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Die 4. Staffel von „Dr. Nice“ im ZDF: Das wissen wir über die neuen Folgen

ZDF-Serie

Die 4. Staffel von „Dr. Nice“ im ZDF: Das wissen wir über die neuen Folgen

12.06.2026, 15.27 Uhr
von Alina Altendorf
Dr. Moritz Neiss kehrt mit einer vierten Staffel zurück. Spannungen mit Dr. Schmidtke, ein Hausboot und neue medizinische Rätsel erwarten die Fans der ZDF-Serie.
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Am Set von "Dr. Nice" wird wieder fleißig gedreht: Mit Patrick Kalupa (l.) als Dr. Moritz Neiss in der Hauptrolle arbeitet das ZDF derzeit an der vierten Staffel. Auch Maximilian Grill (r.) als Dr. Florian Schmidtke und Josefine Preuß (m.) in der Rolle der Charlie Winkler sind mit von der Partie.  Fotoquelle: ZDF / Rudolf Wernicke

Der nicht ganz so nice, sondern eher egozentrische Dr. Neiss bekommt eine vierte Staffel. Bei Zuschauenden ist die ZDF-Serie allzeit beliebt. Sie läuft sonntagabends parallel zum Tatort. Staffel drei erreicht Rang zwei bei den Einschaltquoten. Rund vier Millionen Menschen lockt die Serie pro Folge vor die Bildschirme.

Was bisher geschah …

Den ehemaligen Chirurgen verschlägt es an die deutsch-dänische Grenze nach Störkersand. Nach einem schweren Unfall kann er die Finger seiner Hand nicht mehr bewegen und folglich nie wieder operieren. Im Förde-Krankenhaus, seinem Arbeitsplatz, trifft er auf seinen ehemaligen Kommilitonen Dr. Florian Schmidtke, mit dem er sich nicht gerade blendend versteht.

Das geschah in Staffel drei von „Dr. Nice“

Im Finale der zweiten Staffel wurde Dr. Moritz Neiss an seiner gelähmten Hand operiert. Dabei erlitt er einen Herzstillstand und musste von Chefarzt Dr. Schmidtke reanimiert werden. Seitdem plagen Neiss Flashbacks an den OP-Saal und Depressionen. In Staffel drei nimmt er seine psychischen Leiden in Angriff. Er entwickelt sich und lernt, für Beziehungen zu kämpfen, die ihm wichtig sind - wie die zu Charlie Winkler. Im Finale der dritten Staffel möchte Charlie zu ihren Eltern nach Stralsund ziehen. Dr. Neiss hält ihren Wagen auf, sie fährt trotzdem, kehrt jedoch am Abend zurück. Gerade als er die Hand nach Charlies ausstreckt, kann er seine steifen Finger plötzlich wieder bewegen. Überraschung Nummer zwei: Die beiden erwachen nackt am Strand.

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Darum geht’s in Staffel vier der ZDF-Serie

Jana Schmidtke, die Ehefrau von Dr. Florian Schmidtke, wird die neue Vertrauensperson und Gleichstellungsbeauftragte des Förde-Krankenhauses. Das sorgt für Spannungen zwischen den hassliebenden Dr. Neiss und Dr. Schmidtke. Zu allem Überfluss muss Neiss aus Jannes Hotel ausziehen und wohnt daraufhin vorübergehend bei Familie Schmidtke. Er kauft sich im Laufe der Staffel ein Hausboot und lässt es in den Hafen vor Jannes Hotel ziehen, „weil er etwas oder jemanden wirklich zu vermissen scheint“, verrät Serienproduzent Raiser. Außerdem erwarte die Dr. Nice-Fans „Hochzeitsglocken, Schwangerschaftsalarm, Unfall, Koma, lachende, weinende, liebende und nackte Menschen, neue medizinische Rätsel, die Neiss auf gewohnte Art löst sowie große und kleine Wehwehchen“, sagt Raiser. Moritz’ Finger sind seit der Liebesnacht mit Charlie übrigens wieder steif.

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WM 2026
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

(Neuer) Cast von „Dr. Nice“

Die alten Hasen bleiben dem Cast treu. Damit es gewohnt humorvoll turbulent zugeht, sorgen:
Patrick Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Josefine Preuß als Charlie Winkler
• Maximilian Grill als Dr. Florian Schmidtke
• Teresa Rizos als Jana Schmidtke
• Brigitte Zeh als Janne Andersen
• Bruno F. Apitz als Hartmut Peddersen

Tanja Schleiff stößt als durchgedrehte Pastorin zu „Dr. Nice“ hinzu. Neu sind auch: Alexander Schubert, Anna Fischer, Janina Elkin und Franziska Junge. Sie spielen in einzelnen Folgen der neuen Staffel Hauptrollen.

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Die Sendetermine von „Dr. Nice“

Wann genau die sechs neuen Folgen im ZDF zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Los geht’s vermutlich im Herbst 2026. Fest steht aber, dass die 90-minütigen Folgen wieder am Stück gezeigt werden. Zudem werden sie voraussichtlich vorab in der ZDF-Mediathek streambar sein. Aktuell schreiben die Drehbuchautoren übrigens fleißig an der fünften Staffel, auch wenn noch nicht sicher ist, ob sie wirklich produziert werden wird.

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