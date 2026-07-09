"Es war Mord!": Alle Infos zur RTL-Doku über reale Mordfälle

Das True-Crime-Genre boomt weiter. Seit Jahren gibt es immer wieder einschlägige neue Formate – im linearen TV und zunehmend auch bei den Streamern. Oft geht es ums Nacherzählen besonders spektakulärer wahrer Kapitalverbrechen aus der Vergangenheit. So auch in der neuen Doku "Es war Mord!" bei RTL. Wie beim ZDF-Dauerbrenner "Aktenzeichen XY ... ungelöst" werden die Ereignisse rund um den präsentierten Mordfall mit Schauspiel-Szenen chronologisch nachgestellt. Bis zum Tatzeitpunkt nimmt das Format die Perspektive des Opfers ein. Danach werden die Ermittlungen, die letztlich zur Aufklärung führten, skizziert: Hierfür werden Originalmaterialien gezeigt, ebenso kommen Angehörige und echte Ermittler zu Wort.

Es war Mord! True Crime • 09.07.2026 • 22:30 Uhr

Reale Mordfälle in "Es war Mord!" bei RTL Der erste auf diese Weise nacherzählte Fall sorgte in den 2010er-Jahren für viele Schlagzeilen: Die zum Tatzeitpunkt 21-jährige Pferdewirtin Christin Rexin wurde am 21. Juni 2012 erdrosselt. Drei vorherige Mordversuche waren gescheitert. Doch warum musste die junge Frau überhaupt sterben? Und wer steckte dahinter?

Auch der merkwürdige Unfall, der zum Tod einer Frau geführt hat, wird in der Sendung nachgestellt: Ihr Mann, der als Notarzt arbeitete, hatte nach einem Treppensturz seiner Frau den Notruf gewählt. Das eintreffende Team versuchte vergeblich, die Frau wiederzubeleben. Eine fehlende Ampulle eines Muskelrelaxans im Notfallkoffer des Notarztes machte die Ermittler anschließend skeptisch ...

Es war Mord! – Do. 09.07. – RTL: 22.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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