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Was macht der ehemalige GZSZ-Herzensbrecher Andreas Elsholz heute?

Vielseitiger Künstler

Was macht der ehemalige GZSZ-Herzensbrecher Andreas Elsholz heute?

09.07.2026, 12.22 Uhr
von Niels Tenhagen
Andreas Elsholz, bekannt aus GZSZ, begeistert heute als Fotograf und auf der Theaterbühne. Neben seiner Rolle im ZDF-Traumschiff ist er auch im Reality-TV aktiv.
Andreas Elsholz
Ein Publikumsliebling der 90er-Jahre: Dank der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde Andreas Elsholz zum TV-Star.  Fotoquelle: IMAGO / APress
Andreas Elsholz und Denise Zich
Andreas Elsholz und Denise Zich sind seit 2001 verheiratet.   Fotoquelle: Sebastian Reuter/Getty Images for Green Awards
Andreas Elsholz und Denise Zich in "Das Traumschiff - Malediven"
Andreas Elsholz als Lektor Sönke in "Das Traumschiff - Malediven". Wird aus dem romantischen Dinner mit Marie (Denise Zich) mehr?  Fotoquelle: © ZDF/Dirk Bartling
Destination X
2024 nahm Andreas Elsholz an der Reality-TV-Show "Destination X" (verfügbar bei Joyn) teil.  Fotoquelle: Joyn / Benedikt Müller
Andreas Elsholz
Andreas Elsholz hat sich auch als Fotograf einen Namen gemacht.   Fotoquelle: Matthias Nareyek/Getty Images

Er verdrehte Millionen Zuschauerinnen als Heiko Richter bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Kopf, landete als Sänger in den Charts und zierte so manches "Bravo"-Cover: In den 90er-Jahren zählte Andreas Elsholz zu den beliebtesten Stars im deutschen Fernsehen. Nun ist der Schauspieler mal wieder im Fernsehen zu sehen – allerdings nur in einer Wiederholung der ZDF-"Traumschiff"-Episode "Malediven" (Donnerstag, 9. Juli, 22.15 Uhr). Doch was macht Elsholz eigentlich heute?

In "Das Traumschiff – Malediven" (2018) spielt Elsholz den Lektor Sönke, der eigentlich nur Vorträge über Unterwasser-Schätze halten soll. Dann kreuzt Goldschmiedin Marie, gespielt von Denise Zich, seinen Weg – und mit ihr eine seltene Münze aus einer versunkenen portugiesischen Galeere. Für Elsholz war der Dreh mehr als nur ein Job: Seine Filmpartnerin ist im echten Leben seine Ehefrau. Die beiden sind seit 2001 verheiratet.

"Ich wusste sofort, dass das eine ganz besondere Frau ist"

Kennengelernt haben sich Elsholz und Zich 1995 am Set der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Elsholz spielte dort von 1992 bis 1996 den Heiko Richter, Zich stieß 1995 als Daniela Zöllner dazu. "Ich wusste sofort, dass das eine ganz besondere Frau ist", erinnerte sich Elsholz 2018 gegenüber "Bild". "Sie hat mich ein bisschen zappeln lassen. Aber letztlich zeigt sich ja, dass wir noch glücklich zusammen sind."

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2001 folgte die Hochzeit, zwei Jahre später kam Sohn Julius Romeo Andreas zur Welt. Die Familie lebt bis heute in der Nähe von Berlin. Einen gemeinsamen Nachnamen tragen die beiden trotzdem nicht – aus praktischen Gründen, wie Elsholz erklärte: "Wir haben ja schon vor unserer Hochzeit unter unseren eigenen Namen gearbeitet."

Auch erfolgreich als Fotograf tätig

Bevor Elsholz, 1972 in Berlin-Köpenick geboren, zum Teenie-Idol wurde, war er Leistungssportler: DDR-Meister im Kanusport. "Der Sport hat mir nicht nur Disziplin und Ausdauer beigebracht, sondern auch, wie wichtig es ist, sich selbst immer wieder zu motivieren und über Grenzen hinauszuwachsen", sagte er 2024 der "Gala".

Das Soap-Comeback des Jahres steht bevor: Oli.P kehrt zurück zu "GZSZ"
Bevor er zum Musikstar wurde, verdrehte Oli.P der Bundesrepublik in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Köpfe. 27 Jahre nach seinem Ausstieg nun die überraschende Nachricht: Oli.P steht wieder für die Kultserie vor der Kamera.
GZSZ-Comeback
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker brachte ihm GZSZ den Durchbruch – und öffnete Türen weit über die Schauspielerei hinaus. Elsholz versuchte sich als Sänger, seine Single "Immer noch verrückt nach dir" schaffte es 1993 auf Platz 26 der deutschen Charts.

Heute liegt sein Fokus woanders: auf der Theaterbühne und hinter der Kamera. Die Bühne reize ihn wegen ihrer Unmittelbarkeit, wie er 2021 in einem Youtube-Interview mit Alexander Gurgel erklärte: "Jede Vorstellung ist anders." Auch Patzer seien kein Problem – im Gegenteil: "Die Leute lieben das", weil es menschlich wirke.

Parallel dazu hat sich Elsholz als Fotograf einen Namen gemacht. Mit seiner Leica-Kamera ist er kaum noch ohne unterwegs, einige seiner Aufnahmen wurden bereits bei Christie's versteigert, andere schmücken seit 2015 die Google-Zentrale in Hamburg.

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Ein GZSZ-Comeback ist nicht auszuschließen

2024 wagte sich Elsholz auf ungewohntes Terrain: Bei der ProSieben-Show "Destination X" belegte er den dritten Platz. Mit Reality-TV habe er sonst wenig am Hut, gestand er der "Gala" – "Destination X" habe ihn aber mit seiner Mischung aus Abenteuer und Rätselspaß besonders gereizt. Auch als Schauspieler war er zuletzt wieder aktiv: In "Inga Lindström – Herz über Kopf" (2025) spielte er eine kleinere Rolle.

Dass er bis heute vor allem auf seine GZSZ-Vergangenheit angesprochen wird, nimmt Elsholz nicht als Ballast wahr. "Ich empfinde es als Kompliment, wenn Menschen sich noch an meine Zeit bei GZSZ und meine Rolle als Heiko erinnern", sagte er 2024 der "Hörzu". Ein Comeback in der Kultserie schließt er nicht aus: "Wenn sich eine interessante Handlung bietet, die kreativ reizvoll ist, könnte ich es mir durchaus vorstellen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Das Traumschiff

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