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Carmen Geiss mit frechem Schlafzimmer-Kommentar: "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf"

Chaos bei den Geissens

Carmen Geiss mit frechem Schlafzimmer-Kommentar: "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf"

05.06.2026, 10.41 Uhr
von Leonie Ebel
Das Finale von "Die Geissens" sorgt mit Chaos und Überraschungen für Spannung. Carmen Geiss bringt eine unerwartete Fantasie ins Spiel, während die Familie mit Baustellenproblemen kämpft.
Die Geissens
Auf der Baustelle kommt Carmen plötzlich ins Schwärmen: Der Anblick der arbeitenden Handwerker hat es ihr angetan.  Fotoquelle: RTLZWEI
Die Geissens
Der alte Architekt hat das Handtuch geworfen - doch Carmen und Robert sehen die Dinge gelassen.  Fotoquelle: RTLZWEI
"Die Geissens"
Kurt Steurer, ein guter Bekannter der Geissens, kümmert sich nun um den Bau der neuen Villa.  Fotoquelle: RTLZWEI
Die Geissens
Carmen Geiss testet sich im Luxus-Einrichtungshaus in Bozen durch die Matratzen.  Fotoquelle: RTLZWEI
Die Geissens
Nach einem frechen Kommentar ihres Vaters zeigt sich Davina mächtig beleidigt.  Fotoquelle: RTLZWEI

Bei den Geissens ist große Baustelle – mal wieder. Doch während der stressigen Dreharbeiten verliert Carmen Geiss kurzzeitig die baulichen Details aus den Augen. Ihr Blick wandert beim Staffelabschluss des RTLZWEI-Formats (montags, 20.15 Uhr) stattdessen viel lieber zu den attraktiven Handwerkern, die im Rohbau schuften. "So viele Männer in meinem Schlafzimmer, Wahnsinn. Dass ich das noch in meinem Alter erleben darf, ist ja der Hammer. Ich habe nur kein Bett hier. Was machen wir jetzt?", scherzt Carmen gewohnt schlagfertig.

Dabei gäbe es eigentlich genug zu tun, denn das Luxus-Domizil in Saint-Tropez gleicht einer Dauerbaustelle. Das Wetter spiegelt die gedrückte Stimmung der letzten Tage wider, denn der Architekt der neuen Geissens-Villa hat überraschend das Handtuch geworfen. Für die Familie bedeutet das: Alles wieder auf Anfang. Doch Carmen versucht, dem Drama etwas Positives abzugewinnen: "Eigentlich muss die Sonne jetzt aufgehen. Wir sind eigentlich froh darüber, dass er gekündigt hat."

Baustellen-Katastrophe in Saint-Tropez

Ein Wunder ist diese Erleichterung nicht, denn an dem ehemaligen Planer ließen Robert und Carmen kaum ein gutes Haar. Unpünktlichkeit und Pfusch gehörten quasi zur Tagesordnung. "Wir wollen ein 'Made in Germany'-Haus auf dem höchsten Standard und das hätten wir, glaube ich, mit dem Architekten so nicht hinbekommen", stellt Robert klar.

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Ersatz war zum Glück schnell gefunden: Ihr langjähriger Bekannter Kurt Steurer, ein diplomierter Designer und Innenarchitekt, übernimmt das Projekt. Bevor der Experte jedoch kreativ werden kann, muss er erst einmal die Fehler seines Vorgängers ausbügeln. Und die Liste der Mängel ist lang: ein fehlender Lichtauslass im Dach, kein Ablauf oder Zulauf am Pool und nicht einmal Löcher für die Toiletteninstallation wurden eingeplant.

Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme macht sich Steurer sofort an die Schadensbegrenzung. Bis zur Abenddämmerung rauchen die Köpfe, doch der Weg ist noch weit. Robert erklärt das weitere Vorgehen: "Jetzt haben wir ja einiges geschafft, einiges haben wir verändert. Der nächste Step ist jetzt, wir gehen nach Südtirol. Der Kurt arbeitet jetzt weiter an den Plänen, damit wir perfekte Pläne haben."

Davina sauer auf ihre Eltern: "Dann kommen wir gar nicht"

Im südtirolischen Bozen steuern die Geissens den imposanten Interior-Tower von Kurt Steurer an. Immerhin müssen stolze 950 Quadratmeter Wohnfläche stilvoll eingerichtet werden – die nächste Mammutaufgabe für die Geissens. "Wir haben natürlich schon eine bestimmte Vorstellung in unserem Kopf. Das Haus ist ja in unseren Gedanken schon fertig", beschreibt Robert, der sich bei seiner Traum-Immobilie ungern reinreden lässt.

Im Möbelhaus wird daraufhin alles auf Herz und Nieren geprüft – von Toiletten über Küchenzeilen bis hin zu den Matratzen. Doch genau beim Probeliegen kracht es in der Familie. Die Töchter Shania und Davina wollen sich die Matratzen für das Gästezimmer selbst aussuchen, stoßen bei den Eltern jedoch auf Granit. Als dann auch noch darüber diskutiert wird, wie oft die Mädels überhaupt in Saint-Tropez zu Besuch sein dürfen, zeigt sich Davina entsetzt.

"Wir dürfen nur tageweise kommen?!", empört sich die 23-Jährige und zeigt sich mächtig beleidigt. "Dann kommen wir gar nicht nach Saint-Tropez. Wir haben auch Freunde, die Häuser da haben. Aber dann weiß ich nicht, warum ich jetzt hier bin und mithelfen muss."

Nach Uneinigkeit: Robert spricht plötzlich Machtwort – "Ist ja auch mein Haus!"

Nachdem sich die Wogen im Einrichtungshaus geglättet haben und alle Möbel gekauft sind, geht es zurück an die Côte d'Azur. Doch der Frieden währt nur kurz: Kaum angekommen, brennt auf der Baustelle schon wieder die Luft. Bei der Farbauswahl für die Leisten gerät die Familie erneut aneinander. Shania und Davina plädieren für einen Braunton – für Robert ein absolutes No-Go. "Alles, was braun oder gold ist, fliegt aus dem Haus wieder raus. Wenn es zu braun ist, kommt es nicht rein. Ist ganz einfach", diktiert das Familienoberhaupt streng. Als Shania protestieren will, würgt er die Diskussion eiskalt ab: "Ja, ist ja auch mein Haus! Ich bezahle."

Ob und wie das luxuriöse Eigenheim am Ende fertiggestellt wird, bleibt für die Fans vorerst ein Geheimnis. Mit dieser turbulenten Folge verabschieden sich "Die Geissens" nämlich in die Pause – die aktuelle Staffel ist damit beendet. Wann neue Episoden warten, steht aktuell noch nicht offiziell fest.

Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet. Die Geissens sorgten mit ihrem riesigen, personalisierten Kunstwerk für Aufsehen.
XXL-Porträt
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben sich im Arm.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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