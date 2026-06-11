Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"

Der TV-Polizeiwagen im Fokus der echten Polizei: Der berühmte Audi 80, in dem das Ermittler-Duo Christian Tramitz und Michael Brandner in der ARD-Serie "Hubert ohne Staller" unterwegs sind, soll zu einem Polizei-Einsatz während der Dreharbeiten geführt haben. Wie "Bild" berichtet, steht das Fahrzeug im Verdacht, ein falsches Kennzeichen gehabt zu haben.

Demnach sei der Serien-Wagen am Mittwoch, 3. Juni, von der Polizeiinspektion Wolfratshausen kontrolliert worden. Laut "Bild" sollen die Beamten festgestellt haben, dass der Audi auf einer öffentlichen Straße mit einem Kennzeichen unterwegs war, das zu einem anderen Auto gehören soll. Noch sei unklar, ob es sich um einen Straftatbestand handelt. Dabei käme es auch darauf an, ob die öffentliche Straße ordnungsgemäß für die Dreharbeiten von "Hubert ohne Staller" abgesperrt war.

Polizei bestätigt Einsatz Gegenüber "Bild" soll ein Sprecher der Polizei Wolfratshausen bestätigt haben: "Aufgrund einer Mitteilung fand am 3. Juni 2026 in Münsing ein Polizeieinsatz der Polizeiinspektion Wolfratshausen statt. Die polizeiliche Kontrolle richtete sich auf ein im Rahmen der Filmproduktion eingesetztes Fahrzeug sowie dessen ordnungsgemäße Funktion, Zulassung und Verkehrstüchtigkeit. Derzeit wird geprüft, ob strafrechtliche Relevanz beispielsweise wegen Pflichtversicherungsgesetz, Zulassungsvorschriften und so weiter besteht."

Die Produktionsfirma Entertainment Factory erklärte: "Wir mieten das Spielfahrzeug bei der Firma Teamwork Filmservice GmbH immer für die Dreharbeiten an und sind daher nicht in der Lage, darüber Auskunft geben zu können." Der Chef von Teamwork sagte der "Bild" wiederum: "Ich war nicht dabei, denke aber, es könnte sich um ein Spiel-Kennzeichen gehandelt haben, das für die Dreharbeiten aufgeschraubt wurde."

Die Polizei Wolfratshausen hat den Fall zur weiteren Prüfung an die Staatsanwaltschaft München II übergeben.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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