern als Präsentator von Hochrechnungen an Wahlabenden. Diese Funktion soll er beibehalten, ebenso wie die Moderation des "ARD Presseclubs".
Bei den "Tagesthemen" wird sich der gebürtige Solinger mit Jessy Wellmer, Ingo Zamperoni und Julia-Niharika Sen abwechseln. Wer seine Nachfolge als WDR-Programmdirektor antritt, ist offen.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH