Home News Film-News

Heute im TV "Apollo 13": Kritik zum oscarnominierten Klassiker mit Tom Hanks

Weltraumdrama

Atemberaubende Spannung: "Apollo 13" kehrt zurück ins TV

04.06.2026, 08.21 Uhr
von Tom Ruder
"Apollo 13" ist die mitreißende Verfilmung der gescheiterten NASA-Mission, die Ron Howard meisterhaft inszeniert. Der Film zeigt den Kampf der Astronauten um das Überleben im All.
Apollo 13
Fred Haise (Bill Paxton, links), Jack Swigert (Kevin Bacon, Mitte) und Jim Lovell (Tom Hanks) arbeiten zusammen, um eine Chance auf eine sichere Landung zu haben.   Fotoquelle: 1995 Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
Apollo 13
"Houston, wir haben ein Problem." Kommandant Jim Lovell (Tom Hanks) und seine Crew geraten in Lebensgefahr.   Fotoquelle:  1995 Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
Apollo 13
Am 11. April 1970 wird von Cape Canaveral aus das Raumschiff Apollo 13 gestartet, das auf dem Mond landen soll. An Bord ist unter anderem der Astronaut James A. Lovell (Tom Hanks).   Fotoquelle:  1995 Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
Apollo 13
Gene Kranz (Ed Harris) tut am Boden alles, um den in Not geratenen Astronauten zu helfen.   Fotoquelle:  1995 Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Der Film dokumentiert eine Geschichte, wie sie sich die Autoren Hollywoods perfekter nicht hätten einfallen lassen können: Ron Howards oscarnominierter Film "Apollo 13", der auf der wahren NASA-Mission gleichen Namens beruht, ist der wohl beste fiktionale Weltraumfilm der 90-er. Sowohl Regisseur Howard als auch Hauptdarsteller Tom Hanks liefern hier Höchstleistungen ab. Kabel Eins zeigt den Film nun zur besten Sendezeit (Donnerstag, 4. Juni, 20.15 Uhr) in einer Wiederholung.

Eine Geschichte vom Träumen und Scheitern, von Angst und Hoffnung, voller Spannung und – auch die Wirklichkeit kennt es – mit einem Happy End. Chronologisch wird die gescheiterte Mondmission von "Apollo 13" aufgearbeitet. Nach 55 Stunden im All zerplatzte mit dem berstenden Sauerstofftank die Hoffnung von Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert auf die Erfüllung des Traums, der für alle Träume der Menschheit stand: die Eroberung des Mondes.

Akribische Erzählung von Regisseur Ron Howard

Auf der Grundlage des Romans "Lost Moon" von Jim Lovell berichtet Regisseur Ron Howard akribisch genau über die Tage, in denen die Welt den Atem anhielt. Von den Vorbereitungen, dem Start, dem Unfall im Weltraum, der tagelangen Angst der Astronauten und ihrer Angehörigen, den verzweifelten Rettungsversuchen der Fachleute am Boden – und der Heimkehr. Doch Howard hat "Apollo 13" zu keinem Zeitpunkt als klassisches Hollywood-Movie angelegt. Nie werden Gefühle in übertriebenem Maße zelebriert, keine überladenen Dialoge, keine unsinnigen Kurzschlussreaktionen, die den Ereignissen aus dem Jahre 1970 die Glaubwürdigkeit nehmen würden.

Derzeit beliebt:
>>"Masters of the Universe": Wer ist der neue He-Man?
>>"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett
>>Tom Hanks bringt mit Doku-Serie die Geschichte nahe: "Hütet euch vor dem Vergessen"
>>Harte Kritik von Tom Hanks: Die "Da Vinci Code"-Filme seien "Quatsch"

Wohlbehalten kehrten sie zurück, die drei Astronauten, gespielt von Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon. Die Hoffnung, den Mond betreten zu dürfen, hatte sich nicht erfüllt, doch das Geschenk des Lebens übertraf sie allemal. Ohne Pathos trägt die Geschichte von "Apollo 13" Lehren in sich: Das ursprüngliche Ziel verlor bald an Bedeutung. Und die, die scheiterten, wurden am Ende doch noch zu Gewinnern. Der Weg wurde zum Ziel.

