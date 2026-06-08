Rückschlag für Barbara Schöneberger und Hans Sigl: „Starnacht am Wörthersee“ fliegt aus dem Ersten

Laue Temperaturen, die Sonne versinkt allmählich im See und auf der Bühne moderiert ein Sympathie-Duo durch einen bunten Abend voller Musik. Die „Starnacht am Wörthersee“ ist bei Schlagerfans bekannt. Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) gehören zum beliebten Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Sender. Und doch schafft es die Open-Air-Party dieses Jahr nicht ins Samstagabend-Programm der ARD.

Sind schlechte Quoten der Grund für das ARD-Aus? Letztes Jahr gelang der Show aus Klagenfurt der Sprung in die ARD – wenn auch nicht live. Allerdings schalteten nur rund zwei Millionen Menschen ein. Wohl zu wenig fürs quotenverwöhnte Erste. Zum Vergleich: Die Shows von und mit Florian Silbereisen (44) erzielen Quoten im drei- bis fünfstelligen Millionenbereich. Und auch „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF lockt ähnlich viele Menschen vor die heimischen Flimmerkisten.

Oder doch eher die WM? Die „Starnacht am Wörthersee“ findet termingleich mit dem Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft statt, nämlich am 11. Juli. Zwar beginnt dieses erst um 23:00 Uhr und Barbara und Hans betreten bereits um 20:15 Uhr die Bühne, jedoch ist bei den beiden um 23:00 Uhr noch lange nicht Schluss. Vielleicht wollte die ARD auch nicht in Konkurrenz zum Fußball geraten. Allerdings wurde die Show letztes Jahr auch nicht live, sondern erst Wochen später, übertragen. Das hätte man dieses Mal ebenso handhaben können.

Der MDR überträgt die Starnacht live Natürlich müssen Schlagerfans nicht komplett auf die Show aus der Ostbucht in Klagenfurt verzichten. Der MDR strahlt sie live am 11. Juli ab 20:15 Uhr aus.

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