Home News TV-News

Hendrik Duryn in „Dünentod – Tod auf dem Meer“: Ein Nordsee-Thriller mit vielen losen Enden

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"

Hendrik Duryn ermittelt wieder: Ein Geisterschiff treibt auf der Nordsee

30.06.2026, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Ein Geisterschiff auf der Nordsee wird zum Schauplatz eines mysteriösen Verbrechens. Tjark Wolf und Femke Folkmer decken in "Tod auf dem Meer" dunkle Geheimnisse auf.
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Femke Folkmer (Pia Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) bekommen es in ihrem ersten von drei neuen "Dünentod"-Filmen mit einem komplexen Kriminalfall zu tun.   Fotoquelle: RTL / Christine Schroeder / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Femke Folkmer (Pia Barucki) denkt gar nicht daran, das Haus ihrer Oma zu verkaufen!  Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Raik Hansen (Marvin Münstermann, links) und Denis Rugowski (Daniel Noël Fleischmann) führen nichts Gutes im Schilde.   Fotoquelle:  RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Gerrit Hansen (Roman Knizka) wird nervös: Ist Aisa ihm auf den Fersen?  Fotoquelle:  RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Aisa Terloy (Alina Levshin) hat nur eines im Sinn: Sie will ein neues Leben!  Fotoquelle: RTL / Christine Schroeder / MadeFor Film GmbH

Ein mysteriöses Geisterschiff auf der Nordsee beschäftigt das Ermittler-Duo Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki) in "Tod auf dem Meer" (Regie: Dominic Müller, Buch: Kai-Uwe Hasenheit), dem nun wiederholten dritten Teil der RTL-Thrillerreihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" aus dem Jahr 2024. An Bord der gecharterten Yacht befanden sich eine schwer verletzte Frau (Alina Levshin) und die Leiche eines Mannes.

RTL
Dünentod – Ein Nordsee-Krimi
Thriller • 30.06.2026 • 20:15 Uhr

Wer wollte sich Zugang zur verletzten Patientin verschaffen?

"Offenbar ist der Streit hier in der Kombüse eskaliert", analysiert Femke den grauenvollen blutigen Anblick: "Der Mann hat zum Messer gegriffen, die Frau ist in die Bugkabine geflohen, wollte sich hier einschließen, der Angreifer hat die Tür eingetreten und die Frau mit dem Messer verletzt." Von der Tatwaffe aber fehlt jede Spur. Vermutlich, so heißt es, habe die Frau das Messer über Bord geworfen.

Tjark, der wie immer einer Eingebung zu folgen scheint, besucht die schwer verletzte Frau im Krankenhaus. Sie sei nicht ansprechbar, heißt es. Doch der Kommissar lässt sich nicht abwimmeln. Noch während er mit der Ärztin (Arijana Antunovic) diskutiert, macht er eine seltsame Entdeckung: Ein falscher Arzt (Daniel Noël Fleischmann) und ein falscher Klemptner (Marvin Münstermann) wollen sich Zugang zum Zimmer der Patientin verschaffen.

Derzeit beliebt:
>>„Dirty Dancing“ in Ost und West: Ein Film, der Menschen ins Kino und in Tanzschulen trieb
>>Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
>>"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens
>>"Stubbe – Ausgeliefert": Krimi über Mordfall und Ausbeutung bei Essenslieferdiensten

Führten umweltfreundliche Investitionen zum Mordmotiv?

Tjark fackelt nicht lange: Er verfolgt die Männer und gabelt wenig später die trotz ihrer Stichverletzung geflohene Patientin auf der Straße vor dem Krankenhaus auf. Mangels Alternativen bringt er sie ins Haus von Femke. Die Kollegin ist alles andere als begeistert; "Du schaffst es einfach immer wieder, mich in deine Scheiße reinzuziehen", schimpft sie. Sie soll Recht behalten, denn Aisa, wie die junge Frau heißt, ist nicht ganz so unschuldig und hilflos wie gedacht. Es dauert nicht lange, da bringt sie selbst den gestandenen Kommissar Tjark in ernste Gefahr.

Das Zuhause der Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Von Vanessa Mai in Backnang bis zu Beatrice Egli am Zürichsee: Schlagerstars wie Andrea Berg, Helene Fischer und Matthias Reim genießen abseits der Bühne das Leben in ihren Heimatorten.
Heimat der Schlagersänger
Ein Bergdorf von oben.

Femke und Ceylan (Yasemin Cetinkaya) konzentrieren sich derweil auf die Identität des toten Mannes: Niklas Rauschenberger (Maik Mangelsdorff) hat als Vorarbeiter Kundengelder in umweltfreundliche Energie investiert. Ging bei den Investitionen womöglich etwas schief?

Was "Dünentod" von anderen Nordsee-Krimis unterscheidet

"Tod auf dem Meer" ist ein komplexer Film mit vielen losen Enden: Zwischen dubiosen Umweltschutzprojekten, tschetschenischen Rebellen und einem Bordell in Wilhelmshaven entspinnt sich ein Fall, der die volle Aufmerksamkeit des Publikums fordert. Krimi-typische Befragungen sucht man in diesem dritten Film wie in den vorangegangenen beiden Fällen "Das Grab am Strand" und "Tödliche Falle" (beide 2023) abermals vergeblich.

