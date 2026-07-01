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Annika Ernst entsagt dem "Jugendwahn" – und verrät ihr wahres Alter

Altersoffenbarung

Annika Ernst entsagt dem "Jugendwahn" – und verrät ihr wahres Alter

01.07.2026, 15.37 Uhr
Dass viele Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen ihr wahres Alter verbergen, gilt als offenes Geheimnis der Entertainmentbranche. "Bergdoktor"-Star Annika Ernst hat genug davon – und nun ihr wahres Alter offenbart.
Annika Ernst
Schauspielerin Annika Ernst hat ihr wahres Alter verraten.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Das Showbusiness kann ein hartes Pflaster sein. Die Anforderung an Stars, gesellschaftliche Ideale zu erfüllen, ist groß, und so ist es seit Jahrzehnten ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass es die Schauspielbranche bei Altersangaben mit der Wahrheit oft nicht so genau nimmt. Noch stärker als für Männer gilt das für Frauen: Während die Rollenangebote für ältere Schauspieler relativ stabil bleiben, sinkt die Nachfrage nach Schauspielerinnen mit steigendem Alter immer mehr.

Ein Star hat nun genug von der Alterstäuschung. "Der Jugendwahn in meiner Branche ist leider sehr ausgeprägt, und ich möchte da nicht mehr mitmachen", sagte Annika Ernst jetzt im Gespräch mit dem Magazin "Superillu". Die aus der ZDF-Arztserie "Der Bergdoktor" bekannte Schauspielerin hat ihr Alter nun auch im Netz korrigieren lassen. Dort war bis vor kurzem noch zu lesen, Ernst sei 1982 geboren. Richtig ist jedoch 1979. Ernst ist also 47 Jahre alt.

Zustande kam die Flunkerei bei einem Casting im Jahr 2009. Mit 30 Jahren war Ernst die älteste Teilnehmerin. "Und dann hieß es: 'Wir machen dich einfach drei Jahre jünger'", erzählte sie weiter. "Irgendwie bekam das eine Eigendynamik, und ich verpasste den Moment, es zu korrigieren." Nun ist die Korrektur doch noch erfolgt – 17 Jahre später. Für Annika Ernst geht es dabei auch um die Signalwirkung: "Jedes Alter hat seine Berechtigung und seine Schönheit", betonte sie gegenüber "Superillu".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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