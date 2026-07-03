Home News TV-News

"Der Club der singenden Metzger": Kritik zum Epos mit Aylin Tezel auf 3sat

Auswanderer-Drama

"Der Club der singenden Metzger": Kritik zum Epos mit Aylin Tezel auf 3sat

03.07.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Die Romanverfilmung "Der Club der singenden Metzger" erzählt die Geschichte eines schwäbischen Metzgers in den USA nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Film voller Drama und magischer Momente, der auf 3sat zur Primetime gezeigt wird.
Der Club der singenden Metzger
In der Literaturverfilmung "Der Club der singenden Metzger", einem TV-Zweiteiler, war Leonie Benesch ebenfalls zu sehen. Sie spielt die Frau eines deutschen Auswanderers in die USA, verkörpert von Jonas Nay.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie//Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Der Metzger Fidelis (Jonas Nay) wandert in die USA aus. Dort wird er nicht nur seine eigene Metzgerei eröffnen, sondern mit anderen Männern aus der Stadt auch einen Chor starten - aus Heimweh.  Fotoquelle: DF/ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Zirkusartistin Delphine (Aylin Tezel) will im Wilden Westen neu anfangen.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Der ausgewanderte Deutsche Fidelis Waldvogel (Jonas Nay, links) lernt im zweiten Teil von "Der Club der singenden Metzger" den Indigenen und Zirkusartisten Cyprian (Vladimir Korneev) kennen.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Deutscher Chorgesang im Wilden Westen: Fidelis Waldvogel (Jonas Nay, vorn) gründet mit (von links) Dr. Hagenau (Gerhard Liebmann), Zumbrugge (Jean-Pierre Cornu), Kozka (Maciej Salamon), Cyprian (Vladimir Korneev) und Robert (Sylvester Groth) einen Männerchor.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) und Eva (Leonie Benesch) müssen im zweiten Teil des Films die nervige Tante Lore (Therese Hämer, rechts) aufnehmen, die aus dem Schwäbischen in die Westernstadt nachgerückt ist.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Delphine (Aylin Tezel, links) kümmert sich um die kranke Eva (Leonie Benesch). Eva ahnt nicht, dass Delphine in ihren Mann Fidelis verliebt ist.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Delphine (Aylin Tezel) bereitet ihr alkoholkranker Vater Robert (Sylvester Groth) immer wieder Sorgen.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie/Constantin Film/Walter Wehner
Der Club der singenden Metzger
Delphine (Aylin Tezel) und Fidelis (Jonas Nay) erhalten Post aus Deutschland.  Fotoquelle: ARD Degeto/SWR/Moovie//Constantin Film/Walter Wehner

Bereits 2003 erschien in den USA der Roman "The Master Butchers Singing Club" von Louise Erdrich. Die Autorin, deren interessantes Familienerbe halb indigen und halb deutsch ist, erzählt die Geschichte ihres Ahnen Fidelis Waldvogel, der nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Schwäbischen in die USA auswanderte. Ein klassischer Wirtschaftsflüchtling, würde man heute sagen. Daheim gab es schon mehr als genug Metzger, also wurde der Sohnemann, gespielt von Jonas Nay, mit einem Satz Messer plus dem Koffer voller Würste (zur Eigenwerbung) in die USA geschickt. Aus Heimweh wird er in der neuen Heimat später einen Gesangsverein ins Leben rufen.

3sat
Der Club der singenden Metzger
Drama • 03.07.2026 • 20:15 Uhr

Als das Geschäft des herzensguten Schwaben, der sich mit dem Englischen lange schwertut, gut läuft, holt er seine Frau Eva (Leonie Benesch) und deren Baby nach, das von seinem im Schützengraben gefallenen Freund stammt. Fidelis hatte ihm zu dessen letzten Atemzügen geschworen, sich um Eva und ihr Kind zu kümmern. 3sat wiederholt den Zweiteiler "Der Club der singenden Metzger" diesen und nächsten Freitag zur besten Sendezeit.

Während sich die Waldvogels in der fremden Welt aus Wüste, einem schnell aus Brettern zusammengezimmerten Städtchen und vielen seltsamen Menschen zurechtzufinden versuchen, erzählen sowohl der Roman als auch der Film von Altmeister Uli Edel ("Der Baader Meinhof Komplex") nach dem Drehbuch von Ruth Stadler und Doris Dörrie parallel von zwei weiteren Protagonisten: Die Hamburger Zirkusartistin Delphine (Aylin Tezel) und ihren Vater, den saufenden Clown Robert (Sylvester Groth), hat es ebenfalls nach Amerika verschlagen.

Derzeit beliebt:
>>"Apocalypse Now – Final Cut": Kritik zum Antikriegsfilm von Francis Ford Coppola auf 3sat
>>"Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits": Die Show auf RTL
>>"Ready Player One": Kritik zum Science-Fiction-Film von Steven Spielberg auf ProSieben
>>"Henry Fonda for President": Kritik zum Dokumentarfilm

Als Delphine den gutaussehenden Indigenen Cyprian (Vladimir Korneev) kennenlernt, werden sie nicht nur Partner auf der Zirkusbühne, sondern entwickeln auch eine private Beziehung. Irgendwann finden die beiden Geschichten zusammen. Ein dreistündiges Filmepos mit viel tragischem Leben, aber durchaus magischen Momenten nimmt seinen Lauf.

