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Stefan Mross verplappert sich: "Mit Florian Silbereisen geschlafen"

Live in der ARD

Stefan Mross verplappert sich: "Mit Florian Silbereisen geschlafen"

02.07.2026, 13.14 Uhr
von Leonie Ebel
Bei "Immer wieder sonntags" wurde aus einer harmlosen Anekdote plötzlich ein echter Lacher. Besonders Mitch Keller konnte sich das Kichern nicht verkneifen.
Immer wieder sonntags
Stefan Mross musste erraten, welche Geschichte von Schlagerstar Mitch Keller der Wahrheit entspricht.  Fotoquelle: Screenshot ARD
Immer wieder sonntags
Erstmals trat Stefan Mross' Lebensgefährtin Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags" auf.  Fotoquelle: ARD

"Die Fußballnacht war ein bisschen lang", klagte Stefan Mross gähnend im Catering von "Immer wieder sonntags". Doch Hilfe war schnell zur Stelle: Seine Kollegin hatte bereits eine ganze Karaffe frisch gebrühten Espresso vorbereitet. Mit dem Koffein-Schub konnte die vierte Show schließlich starten.

Voller eingeflößtem Elan führte der Moderator durch den Sonntagmorgen, an dem natürlich auch der beliebte Besuch in der Starküche anstand: In dieser Ausgabe durfte Bernd Stelter sein Kochtalent unter Beweis stellen und für Stefan Mross den Kochlöffel schwingen. Der Comedian zauberte ein "Schlabberkappes" – einen traditionellen Eintopf aus Weißkohl, Zwiebeln, Kartoffeln und Fleisch.

Stefan Mross sorgt mit Florian-Silbereisen-Anekdote für großes Gelächter

Während der Eintopf in der Küche vor sich hin köchelte, ging es auf der Bühne direkt schwungvoll weiter. In einer spielerischen Einlage musste Stefan Mross sein detektivisches Gespür beweisen und Schlagerstar Mitch Keller entlarven: Von zwei amüsanten Geschichten, die dieser im Gepäck hatte, entsprach nämlich nur eine der Wahrheit. Der Moderator hatte die Qual der Wahl: Stimmt es, dass der Promi-Papa Mark Keller plötzlich im Hotelzimmer von Mitch stand, weil die Mitarbeiter der Rezeption die beiden Sänger miteinander verwechselt haben? Oder ist die Geschichte wahr, dass Mitch die Schule geschwänzt hat, um mit seinem Kumpel auf eine Insel zu fliegen?

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Für Stefan Mross war die Antwort klar: "Ich glaube eher Geschichte Nummer eins, weil ich hab mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen." Mit dieser Formulierung löste er lautes Gelächter im Publikum aus – und auch Mitch Keller konnte sich das Kichern nicht verkneifen: "Ach so?! Schön!" Der Moderator versuchte schnell noch zurückzurudern, doch das Kopfkino hatte bei den Zuschauern längst begonnen, als er hastig klarstellte: "Also... im Bett, meine ich!" Man sei damals gemeinsam auf Tour gewesen und im selben Zimmer aufgewacht. Weitere Details? Fehlanzeige!

Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Ein Moment im Backstage-Bereich wurde für den Entertainer plötzlich unangenehm. Dabei sollte er eigentlich wenige Minuten später auf der Bühne stehen.
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.

Mross lag mit seiner Vermutung jedoch falsch: Tatsächlich stimmte die zweite Geschichte. Mitch Keller ist während der Schulzeit einfach mal mit einem Kumpel, der Pilot werden wollte, auf die Ostfriesische Insel Langeoog geflogen.

Eva Luginger feiert besondere Premiere bei "Immer wieder sonntags"

In der vierten Ausgabe der letzten Saison von "Immer wieder sonntags" kam es zudem zu einer besonderen Premiere: Stefan Mross' Lebensgefährtin Eva Luginger trat in der beliebten ARD-Unterhaltungsshow erstmals auf und präsentierte ihre Single "Heimliche Tränen" – ein Titel, den "die große Kristina Bach" ("Atemlos") extra für Luginger geschrieben hatte. Der Jubel nach der Performance hielt lange an, "Eva"-Sprechchöre waren zu hören. Do so gelungen das musikalische Comeback von Luginger auch war: Für die Fans gab es eine kleine Enttäuschung: Viele hatten sich einen romantischen Moment zwischen dem Moderator und seiner Partnerin erhofft – dieser blieb jedoch aus. "Meine Damen und Herren – Ihr Schatz, mein Schatz, unser Schatz mit ihrer Band", war das Höchste der Gefühle, das von Mross zu hören war.

Inka Bause spricht über ihren Backstage-Zwischenfall mit Helene Fischer
Helene Fischer und Inka Bause trafen Backstage aufeinander. Dabei lief nicht alles rund. Die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin hat sich zu ihrem Verhältnis zur Schlagersängerin geäußert.
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.

"Sommerhitkönig": Patrick Steindl und Michael Leitner kämpfen um den Titel

Dafür schlugen die Fan-Herzen gleich beim nächsten Programmpunkt wieder höher, als der Fokus zurück auf den musikalischen Nachwuchs rückte. Die Suche nach dem "Sommerhitkönig" ging nämlich in die nächste Runde. Diesmal im Duell: Patrick Steindl und Michael Leitner. Die beiden Newcomer träumen vom heißbegehrten Titel, doch der Weg dorthin ist lang: Erst in der allerletzten Sendung der Saison wird die große Entscheidung gefällt.

Patrick Steindl präsentierte den Zuschauern seinen Song "Ein heißer Sommerflirt", während Michael Leitner wieder einmal mit seinem Hit "Immer wieder Sommer" begeisterte. Dreimal wurde er von den Fans in die nächste Runde gewählt, doch in der vierten Ausgabe musste er sich geschlagen geben: Patrick Steindl holte sich die meisten Stimmen und durfte in der Ausgabe am 28. Juni gegen die Band "Die jungen Wölfe" antreten.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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