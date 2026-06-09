"The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt": Kritik zum ARTE-Themenabend

ARTE zeigt einen hochaktuellen Themenabend, der zwei Seiten der digitalen Welt beleuchtet: den Kampf gegen schwerste Kriminalität im Dark Web und den globalen Machtkampf um Daten und Plattformen. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr der in Erstausstrahlung gezeigte Dokumentarfilm "The Darkest Web – Ermittler im Kampf gegen Kindesmissbrauch", gefolgt von der zweiteiligen Doku "TikTok, die mächtigste App der Welt" um 21.40 Uhr. Es geht tief hinein in eine Welt, deren Zukunftsentwicklung schon jetzt auf viele bedrückend wirkt.

The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt Dokumentarfilm • 09.06.2026 • 20:15 Uhr

Im Fokus des ersten Films stehen Ermittler, die sich weltweit dem Kampf gegen Kindesmissbrauch im Internet verschrieben haben. Der Dokumentarfilm begleitet unter anderem den US-Fahnder Greg Squire, der gezielt in den verborgenen Bereichen des Netzes nach Tätern sucht. Dabei ist er gezwungen, sich mit verstörenden Inhalten auseinanderzusetzen, um Straftäter zu identifizieren und Netzwerke aufzudecken. Regisseur Sam Piranty hat Squire und seine internationalen Kollegen über mehrere Jahre begleitet und gewährt nun einen seltenen Einblick in eine Arbeit, die psychisch extrem belastend ist und zugleich höchste Präzision erfordert.

Wie ByteDance die Welt zunächst zum Tanzen und dann zum Fürchten brachte Die Ermittler operieren häufig undercover in schwer zugänglichen Netzwerken, sammeln über lange Zeiträume hinweg Hinweise und nutzen digitale Forensik, um Täter zu überführen. Gleichzeitig zeigt der Film, dass technologische Mittel allein nicht ausreichen: Oft sind es Erfahrung, Intuition und Ausdauer, die entscheidende Durchbrüche ermöglichen. Trotz einzelner Erfolge bleibt der Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz eine Aufgabe von enormer Dimension, die die Beteiligten an ihre Grenzen bringt.

Im Anschluss richtet ARTE den Blick auf eine nicht minder einflussreiche Facette der digitalen Welt. Die Dokumentation "TikTok, die mächtigste App der Welt" zeichnet den Aufstieg der Videoplattform nach und ordnet ihn geopolitisch ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein chinesisches Technologieunternehmen innerhalb weniger Jahre zu einem globalen Player aufsteigen konnte und welche politischen Implikationen damit verbunden sind.

Ausgangspunkt ist die Gründung von ByteDance durch Zhang Yiming im Jahr 2012. Mit der Entwicklung der App Douyin und ihrer internationalen Version TikTok gelang dem Unternehmen ein beispielloser Erfolg: Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die Plattform zu einem der meistgenutzten sozialen Netzwerke weltweit. Die Dokumentation zeigt, dass dieser Erfolg nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Bedeutung hat. China nutzt technologische Innovationen zunehmend als strategisches Instrument im Wettbewerb mit den USA.

Wie lässt sich die Freiheit im Netz überhaupt noch schützen? Im Fokus stehen insbesondere Fragen rund um Datennutzung, staatlichen Einfluss und globale Machtverschiebungen. Seit der stärkeren Einbindung chinesischer Technologieunternehmen in staatliche Strukturen spielt auch die Zusammenarbeit mit Behörden eine zentrale Rolle. Die Doku untersucht, welche Bedeutung ByteDance im politischen System Chinas einnimmt und wie sich dies auf die internationale Wahrnehmung von TikTok auswirkt.

Der zweite Teil von "TikTok, die mächtigste App der Welt" zeigt Arte direkt im Anschluss um 22.25 Uhr. Dann geht es vor allem um die Reaktion der USA auf die Gefahren, die vom Technologie-Wettrennen mit China ausgehen.

The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt – Di. 09.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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