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"Amerikas Aufbruch in die Freiheit": Kritik zur ARTE-Doku über Amerikas Unabhängigkeit

Vergessene Helden

"Amerikas Aufbruch in die Freiheit": Kritik zur ARTE-Doku über Amerikas Unabhängigkeit

02.07.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
ARTE präsentiert einen neuen Blick auf den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, erzählt aus der Sicht von einfachen Soldaten, Frauen und versklavten Menschen. Der Dokumentarfilm beleuchtet persönliche Schicksale und die oft übersehenen Aspekte des Krieges, der die Welt veränderte.
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
In einer nachgestellten Filmszene wird an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung vor 250 Jahren erinnert.  Fotoquelle: Arte/Go Button Media/Autentic
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
Weil sie als Frau nicht kämpfen durfte, legte Deborah Sampson eine aufwendige Verkleidung an, um in den Krieg ziehen zu können.  Fotoquelle: Arte/Go Button Media/Autentic
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
Die amerikanischen Truppen waren hoch motiviert, wenn auch oft nicht gut ausgebildet.  Fotoquelle: Arte/Go Button Media/Autentic
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
Erst über den Kampf gegen die verhassten englischen "Rotröcke" war der Weg in die Unabhängigkeit möglich.  Fotoquelle: Arte/Go Button Media/Autentic

250 Jahre nach der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung richtet ARTE den Blick auf die Menschen, die den Weg zur Gründung der Vereinigten Staaten tatsächlich erlebt und historisch mitgeprägt haben. Der Dokumentarfilm "Amerikas Aufbruch in die Freiheit – Der Unabhängigkeitskrieg", der in deutscher Erstausstrahlung gezeigt wird, erzählt die Geschichte der Revolution nicht aus der Perspektive der berühmten Gründerväter, sondern aus Sicht einfacher Soldaten, Frauen, Jugendlicher und versklavter Menschen. Entstanden ist ein eindringliches Panorama eines Krieges, der die Welt veränderte und dessen Freiheitsversprechen bis heute nicht vollständig eingelöst sind.

ARTE
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
Dokumentarfilm • 02.07.2026 • 20:15 Uhr

Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 gilt als eines der einflussreichsten politischen Dokumente der Neuzeit. Ihre Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung prägten Demokratien weit über Nordamerika hinaus. Doch der Weg dorthin war gezeichnet von Gewalt, Entbehrungen und Widersprüchen. Genau diesen oft übersehenen Aspekten widmet sich der Dokumentarfilm von Daniel Oron. Grundlage seines Films sind originale Militärpensionsakten, in denen Veteranen des Unabhängigkeitskrieges Jahrzehnte später ihre Erinnerungen festhielten. Aus diesen historischen Dokumenten entsteht eine vielstimmige Erzählung, die den Krieg unmittelbar erfahrbar macht. Statt großer politischer Reden stehen persönliche Schicksale im Mittelpunkt: Menschen, die kämpften, litten und überlebten.

Von Menschen, die es nie in die Geschichtsschreibung schaffen

Zu ihnen gehört der junge Milizionär William French, der nach den ersten Schüssen von Lexington und Concord zu den Waffen greift, ohne zu ahnen, welche Folgen diese Entscheidung haben wird. Andere Zeitzeugen berichten von den chaotischen Schlachtfeldern des Krieges. Männer wie James Potter Collins schildern den Lärm der Gefechte, die Angst vor dem Tod und den täglichen Kampf ums Überleben bei entscheidenden Auseinandersetzungen wie Bunker Hill, Long Island, Brandywine oder Yorktown.

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Besondere Aufmerksamkeit widmet der Film jenen Menschen, die in klassischen Geschichtserzählungen oft kaum vorkommen. Versklavte Männer wie Prince Griswold verbinden ihren Militärdienst mit der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit. Für sie geht es nicht nur um die Unabhängigkeit einer Nation, sondern um die eigene Befreiung. Gleichzeitig zeigt die Dokumentation, wie Frauen während des Krieges Verantwortung übernehmen mussten. Während viele Männer an der Front kämpfen, halten Frauen wie Susannah Chandler Familien und Höfe unter schwierigsten Bedingungen am Leben. Ein sehr bemerkenswertes Kapitel ist zudem Deborah Sampson gewidmet. Sie verkleidet sich als Mann, um selbst in den Krieg ziehen zu können – ein Schritt, der für die damalige Zeit außergewöhnlich war und gesellschaftliche Grenzen infrage stellte.

Eine Gleichheit, die nicht für alle gleich galt

Der Film folgt seinen Protagonisten über die gesamte Dauer des Konflikts: von den ersten Gefechten über Hunger, Krankheiten und den berüchtigten Winter im Lager von Valley Forge bis zum entscheidenden Sieg von Yorktown. Dabei entsteht nicht nur das Bild eines militärischen Konflikts, sondern auch die Geschichte einer Gesellschaft im Umbruch. Während sich ein neues politisches Bewusstsein entwickelt, werden die Widersprüche der jungen Nation sichtbar. Denn die Ideale von Freiheit und Gleichheit galten 1776 längst nicht für alle. Frauen, versklavte Menschen und große Teile der Bevölkerung blieben von politischen Rechten ausgeschlossen. Die Dokumentation macht deutlich, dass viele der damals formulierten Versprechen erst Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später schrittweise eingelöst wurden.

Mit aufwendig rekonstruierten Szenen, historischen Quellen und persönlichen Berichten eröffnet "Amerikas Aufbruch in die Freiheit – Der Unabhängigkeitskrieg" einen ungewöhnlichen Zugang zu einem der bedeutendsten Ereignisse der Weltgeschichte. Statt Heldenverehrung liefert der Film eine Geschichte von Mut, Hoffnung und Entbehrung – und erinnert daran, dass große politische Umbrüche immer auch von den Erfahrungen gewöhnlicher Menschen geprägt werden.

Amerikas Aufbruch in die Freiheit – Do. 02.07. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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