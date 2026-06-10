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"Chaos in meinem Kopf": Helene Fischer beginnt ihre Stadiontournee

Jubiläumstour

"Chaos in meinem Kopf": Helene Fischer beginnt ihre Stadiontournee

10.06.2026, 12.13 Uhr
von Stefan Weber
Helene Fischer startet in Dresden ihre Jubiläumstour zum 20. Bühnenjubiläum. Die Sängerin verrät, wie sie den Spagat zwischen Probenstress, Familienleben und der Herausforderung einer Bühnenshow meistert.
Helene Fischer
Trotz "Chaos im Kopf": Helene Fischer freut sich auf den Start ihrer 360-Grad-Stadiontournee.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Für Helene Fischer beginnt an diesem Mittwoch ein neuer Karriereabschnitt: In Dresden startet die Sängerin ihre große Jubiläumstour zum 20. Bühnenjubiläum. Nach Monaten intensiver Vorbereitung wächst kurz vor dem Auftakt die Vorfreude – aber auch die Anspannung. Denn für die Konzertreihe nimmt sie ihre Familie, ihren Partner Thomas Seitel und ihre zwei Töchter, mit auf Reisen.

"Mein Fokus liegt natürlich auf meiner Tournee. Aber sobald ich die Proben und die Show verlasse und auf meine Familie treffe, bin ich sofort wieder in einer anderen Rolle", sagte die 41-Jährige der "Bild". Der ständige Wechsel zwischen Bühnenstar und Mutter fordere sie sehr. Wenige Tage vor dem Tourstart beschrieb Fischer ihre Situation: "Momentan ist noch ziemlich viel Chaos in meinem Kopf und ein riesengroßes Puzzle, das sich noch zusammenfügen muss." Trotzdem überwiege die Freude. Nach längerer Bühnenpause könne sie es nach eigenen Worten kaum erwarten, wieder vor Publikum aufzutreten.

Fischer: "Es wird mit jedem Jahr schwieriger"

Für ihre Tournee hat sich Fischer viel vorgenommen. Die neue Show wird als 360-Grad-Erlebnis umgesetzt: Die Bühne steht mitten im Stadion und soll allen Besucherinnen und Besuchern eine möglichst gute Sicht ermöglichen. Mit 90 Metern Länge und 25 Metern Höhe erreicht die Konstruktion gewaltige Ausmaße.

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"Eine so gigantische Bühne hatte ich noch nie", sagte Fischer. Auch für sie selbst bedeute das eine Umstellung. "Das ist auch für mich ein komplett neues Arbeiten auf der Bühne. Wie bewege ich mich? Wie werde ich das Ganze bewältigen? Wir haben einen ziemlich konkreten und guten Plan."

Dass die Vorbereitungen Kraft kosten, räumte die Sängerin im Vorfeld ebenfalls ein. Im Interview mit der österreichischen "Kronenzeitung" erklärte sie, sie müsse sich regelmäßig selbst antreiben. Die körperlich anspruchsvollen Shows verlangten ihr viel ab. Sie kenne zwar die richtigen "Stellschrauben", um schnell wieder in Topform zu kommen, doch: "Es wird mit jedem Jahr immer schwieriger." Deshalb müsse sie sich immer wieder motivieren, "die Zähne zusammenbeißen" und konsequent trainieren.

Wenn der große Moment schließlich gekommen ist, steigt auch bei ihr die Nervosität. "Sobald es losgeht – wenn ich das Kostüm anhabe und gleich auf die Bühne muss. Dann mischen sich Anspannung und Vorfreude." Vor dem Auftritt setzt Fischer auf bewährte Rituale: "Ingwertee, meine alte Sporttasche, einen Moment nur für mich."

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Kommt "Die Helene Fischer Show" zurück?

Die Tour führt die Sängerin bis zum 17. Juli durch zahlreiche Städte, darunter Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie Wien, Zürich und Amsterdam. Mit der Konzertreihe und ihrer Ende Mai veröffentlichten neuen Single "Heute Nacht", die auf Platz eins der deutschen Charts einstieg, meldet sich Fischer im Rampenlicht zurück: Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer 2025 hatte sich Fischer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

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Während Fischer nun wieder auf die große Bühne zurückkehrt, können sich Fans womöglich auf ein weiteres Comeback freuen. Nachdem ihre große Weihnachtssendung "Die Helene Fischer Show" zuletzt 2025 pausiert hatte, machte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit "DWDL" Hoffnung auf eine neue Ausgabe. Auf die Frage nach den großen Jahresendformaten des Senders erklärte er: "Bei Silvester sind wir aktuell in den Überlegungen, wie wir den Jahreswechsel gestalten, und für Helene Fischer sieht es gut aus."

Die "Helene Fischer Show" gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Weihnachtsprogramm. 2011 lief die erste Ausgabe, seit 2013 wird die Sendung jeweils am ersten Weihnachtsfeiertag zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlt. Während der Corona-Pandemie musste das Format 2020 auf eine Best-of-Ausgabe reduziert werden, anschließend folgte eine zweijährige Pause. Erst Weihnachten 2023 kehrte die Show zurück. Nach einer weiteren Ausgabe 2024 wurde letztes Jahr erneut pausiert – diesmal wegen Fischers zweiter Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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