Helene Fischer und das "Ganzkörperkondom" in Frankfurt
Helene Fischer beeindruckte in Frankfurt mit zwei Konzerten bei extremer Hitze. Über 100.000 Fans erlebten die Sängerin in ihrem roten Bühnenkostüm, das sie als "Ganzkörperkondom" bezeichnete. Live Nation sorgte mit Ventilatoren und Wasser für Abkühlung. Auch der ZDF-Fernsehgarten kämpfte mit der Hitze.
Helene live in Frankfurt
Helene Fischer

Laut Hauptdarsteller Hendrik Duryn steigert das die Authentizität der Filme, wie er bereits 2023 im Interview zum ersten "Dünentod"-Film mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärte: "Die faszinierendste Eigenschaft eines Ermittlers ist, dass du nicht merkst, dass er ermittelt", sagte er. Auch handle es sich, trotz des leicht irreführenden Reihen-Untertitels, bei "Dünentod" um einen Thriller und nicht um einen Krimi: "Das war von vorneherein das Bestreben der Produktionsfirma." Viel wichtiger als die Ermittler-Frage "Wo waren Sie?" sei die Frage, was mit den Menschen in dem Milieu passiert.

Neue "Dünentod"-Filme basieren nur noch auf den Figuren der Bücher

"Tod auf dem Meer" basiert auf dem Roman "Dünenkiller", dem dritten "Dünen"-Roman des Autors Sven Koch. Insgesamt wurden bereits sieben der neun Bücher von RTL verfilmt. Die Anfang 2026 gezeigten Krimis Nummer acht und neun basierten hingegen lediglich "auf den Figuren der 'Dünentod'-Bücher".

Ronja Forcher verliert 14 Kilo: Das ist ihr Geheimnis!
Ronja Forcher zeigt sich erfreut über ihren Abnehmerfolg. Die Schauspielerin aus "Der Bergdoktor" verzichtete dabei bewusst auf Abnehmspritzen.
"Der Bergdoktor"-Schauspielerin
Ronja Forcher

Gleiches gilt auch für die Filme zehn und elf, die Anfang des Jahres gedreht wurden. Darin ermittelt Tjark Wolf wie schon in den letzten beiden Filmen wieder an der Seite von Hauptkommissarin Friedericke Olsen (Isabel Thierauch). Hauptdarsteller Hendrik Duryn war auch an der Drehbuchentwicklung beteiligt. Insgesamt erreichte die "Dünentod"-Reihe bislang zwischen 2,59 und 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi – Di. 30.06. – RTL: 20.15 Uhr

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team
"Nachtschicht – Cash & Carry"
Nachtschicht - Cash & Carry
Keine Lust auf Deutschland gegen Paraguay? Diese Filme laufen heute im TV
Die TV-Alternativen
"Transformers: Ära des Untergangs"
"Das Vermächtnis der Tempelritter": Kritik zum Abenteuerfilm mit Nicolas Cage auf RTL
Abenteuerfilm-Highlight
Das Vermächtnis der Tempelritter
"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
DNA-Aufklärung
Wilsberg - Gene lügen nicht
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Nach 20 Jahren: Große Veränderung hinter den Kulissen von "Let’s Dance"
Beliebte RTL-Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.
"Die Verräter" 2026: Diese Promis würden perfekt ins Schloss der Intrigen passen
Spannung im Schloss
Sonja Zietlow umgeben von vier Personen in Kutten.
Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
"Immer wieder sonntags": Warum die ARD die Kultshow wirklich beendet
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
James Bond und die Sieben: Das Rätsel der Agentennummer
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
James Bond prägte ihr Leben: Die Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
Taylor Swift begeistert Millionen – doch die ARD-Doku stellt unbequeme Fragen
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
Schock für Fans
Anke Engelke
Barbara Schöneberger sieht Dating-Apps kritisch - und fürchtet KI-Entwicklung
„Frühstück bei Barbara“
Barbara Schöneberger
Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis
In der ARD Mediathek
Elmo: Und du so?
Bastian Schweinsteiger in der Kritik: Gerald Asamoah spricht über alte Denkmuster
Rassismus-Debatte
Gerald Asamoah, Bastian Schweinsteiger
Peter Alexander zum 100. Geburtstag: Leben, Karriere und große TV-Erfolge
Porträt der Showlegende
Peter Alexander
Gitte Hænning über Rex Gildo: „Das Ganze war einfach nicht meine Welt“
80. Geburtstag
Gitte Hænning
"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"
"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt
Vierte Krebserkrankung
Jörg Dahlmann
"Henry Fonda for President": Die imaginäre Republik des Henry Fonda
US-Geschichte im Film
Henry Fonda for President
"Unerträgliche Temperaturen": So reagierte der ZDF-"Fernsehgarten" auf die Hitze
Hitzewelle im TV
"ZDF Fernsehgarten"
"Transformers: Ära des Untergangs": Hier knallt es so richtig
Action-Feuerwerk
Transformers: Ära des Untergangs
"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar
Porträt über die Schauspielerin
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof": Kritik zum Spin-Off auf SAT.1
Neues TV-Spin-off
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"