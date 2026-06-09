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"The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt": Kritik zum ARTE-Themenabend

Digitale Welt

"The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt": Kritik zum ARTE-Themenabend

09.06.2026, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
ARTE widmet einen Abend den Herausforderungen der digitalen Welt: Von Ermittlern im Dark Web bis zu geopolitischen Machtspielen um TikTok.
The Darkest Web
US-Fahnder Greg Squire hat sich ganz dem Kampf gegen Missbrauch im Netz verschrieben.  Fotoquelle: Arte/BBC World Service/rbb
The Darkest Web
Agenten von Homeland Security Investigations sichern wichtige Spuren.  Fotoquelle: Arte/BBC World Service/rbb
The Darkest Web
Oft steht Greg Squire vor großen Rätseln und muss vielen Spuren folgen, die sich nicht selten in den Internet-Untiefen verlieren.  Fotoquelle: Arte/BBC World Service/rbb
The Darkest Web
Greg Squire ist oft anzusehen, wie oft ihn die verstörenden Ergebnisse seiner Ermittlungen in den dunklen Ecken des Netzes persönlich quälen.  Fotoquelle: Arte/BBC World Service/rbb
TikTok, die mächtigste App der Welt
Die Kommunistische Partei in China hat früh erkannt, wie wichtig eine Führungsrolle in der Digitaltechnologie ist, um sich weltweit Einfluss zu sichern.  Fotoquelle: Arte/Morgane Productions
TikTok, die mächtigste App der Welt
TikTok hat weltweit längst die Milliarden-Schwelle bei den Nutzern übersprungen. Im Heimatland China heißt die Social-Media-Anwendung anders: Douyin.  Fotoquelle: Arte/Morgane Productions
TikTok, die mächtigste App der Welt
Geheimnisträger: Auch Experten fällt es schwer, den Zuschnitt der TikTok-Algorithmen zu rekonstruieren.  Fotoquelle: Arte/Morgane Productions

ARTE zeigt einen hochaktuellen Themenabend, der zwei Seiten der digitalen Welt beleuchtet: den Kampf gegen schwerste Kriminalität im Dark Web und den globalen Machtkampf um Daten und Plattformen. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr der in Erstausstrahlung gezeigte Dokumentarfilm "The Darkest Web – Ermittler im Kampf gegen Kindesmissbrauch", gefolgt von der zweiteiligen Doku "TikTok, die mächtigste App der Welt" um 21.40 Uhr. Es geht tief hinein in eine Welt, deren Zukunftsentwicklung schon jetzt auf viele bedrückend wirkt.

ARTE
The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt
Dokumentarfilm • 09.06.2026 • 20:15 Uhr

Im Fokus des ersten Films stehen Ermittler, die sich weltweit dem Kampf gegen Kindesmissbrauch im Internet verschrieben haben. Der Dokumentarfilm begleitet unter anderem den US-Fahnder Greg Squire, der gezielt in den verborgenen Bereichen des Netzes nach Tätern sucht. Dabei ist er gezwungen, sich mit verstörenden Inhalten auseinanderzusetzen, um Straftäter zu identifizieren und Netzwerke aufzudecken. Regisseur Sam Piranty hat Squire und seine internationalen Kollegen über mehrere Jahre begleitet und gewährt nun einen seltenen Einblick in eine Arbeit, die psychisch extrem belastend ist und zugleich höchste Präzision erfordert.

Wie ByteDance die Welt zunächst zum Tanzen und dann zum Fürchten brachte

Die Ermittler operieren häufig undercover in schwer zugänglichen Netzwerken, sammeln über lange Zeiträume hinweg Hinweise und nutzen digitale Forensik, um Täter zu überführen. Gleichzeitig zeigt der Film, dass technologische Mittel allein nicht ausreichen: Oft sind es Erfahrung, Intuition und Ausdauer, die entscheidende Durchbrüche ermöglichen. Trotz einzelner Erfolge bleibt der Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz eine Aufgabe von enormer Dimension, die die Beteiligten an ihre Grenzen bringt.

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Im Anschluss richtet ARTE den Blick auf eine nicht minder einflussreiche Facette der digitalen Welt. Die Dokumentation "TikTok, die mächtigste App der Welt" zeichnet den Aufstieg der Videoplattform nach und ordnet ihn geopolitisch ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein chinesisches Technologieunternehmen innerhalb weniger Jahre zu einem globalen Player aufsteigen konnte und welche politischen Implikationen damit verbunden sind.

Ausgangspunkt ist die Gründung von ByteDance durch Zhang Yiming im Jahr 2012. Mit der Entwicklung der App Douyin und ihrer internationalen Version TikTok gelang dem Unternehmen ein beispielloser Erfolg: Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die Plattform zu einem der meistgenutzten sozialen Netzwerke weltweit. Die Dokumentation zeigt, dass dieser Erfolg nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Bedeutung hat. China nutzt technologische Innovationen zunehmend als strategisches Instrument im Wettbewerb mit den USA.

Wie lässt sich die Freiheit im Netz überhaupt noch schützen?

Im Fokus stehen insbesondere Fragen rund um Datennutzung, staatlichen Einfluss und globale Machtverschiebungen. Seit der stärkeren Einbindung chinesischer Technologieunternehmen in staatliche Strukturen spielt auch die Zusammenarbeit mit Behörden eine zentrale Rolle. Die Doku untersucht, welche Bedeutung ByteDance im politischen System Chinas einnimmt und wie sich dies auf die internationale Wahrnehmung von TikTok auswirkt.

Der zweite Teil von "TikTok, die mächtigste App der Welt" zeigt Arte direkt im Anschluss um 22.25 Uhr. Dann geht es vor allem um die Reaktion der USA auf die Gefahren, die vom Technologie-Wettrennen mit China ausgehen.

The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt – Di. 09.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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