Die Realität gab Howard das Ende vor. Und doch versteht es der Regisseur, die Spannung bis zum Schluss beizubehalten. Atemberaubend, die letzten Minuten vor der Rückkehr auf die Erde mit dem Eintreten in die Erdatmosphäre. Mehr als drei Minuten des Wartens sollen in dieser Zeit vergehen, ohne jeden Kontakt zu den Raumfahrern. Drei Minuten, die der Regisseur den Zuschauer Sekunde für Sekunde erleben lässt.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Horror-Comeback: Spielberg und Scorsese bringen Kap der Angst zurück
Horrordrama
Kap der Angst
"BRAVO – Headlines, Hypes und Herzschmerz": Kritik zur Pop-Doku in der ARD
BRAVO-Doku
BRAVO - Headlines, Hypes und Herzschmerz
"Baby Reindeer"-Star Richard Gadd: "Ich musste wieder ins Risiko gehen"
Neuer, düsterer Stoff
Richard Gadd
"Spurlos in Athen": Kritik zum ARD-Krimi mit Silke Bodenbender
Mysterium in Griechenland
Spurlos in Athen
"Stargate": Ein Sci-Fi-Klassiker von Roland Emmerich kehrt zurück
Emmerichs Sci-Fi-Highlight
"Stargate"
"Er ist wieder da": Zwischen Satire und Wahnsinn – heute im Free-TV
Hitler in der Neuzeit
"Er ist wieder da"
Warum "Contact" mehr als nur Sci-Fi ist
Philosophische Sci-Fi im TV
Contact
"Nord Nord Mord – Sievers und die fünf Fragezeichen": Mord unter Ex-Polizeischülern
Mordfall auf Sylt
Nord Nord Mord - Sievers und die fünf Fragezeichen
"Freunde fürs Leben": Das machen die Stars der ZDF-Serie heute
Rückblick auf "Freunde fürs Leben"
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
"Rain Man": Ein zeitloser Klassiker mit Tom Cruise und Dustin Hoffman
Meisterwerk der 80er
Rain Man
"Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs": Alle Infos zur ARTE-Doku
Polare Abenteuer
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
"Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz": Kritik zum ARD-Krimi mit Christian Kohlund
Zürcher Waffenhandel
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz
Peter Brugger: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut"
Einfluss der KI
Sportfreunde Stiller
Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten
WM Favoriten
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Stefan Raab machte ihren "Maschendrahtzaun" zum Hit: Regina Zindler ist tot
"Maschendrahtzaun"-Ikone
TV total
Mit Söder-Tochter Gloria-Sophie: Neues Doku-Format gibt Einblick in Leben von Promi-Kindern
Promi-Nachkommen
Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt
Bill Kaulitz: "Die Bachelors" sehen aus wie KI-Männer - und sind wunderschön!
Kaulitz-Kontroverse
Tom und Bill Kaulitz
"Frühling" Staffel 16: Drehstart, Besetzung und neue Plots
Mit Simone Thomalla
"Frühling" - Drehstart: Katja Baumann (Simone Thomalla) und Mark Weber (Marco Girnth).
"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Volksmusik-Ikone
Stefan Mross
Rückschlag für Netflix: "Bridgerton" Staffel 4 verpasst erstmals Top 10
Netflix-Erfolg
Luke Newton as Colin Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Bridgerton in Bridgerton
Warum Andrea Kiewel jetzt aufräumt: Tel Aviv und der Mittelfinger
Alltag in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Beatrice Egli über Launen und schwere Phasen: "Man darf auch mal Dampf ablassen"
Im Interview
Beatrice Egli lacht vor dem Kölner Dom.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Carmen Geiss schießt gegen TV-Moderator Sebastian Pufpaff
Instagram-Zoff
Carmen Geiss
"Let's Dance"-Star Sharon Battiste teilt diskriminierende Kindheitserfahrung
"bis heute nicht vergessen"
Sharon Battiste
Deshalb will Ruth Moschner Vätern "Dampf unterm Hintern machen"
Gesellschaft ohne Druck
Volle Kanne
Ingo Zamperoni erklärt, wie Trump die Fußball-WM für sich nutzen will
WM und Macht
Ingo Zamperoni
Laura Wontorra und Riccardo Basile – Neue Liebe in der Fußball-TV-Welt?
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.