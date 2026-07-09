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"Es war Mord!": Alle Infos zur RTL-Doku über reale Mordfälle

Aufgeklärte Verbrechen

"Es war Mord!": Alle Infos zur RTL-Doku über reale Mordfälle

09.07.2026, 10.09 Uhr
von Elisa Eberle
RTL rollt in "Es war Mord!" zwei aufgeklärte Tötungsdelikte neu auf: eine ermordete Pferdewirtin und einen rätselhaften Todesfall nach einem Sturz.
"Es war Mord - Christin/Sabine"
Christin Rexin (hier dargestellt von Alexandra Schiller) liebte Pferde. Sie wollte Pferdewirtin werden. Doch ihre Ausbildung führt sie zur Familie ihrer späteren Mörder.   Fotoquelle: RTL
"Es war Mord - Christin/Sabine"
Christin Rexin war 21 Jahre alt, als sie in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2021 in Berlin ermordet wurde.   Fotoquelle: RTL
"Es war Mord - Christin/Sabine"
Spielszenen zeigen auch die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler.  Fotoquelle: RTL
"Es war Mord - Christin/Sabine"
Ute Rutke von der Mordkommission Berlin spricht über den Ablauf der Ermittlungen im Fall Christin.   Fotoquelle: RTL
"Es war Mord - Christin/Sabine"
Robin (Sven Gey) und Christin (Alexandra Schiller) waren ein Paar, ehe er und seine Mutter mehrfach versuchten, sie umzubringen.   Fotoquelle: RTL

Das True-Crime-Genre boomt weiter. Seit Jahren gibt es immer wieder einschlägige neue Formate – im linearen TV und zunehmend auch bei den Streamern. Oft geht es ums Nacherzählen besonders spektakulärer wahrer Kapitalverbrechen aus der Vergangenheit. So auch in der neuen Doku "Es war Mord!" bei RTL. Wie beim ZDF-Dauerbrenner "Aktenzeichen XY ... ungelöst" werden die Ereignisse rund um den präsentierten Mordfall mit Schauspiel-Szenen chronologisch nachgestellt. Bis zum Tatzeitpunkt nimmt das Format die Perspektive des Opfers ein. Danach werden die Ermittlungen, die letztlich zur Aufklärung führten, skizziert: Hierfür werden Originalmaterialien gezeigt, ebenso kommen Angehörige und echte Ermittler zu Wort.

RTL
Es war Mord!
True Crime • 09.07.2026 • 22:30 Uhr

Reale Mordfälle in "Es war Mord!" bei RTL

Der erste auf diese Weise nacherzählte Fall sorgte in den 2010er-Jahren für viele Schlagzeilen: Die zum Tatzeitpunkt 21-jährige Pferdewirtin Christin Rexin wurde am 21. Juni 2012 erdrosselt. Drei vorherige Mordversuche waren gescheitert. Doch warum musste die junge Frau überhaupt sterben? Und wer steckte dahinter?

Auch der merkwürdige Unfall, der zum Tod einer Frau geführt hat, wird in der Sendung nachgestellt: Ihr Mann, der als Notarzt arbeitete, hatte nach einem Treppensturz seiner Frau den Notruf gewählt. Das eintreffende Team versuchte vergeblich, die Frau wiederzubeleben. Eine fehlende Ampulle eines Muskelrelaxans im Notfallkoffer des Notarztes machte die Ermittler anschließend skeptisch ...

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Es war Mord! – Do. 09.07. – RTL: 22.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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