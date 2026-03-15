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WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator

Moderatorenwechsel

WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator

15.03.2026, 15.40 Uhr
von Jens Szameit
Nach über 40 Jahren beim WDR und als Programmdirektor seit 2014 wechselt Jörg Schönenborn zu den Tagesthemen als Moderator. Dieser überraschende Schritt wird von ARD- und NDR-Intendanten begrüßt. Schönenborn bleibt weiterhin als Wahlabend-Präsentator und ARD Presseclub-Moderator aktiv.
Jörg Schönenborn
Jörg Schönenborn hört als WDR-Programmdirektor auf und wird "Tagesthemen"-Moderator.  Fotoquelle: WDR / Annika Fußwinkel

Dieser Personalwechsel bei der ARD kommt überraschend. Jörg Schönenborn hört als Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks auf. Das machte der WDR am Freitag bekannt. Schönenborn war über 40 Jahre beim ARD-Sender, seit 2014 amtiert er als Programmdirektor. Mit 61 Jahren sucht Schönenborn ab Mitte des Jahres eine neue, sehr reichweitenstarke Herausforderung: Er wird Moderator der "Tagesthemen" im Ersten.

"Das Bedürfnis nach Orientierung war bei unserem Publikum noch nie so groß wie heute", ist der Journalist überzeugt. Ihm sei es daher wichtig, so zu berichten und zu erklären, dass sich jede und jeder selbst ein Bild machen und eigene Schlüsse ziehen könne. "Deshalb bin ich dankbar für die Möglichkeit, in der neuen Rolle einen größeren Beitrag dazu leisten zu können."

Jörg Schönenborn steht für "Tiefgang, Einordnung und Erfahrung"

Der HR-Intendant und turnusmäßige ARD-Vorsitzende Florian Hager begrüßt den Schritt: "In Zeiten von Desinformation und Propaganda im Netz setzt die ARD auf noch mehr Tiefgang, Einordnung und Erfahrung." NDR-Intendant Hendrik Lünenborg, dessen Sender für die "Tagesthemen" federführend verantwortlich zeichnet, hält Schönenborn für "eine große Bereicherung für uns und unser Publikum".

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Jörg Schönenborn gilt beim WDR als Urgestein. Bereits sein Volontariat absolvierte er beim öffentlich-rechtlichen Sender in Köln. Vertraut ist er vielen Zuschauerinnen und Zuschauern als Präsentator von Hochrechnungen an Wahlabenden. Diese Funktion soll er beibehalten, ebenso wie die Moderation des "ARD Presseclubs".

Bei den "Tagesthemen" wird sich der gebürtige Solinger mit Jessy Wellmer, Ingo Zamperoni und Julia-Niharika Sen abwechseln. Wer seine Nachfolge als WDR-Programmdirektor antritt, ist offen.

"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Joachim Llambi entdeckt seine romantische Seite und sieht sich als Amor bei "Let's Dance". Besonders ein Tanzpaar zeigt dem Publikum, wie nah man sich beim Tanzen doch kommen kann. Der Jury gefällt das Gerücht einer engeren Beziehung.
Llambi als Amor
Let's Dance

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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