Nach Krebsdiagnose: So geht es Barry Manilow

Auch seine Krebserkrankung konnte ihn nicht stoppen: Am 5. Juni veröffentlicht Barry Manilow mit "What A Time" sein erstes neues Studioalbum seit fast 15 Jahren. Auch auf der Bühne wird die Legende bald wieder stehen. Doch vor wenigen Monaten stand für den Sänger nicht die Musik, sondern seine Gesundheit im Mittelpunkt. Ende 2025 machte der 82-Jährige öffentlich, dass bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden war. Inzwischen gibt es gute Nachrichten.

"Das hat mich wirklich erschüttert – aber ich werde stärker", sagte Manilow im März dem Magazin "People". Nach einer Operation gilt der Sänger inzwischen als krebsfrei. Noch ist seine Rückkehr auf die Bühne allerdings nicht vollständig gelungen. Mehrere Termine seiner Abschiedstour sowie seine Las-Vegas-Residenz musste er verschieben, weil die Genesung länger dauert als zunächst erwartet.

"Nichts tat weh" Dabei war die Diagnose eher ein Zufall. Eigentlich hatte Manilow wegen Hüftproblemen einen Arzt aufgesucht. Weil er außerdem von zwei Bronchitis-Erkrankungen berichtete, ordnete der Mediziner zusätzliche Untersuchungen der Lunge an. Dort entdeckten die Ärzte einen verdächtigen Fleck: "Wenn er das nicht getan hätte, Mann ... Er hat mir das Leben gerettet", sagte Manilow rückblickend. Symptome habe er keine gehabt. "Ich hätte einfach weitermachen können, nichts tat weh – aber sie fanden den Fleck in meiner Lunge."

Nach der Operation verbrachte der Sänger mehrere Tage auf der Intensivstation. Heute blickt er deutlich optimistischer auf die schwierige Zeit. Besonders erleichtert zeigt er sich darüber, dass ihm weitere belastende Behandlungen erspart bleiben. "Ich bin einer der Glücklichen", sagte Manilow. Eine Chemotherapie oder Bestrahlung sei nicht notwendig.

Anfang Mai meldete sich der Musiker erneut mit einem Post bei X bei seinen Fans. Nach einem Arzttermin sprach er von "großartigen Fortschritten". Das intensive Training und die Reha-Maßnahmen würden sich auszahlen. Für die geplanten Mai-Auftritte in Las Vegas sei er zwar noch nicht bereit gewesen, eine Rückkehr im Juni halte sein Ärzteteam jedoch für realistisch.

Einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation Die Karriere von Barry Manilow begann lange bevor er selbst im Rampenlicht stand. Zunächst arbeitete der New Yorker als Pianist und Arrangeur für Sängerin Bette Midler und produzierte deren Debütalbum. 1973 startete er seine Solokarriere mit einem selbst betitelten Album. Der große Durchbruch gelang ihm bereits ein Jahr später: "Mandy" wurde weltweit ein Hit und machte ihn zum Star. Es folgten Songs wie "Copacabana", "Can't Smile Without You" und "Could It Be Magic", die bis heute zu seinen bekanntesten Titeln zählen.

Während sich die Plattenverkäufe seit den 1980er-Jahren abschwächten, blieb Manilow eine feste Größe im internationalen Musikgeschäft. Mit rund 80 Millionen verkauften Tonträgern zählt er weiterhin zu den erfolgreichsten Popkünstlern seiner Generation.

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