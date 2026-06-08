"This Is Us" startet neu in der ZDF-Mediathek

Kaum eine linear ausgestrahlte Fernsehserie holte in den USA zwischen 2016 und 2022 mehr Menschen vor die Bildschirme als "This Is Us". Sechs Jahre, sechs Staffeln lang fieberte das Publikum mit der Familie Pearson mit, auch die Kritiker zeigten sich begeistert, und US-Stars wie Steven Spielberg, Oprah Winfrey und Reese Witherspoon outeten sich als Fans.

Von diesem Erfolg wollte auch ProSieben profitieren, wurde mit der deutschen Erstausstrahlung von Staffel eins aber bitter enttäuscht, denn die Einschaltquoten blieben weit hinter Senderschnitt zurück. Mit Staffel zwei wanderte "This Is Us – Das ist Leben", so der deutsche Titel, zu sixx, zunächst auch ziemlich erfolgreich, doch nach sinkenden Quoten schob man die neuen Staffeln weiter zum Disney Channel, schließlich landeten sie bei kostenpflichtigen Streaminganbietern. In der ZDF-Mediathek sind nun ab Donnerstag, 11. Juni, erstmals alle 106 Folgen kostenlos abrufbar. In derselben Nacht zeigt ZDFneo zudem linear die jeweils erste Folge aller sechs Staffeln am Stück.

Im Zentrum der NBC-Serie von Showrunner Dan Fogelman stehen Kate (Chrissy Metz) und Kevin (Justin Hartley), die zwei überlebenden der Drillinge von Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca Pearson (Mandy Moore), und ihr Adoptivbruder Randall (Sterling K. Brown). Er war am selben Tag geboren und von seinem Vater vor einer Feuerwehrwache abgelegt worden. Fortan begleitet man die Pearsons durch ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, wobei die Handlung zwischen den Zeiten springt.

Der Star der Serie: Sterling K. Brown Kate kämpft schon früh verzweifelt gegen ihr Übergewicht, ihr attraktiver Zwillingsbruder Kevin wiederum mit seiner Sucht und seiner Enttäuschung über seine holprige Schauspielkarriere. Ihr afroamerikanischer Adoptivbruder Randall erfährt immer wieder Rassismus und sucht, zu Beginn der Serie selbst ein glücklicher, erfolgreicher Familienvater, nach seiner Identität – und seinem Erzeuger.

Es sind berührende Geschichten, die "This Is Us" erzählt. Lebensnah und herzerwärmend finden das eingefleischte Fans, andere wiederum schmähen die Serie als vor Pathos triefenden Kitsch, der allzu sehr auf die Tränendrüse drückt, wie es amerikanischen Produktionen ja häufig zu eigen ist. Vielleicht erklärt das den nicht ganz so großen Erfolg hierzulande? An den Darstellerinnen und Darstellern jedenfalls dürfte es nicht gelegen haben. Besonders nicht am großartigen Sterling K. Brown, dem nicht ganz so heimlichen Star, den "This Is Us" hervorbrachte.

Der Schauspieler hatte 2016 bereits seinen ersten Emmy für seine Darstellung in der Miniserie "American Crime Story: The People v. O. J. Simpson" erhalten, als er im selben Jahr als Randall Pearson seinen endgültigen Durchbruch feierte, veredelt unter anderen durch einen Golden Globe, einen weiteren Emmy und den Critics' Choice Television Award. Seit 2025 führt Brown Showrunner Dan Fogelmans Hitserie "Paradise" (Disney+) an, in einer Rolle, die dieser seinem charismatischen Star auf den Leib schrieb.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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