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"Pionier des Sportjournalismus": BR-Moderator Manfred Vorderwülbecke gestorben

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"Pionier des Sportjournalismus": BR-Moderator Manfred Vorderwülbecke gestorben

03.07.2026, 08.38 Uhr
von Gianluca Reucher
Manfred Vorderwülbecke, prägendes Gesicht des BR und Pionier des Sportjournalismus, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bekannt aus Sendungen wie "Blickpunkt Sport" und "Tele-Ski", hinterlässt er ein bleibendes Erbe im Wintersport.
Manfred Vorderwülbecke
BR-Moderator Manfred Vorderwülbecke ist im Alter von 86 Jahren verstorben.  Fotoquelle: BR/Foto Sessner

Er war eines der Gesichter in der Geschichte des Bayrischen Rundfunks (BR) und galt als prägende Figur im Sportjournalismus – jetzt ist Manfred Vorderwülbecke im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab der BR in einem emotionalen Nachruf bekannt.

Seit Ende der 1960er-Jahre war Manfred Vorderwülbecke für den BR und die ARD aktiv – als Moderator, Reporter und vor allem auch als Ideengeber. So entwickelte er 1976 gemeinsam mit Eberhard Stanjek das BR-Format "Blickpunkt Sport", das bis heute zu den bekanntesten Sportsendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zählt.

Mit Fritz von Thurn und Taxis bereiste er 15 Jahre lang die Welt des alpinen Skisports, die er mit seiner Berichterstattung – unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 1976 – nachhaltig prägte. Die große Leidenschaft des Journalisten wurde auch in der BR-Reihe "Tele-Ski" deutlich, die unter Wintersportfans schnell zu einem absoluten Kult-Format aufstieg.

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BR-Sportchef Christoph Netzel sagt in dem Nachruf: "Mit VW, wie ihn viele liebevoll nannten, verliert die BR-Sportredaktion einen Großen, einen Sympathieträger, eine Stimme des Wintersports und einen Pionier des Sportjournalismus. Die von ihm erfundene Sendereihe 'Tele-Ski' ist bis heute ein unvergessener Kult-Klassiker."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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