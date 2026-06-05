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"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen

Holpriger Start

"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen

05.06.2026, 09.38 Uhr
von Franziska Wenzlick
Mike Krüger blickt auf über 50 Jahre Ehe mit seiner Frau Birgit zurück. In Hella von Sinnens Podcast erzählt der Komiker humorvoll von ihrer ersten Begegnung, die nicht ganz reibungslos verlief.
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Mike und Birgit Krüger sind seit 1975 verheiratet - doch das erste Kennenlernen verlief holprig.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Christian Augustin

Seit mehr als 50 Jahren ist Mike Krüger mit seiner Frau Birgit verheiratet. Das jedoch hätte er sich bei der ersten Begegnung mit seiner späteren Partnerin nicht träumen lassen, verriet der Komiker nun im Podcast "Gestatten, von Sinnen!". Im Gespräch mit Gastgeberin Hella von Sinnen erinnerte sich Krüger an den Moment, als er Birgit das erste Mal erblickte.

Bei einem Auftritt seiner Band, in der er zu Schulzeiten Schlagzeug spielte, habe er sie entdeckt. Sie sehe auch heute noch "sensationell gut" aus, sei damals aber "echt eine Erscheinung" gewesen. "Mein Blick blieb dann hängen: Die hatte unglaublich lange blonde Haare", erzählt der 74-Jährige. Damals habe er beschlossen, sie "lässig" anzusprechen. "Ich gehe also zu ihr hin und sage: 'Rauchst du auch?'"

Mike Krüger: "Voll in die Hose gegangen"

Damals sei Rauchen im Gegensatz zur heutigen Zeit "noch angesagt" gewesen, rechtfertigt Krüger seinen Anmachspruch. "Ich dachte: Die raucht wahrscheinlich auch, sie sagt Ja und wir gehen raus und ich biete ihr eine Zigarette an." Doch der Plan des Musikers sei nicht aufgegangen: "Sie sagt Nein und steht auf und geht weg. Und denkt natürlich: 'Was ist das für ein Vollpfosten? Er denkt, weil er da oben rumtrommelt ...'" Seine Frau sei bis heute überzeugte Nichtraucherin, erklärt Krüger. "Also voll in die Hose gegangen."

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Glücklicherweise hätten er und Birgit dennoch zueinandergefunden. Der Bassist seiner Band sei ein Schulkamerad von Krügers Schwarm gewesen. "Alles rausfinden, wo wohnt die, wer ist die, wo kommt die her, warum gibt es die überhaupt", habe der Entertainer seinen Freund auf Birgit "angesetzt". Letztlich sei es ihm gelungen, sie mithilfe seines Kumpels zu einem Ausflug einzuladen. Beim ersten Date in einem Strandkorb seien sie gemeinsam umgestürzt. "Und seitdem wussten wir eigentlich, ja, das passt", lacht Krüger. Wer so bekloppt ist wie wir beide ..."

Eine neue Folge von "Gestatten, von Sinnen!" erscheint jeden zweiten Freitag dort, wo es Podcasts gibt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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