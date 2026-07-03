"Pionier des Sportjournalismus": BR-Moderator Manfred Vorderwülbecke gestorben

Er war eines der Gesichter in der Geschichte des Bayrischen Rundfunks (BR) und galt als prägende Figur im Sportjournalismus – jetzt ist Manfred Vorderwülbecke im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab der BR in einem emotionalen Nachruf bekannt.

Seit Ende der 1960er-Jahre war Manfred Vorderwülbecke für den BR und die ARD aktiv – als Moderator, Reporter und vor allem auch als Ideengeber. So entwickelte er 1976 gemeinsam mit Eberhard Stanjek das BR-Format "Blickpunkt Sport", das bis heute zu den bekanntesten Sportsendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zählt.

Mit Fritz von Thurn und Taxis bereiste er 15 Jahre lang die Welt des alpinen Skisports, die er mit seiner Berichterstattung – unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 1976 – nachhaltig prägte. Die große Leidenschaft des Journalisten wurde auch in der BR-Reihe "Tele-Ski" deutlich, die unter Wintersportfans schnell zu einem absoluten Kult-Format aufstieg.

BR-Sportchef Christoph Netzel sagt in dem Nachruf: "Mit VW, wie ihn viele liebevoll nannten, verliert die BR-Sportredaktion einen Großen, einen Sympathieträger, eine Stimme des Wintersports und einen Pionier des Sportjournalismus. Die von ihm erfundene Sendereihe 'Tele-Ski' ist bis heute ein unvergessener Kult-Klassiker."

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