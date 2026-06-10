"Die Bachelors" bei RTL: Alle Infos zu Sebastian Paul, Tim Reitz und den Kandidatinnen

"Einfach mal was Neues wagen" – so oder so ähnlich dachten es sich wohl die Senderverantwortlichen bei RTL, als sie das Dating-Format "Der Bachelor" 2024 kurzerhand in "Die Bachelors" umbenannten. Seither suchen also gleich zwei Junggesellen pro Staffel vor der Kamera nach der ganz großen Liebe. Sollte man sich bei RTL ein wieder steigendes Interesse an dem in den letzten Jahren zunehmend schwächer gewordenen TV-Format erhofft haben, so wurde die Hoffnung zumindest im linearen Bereich enttäuscht. Nur 770.000 Menschen sahen im Durchschnitt die vergangene 15. Staffel im Jahr 2025 (durchschnittlicher Gesamtmarktanteil: 3,6 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam das Format auf gerade mal 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (6,6 Prozent). Dennoch schickt RTL mit Sebastian Paul und Tim Reitz nun zwei neue "Bachelors" auf die Suche nach der großen Liebe.

Die Bachelors Dating-Show • 10.06.2026 • 20:15 Uhr

In der Onlineauswertung bei RTL+ liefen "Die Bachelors" zuletzt noch deutlich besser. Vielleicht ist das der Grund für den recht ungewöhnlich langen Zeitraum, der zwischen der Streaming-Premiere der ersten neuen Folge und dem TV-Start bei RTL liegt: Bereits am Mittwoch, 6. Mai, war die Auftaktfolge der 16. Staffel bei RTL+ zu sehen. Seither veröffentlicht der Streamingdienst wöchentlich eine neue Folge. Ganze fünf Wochen (bisher: eine Woche) später startet das Format nun im Free-TV. Dafür läuft "Die Bachelors" nun erstmals an zwei Tagen, immer mittwochs und donnerstags. Der große Abstand zur Online-Auswertung wird bis zum Finale somit wieder deutlich schrumpfen: RTL+ zeigt die finale Entscheidung am Mittwoch, 8. Juli, im TV dürfte es am Donnerstag, 9. Juli, so weit sein.

"Die Bachelors" bei RTL: Das ändert sich zum Staffelstart Nicht nur im Senderhythmus gibt es eine Neuerung, auch im Ablauf der ersten Sendung gibt es eine kleine, aber nicht unwichtige Änderung: Fand die traditionelle Rosenvergabe bislang stets am Ende des ersten Abends statt, bekommen Sebastian Paul und Tim Reitz diesmal gleich zu Beginn jeweils zehn Rosen in die Hand gedrückt, die sie in den folgenden Stunden nach Herzenslust unter den 22 Damen verteilen können. Für diejenigen Frauen, die leer ausgegangen sind, endet das Format bereits nach der ersten Folge.

Doch worauf achten die beiden Männer bei der Wahl ihrer zukünftigen Herzensdamen? Der 33-jährige Sebastian Paul aus Düsseldorf war bereits verlobt. Für eine neue Beziehung wünscht sich der ehemalige Polizist und heutige Sport- und Ernährungscoach vor allem "Nähe, in der man gemeinsam lacht, wächst und Zukunft gestaltet". Der 35-jährige Tim Reitz aus Köln wiederum hat es nach mehreren arbeitsintensiven Jahren geschafft, seine Emotionen wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Er habe wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch, sagt er. Außerdem möchte er durch ein offenes Ohr und die richtigen Fragen punkten.

Diese Single-Damen kämpfen um die Herzen von Sebastian Paul und Tim Reitz Zur Auswahl stehen den beiden Männern 22 Frauen, die zwischen 24 und 34 Jahre alt sind und aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands kommen. Da wäre zum Beispiel Michelle aus Essen: Die 28-jährige Medizinische Fachangestellte bezeichnet sich selbst als Riesen-Fußballfan. Ihr Lieblingsverein ist Schalke 04. Ihr größter Traum ist es, "die Welt zu bereisen und auszuwandern".

Dem Reisen und Auswandern nicht abgeneigt ist auch Vivien: Für ihren Ex-Freund ist die 28-Jährige nach Barcelona gezogen. Heute lebt sie in Weingarten und arbeitet als Assistenz der Geschäftsleitung. Für Isabel aus München war die Bewerbung bei "Die Bachelors" eine "spontane Idee", wie sie sagt. Entsprechend entspannt blickt sie auf die kommenden Wochen: Selbst wenn sie am Ende keinen Mr. Right gefunden hat, so sei doch schon die Reise nach Südafrika ein Gewinn.

"Mein Leben war bisher alles andere als 08/15", sagt die 30-jährige Jennifer über sich: 2011 überlebte die Flugbegleiterin aus Aschaffenburg schwer verletzt einen Autounfall, bei dem ihre Cousine starb. Acht Jahre später starb ihre Mutter kurz vor Weihnachten. Bei einen potenziellen Partner, so sagt sie, achte sie zu allererst auf dessen Ausstrahlung.

Die 32-jährige Kim aus Frankfurt, die bereits mit dem Bachelor von 2022 liiert war, erwartet in der ersten Folge derweil gleich eine Überraschung: Einen der beiden Bachelors kennt sie bereits ...

Die Bachelors – Mi. 10.06. – RTL: 20.15 Uhr

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels