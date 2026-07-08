Home News Star-News

"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder werden gespielt!

Große Tour

"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder werden gespielt!

08.07.2026, 10.01 Uhr
von Charlotte Leutloff
Helene Fischer ist zurzeit mit ihrer großen "360° Stadion Tour 2026" unterwegs. Die Sängerin überraschte die Fans mit einem dramatischen Auftritt und einer beeindruckenden Setlist, die Hits wie "Atemlos" und "Phänomen" umfasst. Weitere Termine folgen in Hamburg und Hannover.
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Helene Fischer spielt auf ihrer Tour alte Klassiker wie "Atemlos" oder "Herzbeben". Dazu kommen aber auch viele neue Lieder wie "Heute Nacht".  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael
Helene Fischer in einem roten Body in einem Gurt in der Luft.
In einem Gurt gespannt eröffnete Helene Fischer die Tour über den Köpfen ihrer Fans.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael

Helene Fischers große „360° Stadion Tour 2026“ ist in vollem Gange. Erste Bilder und Videos zeigen beeindruckende Aufnahmen von der Sängerin. Doch eine Frage beschäftigt wohl alle Fans: Welche Lieder werden gesungen?

So spektakulär ist die Eröffnung

Das erste Lied ist „Jetzt oder nie“, währenddessen sie von einer Seite des Stadions spektakulär über die Fans an einem Gurt auf die Bühne schwebt. Zu Beginn trug sie einen roten Body, der mit Glitzer bedeckt war. Während der Show sind Outfitwechsel zu erwarten.

Das ist die gesamte Setlist

An ihrem ersten Termin spielte sie die Lieder in folgender Reihenfolge:

Derzeit beliebt:
>>"Bis morgens um sechs gesoffen": Joko über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
>>Esther Sedlaczek spricht über Panikattacke: "Ich dachte, ich falle gleich um"
>>Vor dem Rampenlicht: So abergläubisch sind die Schlagerstars Florian Silbereisen und Co.
>>Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart
  • Jetzt oder nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Feuer am Horizont
  • Hundert Prozent
  • Mitten im Paradies
  • Ich will immer wieder dieses Fieber spüren
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Te Queiro
  • Marathon
  • Nur mit Dir
  • Vamos a Marte
  • Liebe ist ein Tanz
  • Viva la Vida
  • Das Karussell in meinem Bauch
  • Fehlerfrei
  • Warum (Neuer Song)
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich dich wach
  • Spiele
  • Rausch
  • Wir zwei
  • Regenbogenfarben
  • Wir werden eins
  • Atemlos
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Heute Nacht (WM-Song)
  • Phänomen

Während der Tour kann sich die Liste immer wieder ändern. Es können weitere neue Songs dazukommen, alte gestrichen werden, Medleys entstehen oder eine neue Reihenfolge kann gebildet werden. Zuletzt gab es Shows in Köln, Hamburg und Hannover. Weiter geht es in München und in Wien.

Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart
Zwischen Proben, Auftritten und privaten Momenten erlebt Helene Fischer einen intensiven Neustart. Die Balance zwischen zwei Welten wird zur besonderen Herausforderung.
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Von der DDR-Schwimmerin zum ZDF-Star: So sah Andrea Kiewel früher aus
Optischer Wandel
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Judith Holofernes und ihre Stimme: Ein ungewisses Schicksal
Stimmstörung
Judith Holofernes
"Isch komm da her": Der Satz, der Thomas Seitel und Helene Fischer zusammenbrachte
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Die Verräter" Staffel 4: Mit diesen Strategien haben Promis die besten Chancen
Psychospiel mit Taktik
Drei "Verräter" stehen im Halbkreis um einen runden Tisch. Sie tragen rote Kutten und schwarze Gesichtsmasken zur Tarnung.
Helene Fischer über Spagat zwischen Familie & Bühne: "Es gelingt mir einfach nicht"
Familienbande
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
So wohnen die Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Zuhause der Schlagerstars
Ein Bergdorf von oben.
Frank Schöbel: Der Superstar der DDR und seine großen Pläne
DDR-Musikikone
Frank Schöbel
"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage
Sicherheitslösungen
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
ARD-Doku wirft kritische Blicke auf Taylor Swift
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Giovanni Zarrella auf Tour: Ehefrau Jana Ina unterstützt ihn mit rührender Geste
"Eine italienische Sommernacht“
Giovanni Zaralle mit Ehefrau Jana Ina
Vermögen der Schlagerqueen: So viel verdient Helene Fischer wirklich!
Ihr Vermögen
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
Fabian Wegmann verrät: Was erwartet uns bei der Tour de France 2026?
Radsport-Insight
Fabian Wegmann , Florian Naß
Stefan Mross verplappert sich: "Mit Florian Silbereisen geschlafen"
Live in der ARD
Immer wieder sonntags
Die harten Anfänge von Tokio Hotel: "Bedroht, beschimpft, beschmissen"
Kaulitz-Brüder reflektieren
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
"Lass es 200 bis 300 Euro sein": So niedrig ist Jürgen Drews' Rente laut seiner Tochter
Finanzielle Sicherheit
Jürgen Drews
Emma Stone in "Einfach zu haben": Die Highschool-Komödie, die man gesehen haben muss!
Emma Stones Durchbruch
Einfach zu haben
Enola Holmes 3: Wenn die kleine Schwester den großen Bruder retten muss
Sherlock in Not
"Enola Holmes 3"
ZDF-Sonderausgabe: Maybrit Illner spricht mit Bundeskanzler Merz
Sonderausgabe angekündigt
"Maybrit Illner"
Tom Kaulitz platzt der Kragen wegen Bruder Bill: "Es ist aber krank"
Shopping-Debatte
Tom Kaulitz und Bill Kaulitz
Markus Preiß: "Die Zeiten für spielerische Sommerinterviews sind viel zu ernst"
Studio statt Spreeterrasse
Markus Preiß
Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
Reichtum durch Rollen
Millie Bobby Brown
Box-Legende Mike Tyson: Rückkehr in den Ring mit 60?
Tysons Comeback
Mike Tyson
Minions und Klavierspieler: Das sind die Kino-Highlights im Juli
Kinostarts im Juli
Minions & Monster
So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
Lohan im Wandel
Lindsay Lohan
Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"
Emotionaler Abschied
Stefano Zarrella
WM 2026: Esther Sedlaczek spricht über ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
ARD-Duo der Fußball-WM
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie
Rührende Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.