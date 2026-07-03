Home News Star-News

Franka Potente schlägt Alarm: "Viele meiner Schauspieler-Freunde sind arbeitslos"

Hollywood-Kritik

Franka Potente schlägt Alarm: "Viele meiner Schauspieler-Freunde sind arbeitslos"

03.07.2026, 10.02 Uhr
In den 2000ern war sie einer der größten deutschen Kinostars. Heute hat Franka Potente nicht mehr den Luxus, bei Rollenangeboten wählerisch zu sein. Außerdem benannte sie in einem Interview einige große Probleme in Hollywood.
Franka Potente
Franka Potente lebt mit ihren Töchtern in Los Angeles. Das sei nicht immer einfach, klagte sie nun in einem Interview.  Fotoquelle: Getty Images / Andreas Rentz

Deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler schaffen es in Hollywood nur selten. Umso bemerkenswerter war der Aufstieg, der Franka Potente in den frühen 2000er-Jahren gelang. Ausgehend von ihrer Popularität in Tom Tykwers Thriller "Lola rennt" wurde auch die Traumfabrik auf die Mimin aufmerksam. 2001 war sie an der Seite von Johnny Depp in "Blow" zu sehen, 2002 verkörperte sie die Hauptrolle neben Matt Damon in "Die Bourne Identität". Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, blickt Potente sehr kritisch auf Hollywood.

Im Interview mit "Die Zeit" sagte die in Los Angeles lebende Schauspielerin, heute werde nicht nur weniger gedreht, sondern die Produktionsfirmen würden auch schlechter bezahlen. Dazu tragen auch die Streamer ihren Teil bei, die oft keine Tantiemen auszahlen, sondern auf Buy-out-Verträge setzen. "Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos. Einige sind sogar mit vierzig zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie sich L.A. nicht mehr leisten können", erklärte die 51-Jährige.

Franka Potente im Interview: "Das Geld muss ja irgendwie reinkommen"

Erfolgreiche Vergangenheit hin oder her, auch bei Franka Potente schlagen sich die "wahnsinnig teuren" Lebenshaltungskosten in Los Angeles nieder. "Wenn's geht, klar. Wenn ich aber ewig nicht gearbeitet habe und mal wieder etwas machen muss, sage ich eben doch zu", schilderte sie, dass sie bei Rollenangeboten nicht mehr allzu wählerisch sein könne. Schließlich braucht die Zweifachmama für ihre Familie Geld. "Die war noch am billigsten, aber das Geld muss ja trotzdem irgendwie reinkommen", erklärte sie zu der katholischen Privatschule, auf der ihre zwei Töchter gehen.

Derzeit beliebt:
>>Optische Verwandlung: So hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher abgenommen
>>Esther Sedlaczek über ihren Zusammenbruch: "Ich dachte, ich falle gleich um"
>>Jodie Foster äußert brisanten KI-Verdacht über Kino-Hit mit Brad Pitt
>>Lindsay Lohan wird 40: Vom Skandalgirl zur strahlenden Schauspielerin

Eigentlich hatte sich Franka Potente zunehmend hinter die Kamera orientiert, ehe die Corona-Pandemie weitere Engagements verhinderte. Das sei auch der Grund, warum sie heute wieder vor der Kamera zu sehen sei. "Wenn ich ein, zwei große Projekte im Jahr habe, meine Rechnungen zahlen und mit den Kids in den Urlaub fahren kann: wundervoll", erläuterte Franka Potente im "Zeit"-Gespräch.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Capital Bra zieht Drogen-Reißleine: "Möchte nicht mehr in der Psychiatrie landen"
Drogenbeichte
Capital Bra
Eric Stehfests Liebes-Comeback: Sarah Scheil erobert sein Herz
Neue Beziehung
Eric Stehfest
Danny Glover offenbart seine Alzheimer-Erkrankung
Alzheimer-Diagnose
Danny Glover
Die harten Anfänge von Tokio Hotel: "Bedroht, beschimpft, beschmissen"
Kaulitz-Brüder reflektieren
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
Reichtum durch Rollen
Millie Bobby Brown
So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
Lohan im Wandel
Lindsay Lohan
Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie
Rührende Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
Die Sprache der Minions: Mehr als nur Kauderwelsch
Kunstsprache
"Ich - Einfach unverbesserlich 3"
"House of the Dragon"-Star Gayle Rankin mit offenen Worten: "Mit Selbstsicherheit habe ich zu kämpfen"
Innere Stärke
"House of the Dragon" Staffel 3
Giovanni Zarrella auf Tour: Ehefrau Jana Ina unterstützt ihn mit rührender Geste
"Eine italienische Sommernacht“
Giovanni Zaralle mit Ehefrau Jana Ina
Vanessa Mai und Lola Weippert führen Fans in die Irre: "Ihr müsst stark bleiben"
Podcast-Fortsetzung
Vanessa Mai und Lola Weippert
"Pionier des Sportjournalismus": BR-Moderator Manfred Vorderwülbecke gestorben
TV-Sportlegende
Manfred Vorderwülbecke
ARD wirft Abendprogramm für Merz um
Merz im Brennpunkt
Friedrich Merz
TV-Koch Sebastian Lege: RTL-Deal und neue Shows
Sebastian Lege bei RTL
Sebastian Lege
ARD-Expertin schlägt Schweinsteiger für den DFB vor: "Würde mich nicht drücken"
Trainerfrage beim DFB
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
Liebesdramen und Krimikomödien: Das sind die Heimkino-Neuheiten
Heimkino-Neuheiten
"Gelbe Briefe"
Trump führt in bizarrem KI-Video Hollywood-Stars um Robert De Niro vor
KI-Video sorgt für Wirbel
Donald Trump
ARD-Schalte sorgt für Lacher: Spanischer Fan platzt ins Interview
Fan-Provokation
ARD
"Der Club der singenden Metzger": Kritik zum Epos mit Aylin Tezel auf 3sat
Auswanderer-Drama
Der Club der singenden Metzger
"Apocalypse Now – Final Cut": Kritik zum Antikriegsfilm von Francis Ford Coppola auf 3sat
Antikriegsfilm-Klassiker
"Apocalypse Now"
"Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits": Die Show auf RTL
Mallorca-Revival
"Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits"
Diese WM-Spiele laufen heute (3.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
"Ready Player One": Kritik zum Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf ProSieben
Sci-Fi-Abenteuer
Ready Player One
Coaching bis zum "ersten Mal": RTL adaptiert kontroverses britisches TV-Experiment
Sexuelle Premieren
"Virgin Island - Unberührt im Paradies"
Uwe Herrmann kämpft gegen Merkel-Karzinom: "Bald kommt wahrscheinlich die Bestrahlung"
Gesundheitsupdate
Uwe Herrmann
Ewald Lienen wirft Julian Nagelsmann "Sabotage" an der eigenen Mannschaft vor
Lienen-Kritik
Ewald Lienen
Dröge bezeichnet Krankmeldungs-Pläne als "Unverschämtheit den Beschäftigten gegenüber"
Dröges Kritik an Reformen
Katharina Dröge bei "phoenix"
Mr. Bean macht Ferien: Ein chaotisches Cannes-Erlebnis
Slapstick-Kino
Mr. Bean macht Ferien
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow