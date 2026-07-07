Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner

Egoismus, Narzissmus, Unzuverlässigkeit – es gibt viele Eigenschaften, mit denen Männer oder Frauen bei ihren Beziehungspartnern negativ auffallen können. Charlotte Engelhardt hat ebenfalls ihre persönliche Grenze gezogen, bei der Moderatorin würden angesichts "fehlender Selbstreflexion" sämtliche Alarmglocken läuten, wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa verriet.

In dem Gespräch beschrieb Engelhardt ausführlich, wie sich das Charaktermerkmal bei Männern äußert. "Das zeigt sich oft in billigen Ausflüchten, wenn beteuert wird, man habe doch nur harmlos mit einer anderen Frau geschrieben oder Bilder ausgetauscht." Und: Männer mit "komplett fehlender Selbstreflexion" würden oft "Dinge tun, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie ihre Partnerin damit zutiefst verletzen".

Ein solches Verhalten zeuge nach Ansicht der 47-Jährigen von einer mangelnden Reife. "Statt sich ernsthaft mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, wird die Schuld einfach sehr gerne und schnell auf andere abgeschoben." Engelhardt ist überzeugt: "Mangelnde Selbstreflexion ist extrem problematisch."

Erfahrungen aus erster Hand? Ob Engelhardt diese Ansicht nach persönlicher Erfahrung gewonnen hat oder aus Erzählungen anderer Frauen, ließ sie offen. Die Moderatorin war von 2012 bis 2022 mit dem Rapper Sido verheiratet. Dessen bürgerlichen Namen Würdig hatte sie angenommen und lange nach der Trennung behalten. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie angekündigt, wieder ihren Geburtsnamen zu führen.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. In einem Interview mit dem "Spiegel" hatte Sido 2022 eingeräumt, dass seine Drogensucht ein Grund für das Ehe-Aus gewesen sei. Engelhardt hatte in einem Gespräch mit "Gala" durchblicken lassen, dass sie um ihre Beziehung "bis zum bitteren Ende" gekämpft hätten. "Doch irgendwann ging es dann auch bei uns nicht mehr."

Als Expertin in Beziehungsfragen gibt sich Engelhardt auch in der Reality-Sendung "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" zu erkennen, die sie seit 30. Juni beim Streaming-Portal RTL+ moderiert. In dem Format werden Männer von ihren Partnerinnen auf ihre Loyalität, Treue und Beziehungsfähigkeit getestet.

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