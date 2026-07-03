TV-Koch Sebastian Lege: RTL-Deal und neue Shows

Dass Sebastian Lege das ZDF nach 13 Jahren verlässt, war bereits seit einigen Wochen klar. Ab 2013 war der 47-Jährige beim öffentlich-rechtlichen Sender als Food-Experte und Produktentwickler aktiv. 2016 erhielt er mit "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" seine erste eigene Sendung und ist seit einigen Jahren vor allem für sein Format "Besseresser" bekannt. Ende dieses Jahres endet Leges Vertrag beim ZDF. Jetzt ist klar, wohin es den Profi-Koch ziehen wird.

Ab 2027 wird Sebastian Lege exklusiv für RTL tätig sein. Das gab der Kölner Privatsender am Donnerstag bekannt. Schon seit einigen Jahren ist der Food-Experte mit der Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" immer mal wieder bei VOX zu sehen. 2026 werden neue Folgen kommen. Das ist allerdings längst nicht alles: Lege soll weitere Formate erhalten, die laut RTL auch in der Primetime ausgestrahlt werden sollen.

"Längst auch ein Millionenpublikum überzeugt" Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, freut sich in der Pressemitteilung des Senders auf die exklusive Zusammenarbeit: "RTL Deutschland wird das neue und exklusive Zuhause für den einzigartigen Sebastian Lege. Mit seiner Expertise, seiner unverwechselbaren Art und seiner euphorischen Experimentierfreude hat er in den vergangenen Jahren nicht nur unser Herz erobert, sondern längst auch ein Millionenpublikum überzeugt. Wir freuen uns sehr auf den Ausbau unserer Zusammenarbeit und viele weitere Projekte mit Food-Experte Sebastian Lege in der großen Senderfamilie von RTL Deutschland."

Sebastian Lege sagt zu seinem RTL-Wechsel selbst: "Essen begeistert uns alle – und genau darin steckt unglaublich viel Potenzial für gute Unterhaltung, spannende Geschichten und echte Aha-Momente. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit RTL Deutschland neue Ideen und Formate umzusetzen und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Genuss, Wissen und Leidenschaft mitzunehmen."

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