Deutsche als steife Fremdlinge in einer Welt der "Artenvielfalt"

"Der Club der singenden Metzger" spielt in einem interessanten Setting: Es zeigt Deutsche als arme ausgewanderte Würste unter Cowboys und Indigenen. Kann das funktionieren? Dank überzeugender schauspielerischer Leistungen des gesamten Ensembles und der schönen Kameraarbeit von Hannes Hubach ("Der Palast") nimmt man dem Film seine reichlich melodramatische Geschichte irgendwie ab. Eingestreute Erzählmomente mit magischem Realismus dürften den ein oder anderen Zuschauer stören, ebenso wie die Tatsache, dass einige Handlungsstränge in eine andere Richtung laufen, als es der klassische Kitschfilm – in diese Kategorie darf man "Der Club der singenden Metzger" durchaus sortieren – normalerweise vorsieht.

Wegen des spannenden Western-Perspektivwechsels – Deutsche als steife Fremdlinge in einer Welt der "Artenvielfalt" – ist der zweiteilige Film durchaus interessant. Daran, wie sich jene fühlen, die alles zurücklassen müssen, um in einer unbekannten Welt neu anzufangen, kann man nicht oft genug erinnern.

Der Club der singenden Metzger – Fr. 03.07. – 3sat: 20.15 Uhr

"Apocalypse Now – Final Cut": Kritik zum Antikriegsfilm von Francis Ford Coppola auf 3sat
Francis Ford Coppolas Antikriegsfilm "Apocalypse Now" von 1979 kehrt als "Final Cut" auf 3sat zurück. Die spektakuläre Fassung bietet eine restaurierte Version des Klassikers, der mit zwei Oscars und der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.
Antikriegsfilm-Klassiker
"Apocalypse Now"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Spiel mir das Lied vom Tod": Der Abgrund offenbart sich am Ende
Sergio Leones Meisterwerk
Spiel mir das Lied vom Tod
"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
Tech-Eliten und Trump
Rechtsruck im Silicon Valley
"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat
Italienische Opernklänge
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung
Geplanter Neustart
Lola Weippert
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf
"Es ist nur eine Phase, Hase"
Es ist nur eine Phase, Hase
Wiener Philharmoniker, Oper und Musical: 3sat eröffnet den Festspielsommer
"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026"
Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen
Hamburger Gedächtnislücken
Neben der Spur - Amnesie
Mysteriöse Ereignisse in Nordholm: Was geschah mit der Familie Thomsen?
"Die verschwundene Familie (1)"
Die verschwundene Familie (1)
Diese WM-Spiele laufen heute (3.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
Lindsay Lohan wird 40: Vom Skandalgirl zur strahlenden Schauspielerin
Lohans Comeback
Lindsay Lohan 2026
Eric Stehfests Liebes-Comeback: Sarah Scheil erobert sein Herz
Neue Beziehung
Eric Stehfest
Coaching bis zum "ersten Mal": RTL adaptiert kontroverses britisches TV-Experiment
Sexuelle Premieren
"Virgin Island - Unberührt im Paradies"
Danny Glover offenbart seine Alzheimer-Erkrankung
Alzheimer-Diagnose
Danny Glover
Uwe Herrmann kämpft gegen Merkel-Karzinom: "Bald kommt wahrscheinlich die Bestrahlung"
Gesundheitsupdate
Uwe Herrmann
Ewald Lienen wirft Julian Nagelsmann "Sabotage" an der eigenen Mannschaft vor
Lienen-Kritik
Ewald Lienen
Dröge bezeichnet Krankmeldungs-Pläne als "Unverschämtheit den Beschäftigten gegenüber"
Dröges Kritik an Reformen
Katharina Dröge bei "phoenix"
Mr. Bean macht Ferien: Ein chaotisches Cannes-Erlebnis
Slapstick-Kino
Mr. Bean macht Ferien
Diese ARTE-Doku zeigt, warum Disco die Porno-Musik der 70er war
Erotik trifft auf Musik
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
Diese Stars kämpfen um Vertrauen bei "Die Verräter"!
Prominente im Verdacht
"Die Verräter"
Neue Folgen, neue Eventshow: So geht es nach der Sommerpause für Stefan Raab bei RTL weiter
Raabs TV-Comeback
Die "Jetski Star WM"
Jerry Hall: Ein Leben zwischen Glamour und Gelassenheit
Glamouröse Gelassenheit
Mick Jagger und Jerry Hall
Frank Schöbel: Der Superstar der DDR und sein unerfüllter Traum
DDR-Superstar
Frank Schöbel
Bundesliga startet Ende August: Diesen Kracher sehen Sie live im Free-TV
Bundesliga-Highlight
Harry Kane
"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder sind auf der Setlist!
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body in einem Gurt in der Luft.
Vermögen der Schlagerqueen: So viel verdient Helene Fischer wirklich!
Ihr Vermögen
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
Fabian Wegmann verrät: Was erwartet uns bei der Tour de France 2026?
Radsport-Insight
Fabian Wegmann , Florian Naß
Stefan Mross verplappert sich: "Mit Florian Silbereisen geschlafen"
Live in der ARD
Immer wieder sonntags