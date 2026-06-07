"You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen": Kritik zur Romcom mit Reese Witherspoon auf SAT.1

Die eigene Hochzeit ist für viele der schönste Tag in ihrem Leben: Alles dreht sich ums Brautpaar und im besten Fall um die Liebe. Doch was passiert, wenn es plötzlich nicht nur ein, sondern gleich zwei Brautpaare an ein und demselben Ort gibt? Das ist, grob zusammengefasst, die Grundidee, aus der sich die chaotische Komödie "Ihr seid herzlich eingeladen" entwickelt. SAT.1 zeigt den von Nicholas Stoller inszenierten Film nun zur Sonntags-Primetime als Free-TV-Premiere.

You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen Komödie • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Margot (Reese Witherspoon) ist vollkommen aus dem Häuschen, als sie von der Verlobung ihrer jüngeren Schwester Neve (Meredith Hagner) erfährt. Gleiches gilt für Jim (Will Ferrell), der schon bald sein über alles geliebtes Töchterchen Jenni (Geraldine Viswanathan) unter die Haube bringen soll. Sowohl Margot als auch Jim versprechen ihren Liebsten die schönste Hochzeit, die es geben kann, nur um vor Ort festzustellen, dass die vermeintliche Traumlocation am Hochzeitstag versehentlich zweimal vergeben wurde...

Was als logistische Herausforderung für das Hotelpersonal beginnt, entwickelt sich schon bald zu einem aberwitzigen Wettkampf zwischen Jim und Margot, in dem der perfekte Sonnenuntergang nur eines von vielen Streitobjekten ist. Regisseur Nicholas Stoller schrieb das Drehbuch zu "Ihr seid herzlich eingeladen", Reese Witherspoon und Will Ferrell waren auch als Produzenten beteiligt.

You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen – So. 07.06. – SAT.1: 20.15 Uhr

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