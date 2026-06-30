Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“

Rund 226.000 User folgen Frank Buschmann bei Instagram. Doch die werden das Profil des langjährigen Sportreporters und Moderators in Kürze nicht mehr finden. Das kündigte der 61-Jährige in seinem offenbar letzten Video-Post auf dem sozialen Netzwerk an. Er wolle seinen Followern "sagen, dass sich mit dem morgigen Tag mein Social-Media-Auftritt komplett erledigt hat", spricht Buschmann in die Kamera. "Nach Facebook und X werde ich mich auch von Instagram verabschieden."

Als Hauptgrund führt der gebürtige Bottroper an, "dass ich merke, dass mir der ganze Wahnsinn nicht guttut. Wie die Leute im Internet und vor allem auf Social Media miteinander umgehen, da habe ich keinen Bock mehr drauf." Der frühere Basketballspieler, der als besonders emotionaler Live-Kommentator bekannt ist, klagt außerdem über aus seiner Sicht clickgetriebene Berichte im News-Feed. Er komme nicht darauf klar, "was offensichtlich neue Anforderungen an Sportreporterinnen und Sportreporter sind", führt den Punkt aber nicht genauer aus.

Frank Buschmann zieht sich aus Social Media zurück Daneben störe ihn die Rechthaberei vieler Userinnen und User: "Dass jeder Experte ist und den echten Experten die Expertise abspricht – ertrage ich nicht, will ich nicht mehr." Der Sportjournalistenpreisträger hat daraus geschlossen: "Mir tut es nicht gut. Da bin ich dann für ein Social-Media-Verbot für Frank Buschmann." Künftig wolle er nach der Maxime verfahren: "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß."

Viele "Buschi"-Fans zollen der Ankündigung in der Kommentarspalte Respekt und äußern "totales Verständnis". "Komplett nachvollziehbar", findet auch Comedian und Podcast Bastian Bielendorfer den Rückzug. Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen, der mit Buschmann lange Jahre die Parcours-Show "Ninja Warrior Germany" bei RTL kommentierte, antwortete mit einem Witz: "Nein. Das ist immernoch meine Entscheidung!!!!!"



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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