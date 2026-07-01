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Tragischer Tod von "The Ring"-Star Daveigh Chase: Todesursache bekannt

Filmstar verstorben

Tragischer Tod von "The Ring"-Star Daveigh Chase: Todesursache bekannt

01.07.2026, 21.22 Uhr
von Paulina Meissner
Daveigh Chase, die als Samara in "The Ring" bekannt wurde, verstarb mit 35 Jahren. Berichten zufolge sind AIDS und Drogenmissbrauch die Ursachen. Ihr Vater bestätigte bereits ihren tragischen Tod.
Daveigh Chase
Der ehemalige Kinderstar Daveigh Chase ist am 16. Juni im Alter von 35 Jahren verstorben.   Fotoquelle: 2011 Getty Images/Jason Merritt

Es waren tragische Nachrichten, die vor wenigen Tagen bekannt wurden: Der ehemalige Kinderstar Daveigh Chase ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Zunächst hieß es, Chase sei infolge einer Sepsis verstorben. Nun ist laut Medienberichten die offizielle Todesursache bekannt gegeben worden.

Wie unter anderem die "New York Times" mit Verweis auf veröffentlichte Berichte der Gerichtsmediziner in Los Angeles schreibt, sei Chase an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben. Zudem wird in dem Autopsiebericht ein chronischer Konsum verschiedener Substanzen als wesentliche Begleitbedingung genannt. Ein detaillierter Bericht liege laut dem Los Angeles Department of Medical Examiner allerdings noch nicht vor.

Chase Vater, John David Schwallier, hatte den Tod seiner Tochter bereits zuvor gegenüber der "New York Times" bestätigt und zunächst angegeben, dass die Todesursache Komplikationen infolge einer bakteriellen Meningitis und einer Blutvergiftung gewesen seien. Schwallier gab außerdem an, dass seine Tochter schon lange obdachlos gewesen sei und mit ihrem Freund in der Nähe des Krankenhauses gelebt habe, in dem sie letztlich verstarb. Sie soll bereits seit ihrem 13. Lebensjahr Drogen konsumiert haben.

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"The Ring" und "Lilo & Stitch" machten Daveigh Chase berühmt

Daveigh Chase stand in ihrer Kindheit für viele Rollen vor der Kamera. Den Durchbruch brachte ihr der Horrorthriller "The Ring", wo sie an der Seite von Schauspielerin Naomi Watts die Rolle der kleinen Samara spielte. Noch heute sind die Bilder, in denen Chase als bleiches Mädchen mit langen schwarzen Haaren aus einem Fernseher kriecht, weltberühmt.

Jahre später übernahm Chase außerdem in dem 2002 erschienenen Film "Lilo & Stitch" die Synchronstimme des hawaiianischen Waisenmädchens Lilo. Damals war die Nachwuchsschauspielerin zwölf Jahre alt. Auch in den Filmen "Stitch! Der Film" (2003), "Leroy & Stitch" (2006) und in der Disney-Channel-Serie "Lilo & Stitch: Die Serie" war Chase als Lilo zu hören. 2016 beendete sie ihre Schauspielkarriere.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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