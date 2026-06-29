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"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof": Kritik zum Spin-Off auf SAT.1

Neues TV-Spin-off

"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof": Kritik zum Spin-Off auf SAT.1

29.06.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" startet als Spin-off der Erfolgsserie. Im fiktiven Weilhausen erwartet die Zuschauer eine Mischung aus Familie, Liebe und medizinischen Fällen. Pina Kühr, Rike Schmid und Max Alberti sind in den Hauptrollen zu sehen. Auch Beatrice Egli ist dabei.
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Die fünf Lamminger-Geschwister kehren in ihre alte Heimat zurück (von links): Julia (Rike Schmid), Konstantin (Michael Epp), Lilli (Pina Kühr), Becky (Sina Zadra) und Freddy (Tobias Schäfer).  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Die Anwältin Julia (Rike Schmid) ist mit Sebastian (Max Alberti) verheiratet. Ihr Leben lang fühlte sie sich im Schatten ihrer kleinen Schwester Lilli. Sie ahnt nicht, dass diese sich in ihren Mann verlieben wird.  Fotoquelle:  Joyn / Joshua Schneider
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Becky Lamminger (Sina Zadra) kehrt aus der Schweiz in ihre alte Heimat zurück, mit jeder Menge Ballast im Gepäck.  Fotoquelle:  Joyn / Joshua Schneider
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Ist die Wiedersehensfreude von Julia (Rike Schmid, links) und ihrer kleinen Schwester Lilli (Pina Kühr) echt? Die Ältere war ihr Leben lang eifersüchtig auf die Jüngere.  Fotoquelle:  Joyn / Joshua Schneider
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Sebastian (Max Alberti) steht nicht nur zwischen zwei Frauen, sondern auch noch zwischen zwei Schwestern, Julia (Rike Schmid, links) und Lilli (Pina Kühr).  Fotoquelle:  Joyn / Marc Rehbeck
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Die Ärztin Ella Wagner (Nina Schmieder, rechts) kehrt nach der Trennung von ihrem Mann von Australien nach Deutschland zurück und würde gerne die Praxis von Lillis (Pina Kühr) Familie übernehmen.  Fotoquelle:  Joyn / Joshua Schneider

Seit 2023 hat sich "Die Landarztpraxis" im fiktiven Wiesenkirchen im idyllischen Voralpenland für SAT.1 und Joyn zum absoluten Quotengaranten entwickelt. Nach Caroline Friers Weggang als Dr. Sarah König stellt sich seit Januar die Ärztin Viktoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) den beruflichen und privaten Herausforderungen des Lebens. Zuletzt war "Die Landarztpraxis" während ihrer Pause durch die weniger erfolgreiche "Spreewaldklinik" ersetzt worden. Doch "ein strategisches Ziel war immer, irgendwann keine Serienwechsel um 19 Uhr mehr zu haben", zitierte das Medienportal "DWDL" den SAT.1-Sender-Chef Marc Rasmus im vergangenen Jahr. Deswegen produzierte man gemeinsam mit Filmpool Entertainment ein Spin-off der beliebten Serie. "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" im ebenfalls fiktiven Nachbarort Weilhausen öffnet am Montag 29. Juni, bei SAT.1 und Joyn ihre Pforten, direkt nach dem Ende der vierten Staffel der "Landarztpraxis" am Freitag zuvor.

SAT.1
"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof"
Daily Soap • 29.06.2026 • 19:00 Uhr

Auch beim "Team Sonnenhof" wird es um "Familie, Zusammenhalt, medizinische Alltagsfälle und natürlich um die Liebe" gehen, macht Marc Rasmus in der Ankündigung Lust auf die neue Serie. Auch zu gelegentlichen Überschneidungen mit der Ursprungsserie wird es kommen. Für den reibungslosen Übergang werden zwei Protagonistinnen bereits in der letzten Folge der "Landarztpraxis" eingeführt: Lilli Lamminger (Pina Kühr) und Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder).

Darum geht es im "Die Landarztpraxis"-Spin-off

Lilli, eines von fünf Geschwistern, möchte nach dem Tod der Eltern deren Gasthof, den titelgebenden "Sonnenhof", neu eröffnen und die Arztpraxis nebenan Ella zur Verfügung stellen. Die Ärztin ist nach der Trennung von ihrem Mann aus Australien zurückkehrt und würde sich damit einen großen Traum erfüllen.

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Lilli hofft, mit der Wiederbelebung des Ortes ihrer glücklichen Kindheit ihre Familie, die sich über die Jahre auseinandergelebt hat, wieder zusammenzuführen. Konstantin (Michael Epp), der eigentlich in München als Chefarzt arbeitende älteste Bruder, möchte die Praxis unerwartet selbst übernehmen. Schwester Becky (Sina Zadra), frisch zurück aus der Schweiz, findet in der Bergwacht eine zweite Familie und entdeckt ihre alten Gefühle für den Bergretter Max (Alexander Koll) neu. Ihr Zwillingsbruder, der Koch Freddy (Tobias Schäfer), übernimmt nach jahrelangem Umherreisen die Küche des Wirtshauses.

Und dann ist da noch Julia (Rike Schmid). Die Düsseldorfer Anwältin war schon immer auf Lilli eifersüchtig. Bald wird sie auch einen richtigen Grund dafür bekommen, denn als Lilli den netten Sebastian (Max Alberti) kennenlernt, ahnt sie nicht, dass er Julias Ehemann ist ...

Es scheint so, als würden die Fans der "Landarztpraxis" auch im 120 Folgen umfassenden Spin-off" Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Und auch Fans von Beatrice Egli. Denn der Schlagerstar wird in der neuen Serie eine Gastrolle übernehmen. "Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet", verriet sie gegenüber Joyn.

"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" – Mo. 29.06. – SAT.1: 19.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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